Самая дорогая сердцу вещь

Самая дорогая сердцу вещьНедавно прочитала несколько историй про просьбы покойников. “Обувь жмет, другую передайте” или что-то подобное. Я вспомнила историю про своего деда и хочу рассказать.
Мой дед фронтовик. Имел где-то 12 медалей (или орденов, я в этом не очень разбираюсь), и у него была колодка, которая всегда была у него на пиджаке, в котором он ходил. Когда он умер, его похоронили в этом пиджаке, но без колодки.
А спустя какое-то время он приснился маме и спросил, что же его похоронили без неё и попросил её, но не передать через кого-то, а отдать. Мы все терялись в догадках, как отдать (не раскапывать же могилу).
Мама на работе рассказала про сон, и ей одна женщина сказала, что её бабушка умерла ночью и её похоронили без вставной челюсти, после этого она приснилась и попросила вставные зубы, и эта женщина выкопала небольшую ямку у памятника и закопала туда зубы. Ночью покойница пришла во сне и поблагодарила.
Мы сделали так же у креста (памятник не ставили – год не прошёл, земля не осела), выкопали небольшую ямку и закопали колодку. А спустя год, когда меняли крест на памятник, там, где закопали колодку, её уже не было (не заметить или не найти её было нельзя).
И моя бабушка сказала, что это мой дед её забрал, как самую дорогую его сердцу вещь.
Автор - Анна.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 502Комментарии: 10
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