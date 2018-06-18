Подселение

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:44

KatyKittyLisa Просмотров: 1 012 Комментарии: 7 +10 Вчера, 11:44 by

Случилось это со мной в году 2013-2014, точно я не помню. Тогда переживала очень сложный любовный период в жизни. Мы с любимым человеком то сходились, то расставались. То он уходил к своей семье, то опять был со мной. Мучилась страшно, много плакала и ещё очень злилась. Мы были соседями, и я могла видеть его частный дом с балкона. Не буду рассказывать все подробности наших отношений, потому что история не об этом.Однажды он очень обидел меня: я плакала, можно сказать, до истерики, а потом очень сильно разозлилась, хотя человек я незлой. Стою на балконе, смотрю на его дом и говорю: "Чтобы вам всем пусто было!". На следующий день начинается самое интересное: заболевает его мама, бабушка, и он начинает болеть, также ломается половина техники в его доме. И после этого со мной стало твориться что-то неладное. Такое ощущение, будто злость во мне жила всегда и управляла мной. Бывали моменты, когда рычала чуть ли ни как зверь. Дома часто стали сами по себе ходуном двери ходить, на кухне греметь посуда. А ещё каждый день я просыпалась примерно в 4:30 утра - не могла спать и чувствовала что-то ну очень странное, будто будило меня что-то или кто-то. Однажды я проснулась оттого, что меня откинули на противоположную сторону кровати сильным рывком. Тут я поняла: пора идти в церковь - стала ходить молиться и настраивать себя на хорошее, стараться успокоиться (было очень тяжело, так как действительно человек причинял душевные страдания).В одну прекрасную ночь я просыпаюсь опять в то же время и чувствую как из груди будто что-то вышло - как энергия какая-то, это сложно описать, но, надеюсь, вы меня поняли.С тех пор все изменилось: я стала прежней Катей, как и была раньше. С мужчиной тем мы расстались, сейчас находимся в нормальных отношениях, даже переписываемся и дружим.Что это было - не знаю, но, думаю, может, и вправду кто-то управлял мной. Хотите верьте, хотите - нет, но это было.

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