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Истории из жизни

Самая дорогая сердцу вещь

Недавно прочитала несколько историй про просьбы покойников. “Обувь жмет, другую передайте” или что-то подобное. Я вспомнила историю про своего деда и хочу рассказать.

Мой дед фронтовик. Имел где-то 12 медалей (или орденов, я в этом не очень разбираюсь), и у него была колодка, которая всегда была у него на пиджаке, в котором он ходил. Когда он умер, его похоронили в этом пиджаке, но без колодки.

А спустя какое-то время он приснился маме и спросил, что же его похоронили без неё и попросил её, но не передать через кого-то, а отдать. Мы все терялись в догадках, как отдать (не раскапывать же могилу).

Мама на работе рассказала про сон, и ей одна женщина сказала, что её бабушка умерла ночью и её похоронили без вставной челюсти, после этого она приснилась и попросила вставные зубы, и эта женщина выкопала небольшую ямку у памятника и закопала туда зубы. Ночью покойница пришла во сне и поблагодарила.

Мы сделали так же у креста (памятник не ставили – год не прошёл, земля не осела), выкопали небольшую ямку и закопали колодку. А спустя год, когда меняли крест на памятник, там, где закопали колодку, её уже не было (не заметить или не найти её было нельзя).

И моя бабушка сказала, что это мой дед её забрал, как самую дорогую его сердцу вещь.

Автор - Анна.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 502Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Покойники просьбы дед фронтовик колодка наград кладбище памятник дорогая вещь

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:04
+3
Онлайн
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Как-то необычно. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: акжана
Сегодня, 12:07
+4
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Комментариев: 1 356
Представила себе как покойный дед откапывает колодку, прижимает к сердцу и обратно на тот свет. Ничего умершим не нужно, ни еды, не памятных вещей, мирское только мешает душе окончательно уйти в другой мир.
Наверное после смерти душа находится в полном смятении и не осознает, что он умер, поэтому возможно не сразу избавляется от своих пристрастий, мирских привязанностей к каким -либо памятным и дорогим душе вещам. Вот и снятся родственникам с просьбами дайте мне то, принеси другое. Если в чем и нуждаются только, чтобы помнили и поминали по возможности. За историю+
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:22
+1
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Репутация: (68|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 693
Бабушка тоже рассказывала что-то подобное, только в её сне умерший просил не плакать о нём так сильно, а то ему неуютно на том свете, вода заливает. Знаю, что многим такие сны снятся. +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 12:26
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 704
Исчезнувшая колодка - это наверное слишком. Быть может она просто провалилась ниже, как вариант?
Но в подобные истории верю!
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Keiyoshi
Сегодня, 12:49
0
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Комментариев: 1 662
История итересная +
Зарегистрирован: 17.09.2011
    
#6 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:21
+3
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 407
Цитата: Jako tako
Исчезнувшая колодка - это наверное слишком. Быть может она просто провалилась ниже, как вариант?
Но в подобные истории верю!

думаю, это как с "секретиками" в детстве, помечай-не помечай место их закапывания, все равно потом не найдешь))
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 14:36
+2
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Репутация: (111|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 704
Цитата: Zero Endorphine

думаю, это как с "секретиками" в детстве, помечай-не помечай место их закапывания, все равно потом не найдешь))

Вот Вы вспомнили smile Немаловероятно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:47
+1
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Публикаций: 44
Комментариев: 1 782
Цитата: Zero Endorphine
думаю, это как с "секретиками" в детстве, помечай-не помечай место их закапывания, все равно потом не найдешь))

Да))) Было такое))) Причем раскопаешь вокруг на метр - пусто! И думаешь-то ли разбурил кто-то секретик, то ли он исчез по каким -то необъяснимым причинам.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 15:41
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Комментариев: 5 620
Дождями размыло, кто-то подобрал. Не верю, что там им нужны мат. вещи +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#10 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 16:12
0
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Комментариев: 407
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Zero Endorphine
думаю, это как с "секретиками" в детстве, помечай-не помечай место их закапывания, все равно потом не найдешь))

Да))) Было такое))) Причем раскопаешь вокруг на метр - пусто! И думаешь-то ли разбурил кто-то секретик, то ли он исчез по каким -то необъяснимым причинам.

в землю всосался))
Особенно было смешно, когда уже на следующий день его не находишь: вроде закопали с вечера, стеклом большим накрыли все эти одуванчики, бусинки и фантик. Утром на следующий день - уже опа, нет его)) Уличная магия.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
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