Самая дорогая сердцу вещь

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 502 Комментарии: 10 +12 Сегодня, 10:59 by

Недавно прочитала несколько историй про просьбы покойников. “Обувь жмет, другую передайте” или что-то подобное. Я вспомнила историю про своего деда и хочу рассказать.Мой дед фронтовик. Имел где-то 12 медалей (или орденов, я в этом не очень разбираюсь), и у него была колодка, которая всегда была у него на пиджаке, в котором он ходил. Когда он умер, его похоронили в этом пиджаке, но без колодки.А спустя какое-то время он приснился маме и спросил, что же его похоронили без неё и попросил её, но не передать через кого-то, а отдать. Мы все терялись в догадках, как отдать (не раскапывать же могилу).Мама на работе рассказала про сон, и ей одна женщина сказала, что её бабушка умерла ночью и её похоронили без вставной челюсти, после этого она приснилась и попросила вставные зубы, и эта женщина выкопала небольшую ямку у памятника и закопала туда зубы. Ночью покойница пришла во сне и поблагодарила.Мы сделали так же у креста (памятник не ставили – год не прошёл, земля не осела), выкопали небольшую ямку и закопали колодку. А спустя год, когда меняли крест на памятник, там, где закопали колодку, её уже не было (не заметить или не найти её было нельзя).И моя бабушка сказала, что это мой дед её забрал, как самую дорогую его сердцу вещь.Автор - Анна.

Ключевые слова: Покойники просьбы дед фронтовик колодка наград кладбище памятник дорогая вещь

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