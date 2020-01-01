Из расcказов бабушки 2

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Groul Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:59 by

История первая, ее рассказывал муж бабушкиной родной сестры.Ехали они с другом на лошади с суток, работали пастухами, дорога домой шла через лес, а с левой стороны овраг, он разделял леса пополам. Едут, болтают, а уже вечер, вдруг один из них увидел, как мужик к ним, со стороны оврага поднимается, ну и говорит второму: "Смотри, мужик какой-то, давай подвезем". Тормознули лошадь, стоят, ждут, а мужик, не доходя метров десять, как сквозь землю. Думали, упал, вышли, осмотрели все вокруг, нет мужика, поняли, что-то не то, ну и погнали лошадь со страху. Дома рассказали, а раньше такие видения ничего хорошего не сулили.История вторая, она про сына бабушкиной сестры.Вечер, лето, он с компанией друзей, ехали домой из соседнего села на мотоцикле. Подъезжают почти, метров 700 примерно осталось, видят - мужик голый едет, они ржать сначала, а как ближе подъехали, заметили, что он не идет, а плывет по воздуху, ногами не двигает вообще, естественно - по газам и домой. Уже на лавочке одного из друзей, отдышавшись, начали друг друга спрашивать, все видели одно и то же...История третья, она про маму моей бабушки.Вечер, часов 8, стоит толпа женщин, ждет коров, а дорога как раз через село проходит, ну стоят, разговаривают, вдруг видят - женщина идет, сверху вниз получается, как в село въезжаешь, вся в черном, метров 100 не дошла до них и исчезла. Видели все, сразу подумали: не к добру или голод, или мор... через несколько дней началась великая отечественная война.

Ключевые слова: Видения необъяснимое знамение авторская история

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