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Истории из жизни

Подселение

Случилось это со мной в году 2013-2014, точно я не помню. Тогда переживала очень сложный любовный период в жизни. Мы с любимым человеком то сходились, то расставались. То он уходил к своей семье, то опять был со мной. Мучилась страшно, много плакала и ещё очень злилась. Мы были соседями, и я могла видеть его частный дом с балкона. Не буду рассказывать все подробности наших отношений, потому что история не об этом.

Однажды он очень обидел меня: я плакала, можно сказать, до истерики, а потом очень сильно разозлилась, хотя человек я незлой. Стою на балконе, смотрю на его дом и говорю: "Чтобы вам всем пусто было!". На следующий день начинается самое интересное: заболевает его мама, бабушка, и он начинает болеть, также ломается половина техники в его доме. И после этого со мной стало твориться что-то неладное. Такое ощущение, будто злость во мне жила всегда и управляла мной. Бывали моменты, когда рычала чуть ли ни как зверь. Дома часто стали сами по себе ходуном двери ходить, на кухне греметь посуда. А ещё каждый день я просыпалась примерно в 4:30 утра - не могла спать и чувствовала что-то ну очень странное, будто будило меня что-то или кто-то. Однажды я проснулась оттого, что меня откинули на противоположную сторону кровати сильным рывком. Тут я поняла: пора идти в церковь - стала ходить молиться и настраивать себя на хорошее, стараться успокоиться (было очень тяжело, так как действительно человек причинял душевные страдания).

В одну прекрасную ночь я просыпаюсь опять в то же время и чувствую как из груди будто что-то вышло - как энергия какая-то, это сложно описать, но, надеюсь, вы меня поняли.

С тех пор все изменилось: я стала прежней Катей, как и была раньше. С мужчиной тем мы расстались, сейчас находимся в нормальных отношениях, даже переписываемся и дружим.

Что это было - не знаю, но, думаю, может, и вправду кто-то управлял мной. Хотите верьте, хотите - нет, но это было.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:44
Вчера, 11:44 by KatyKittyLisaПросмотров: 1 012Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Злость квартира мужчина авторская история

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Комментарии

#1 написал: neststalin
Вчера, 12:06
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 150
а как Ваш парень (муж) настоящий смотрит на эту дружбу?
Зарегистрирован: 18.06.2018
#2 написал: Jako tako
Вчера, 12:16
+6
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Снова лечу в комменты на крыльях нравственности. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Может дело в этом?
Зарегистрирован: 14.09.2019
#3 написал: LudaM
Вчера, 13:38
+3
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Эк Вас схватило, верю от и до. Самое тяжелое - простить, Вы с этим справились
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#4 написал: DRUID
Вчера, 13:43
+4
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Репутация: (307|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 397
Я против измен, чужих мужей всякой такой хрени(от чего сама и страдаю).
Но спасибо Вам, что написали всё открыто и честно. Может это кому-то чем-то поможет.
Сама сейчас нахожусь почти в таком же состоянии. Буквально неделю назад ночью в слезах проклинала нехороших людей. И злость во мне поселилась страшная, жалости нет никакой. Очень плохо так жить. Понимаю Вас.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#5 написал: верю-не верю
Вчера, 14:31
+3
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Комментариев: 726
Я тоже знаю эти советы, мол, прости-и-отпусти. Ага, легко советовать. Трудно согласиться и осуществить. Случалось быть в подобных ситуациях, поэтому понимаю Вас. Себя всегда жальче. disappointed_relieved
Вам как-то удалось простить и забыть обиды, даже дружите? Наверно, это правильно. Только у меня так не получается. А Вам плюс--в смысле за историю и что поделились.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#6 написал: Nlo
Вчера, 18:25
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Общение с первертами вселяет в душу демонов, имхо. Рада за вас, что все-таки расстались, а то бы была целая серия мистических историй..
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#7 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:19
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Не понимаю и понимать не хочу, тьфу - тьфу! Лучше такого и не знать! Хорошая история, всё по делу! blush
Зарегистрирован: 9.11.2019
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