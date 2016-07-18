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Истории из жизни

Шестое чувство

Случилось это два года назад. Собрались мы с мужем покупать квартиру в Октябрьском районе Улан-Удэ: присматривали жилье, ходили по домам, разговаривали с хозяевами. Наконец нашли прямо идеальный вариант за наши деньги: двушка, как и хотели, недалеко от остановки, четвертый этаж и весьма теплая. Из минусов - в тот момент в ней проживал отец хозяйки, алкоголик, соответственно, квартира неухоженная, пропахшая сигаретным дымом и другими, мягко говоря, не очень приятными ароматами. Но все это было не страшно и решалось путем обычного ремонта. У мужа прямо загорелись глаза, ведь, обойдя все варианты, мы так ничего и не нашли: слишком уж высокие гнули цены продавцы. Я молча наблюдала, как мой Андрей уже хозяйским взглядом осматривает будущее жилье, яростно обсуждая с моей мамой, куда они поставят кровать и когда начнут делать ремонт. Я вроде бы кивала, но в душе по непонятным причинам совсем не хотела брать это жилье. Ощущение там было какое-то тягостное, гнетущее. Не выдержав, я вышла на площадку и буквально наткнулась на пожилую женщину. Видимо, любопытная бабуля подслушивала за дверью.

- Ох, дочка, никак собрались покупать квартирку то? – близоруко прищурилась неожиданная собеседница. - Ой не советую. Не будет вам счастья здесь.

Я насторожилась и попросила бабулю рассказать обо всем поподробнее. Екатерина Никитична, как представилась она, жила в этом доме с начала его постройки. Заселились они одновременно со своей подругой, Анной Ильиничной Кузиной. Женщины очень радовались, что получили квартирки по соседству, и дружили домами: у обеих были мужья, мечтали о детях. Но в один прекрасный день все изменилось. Екатерина Никитична как раз затеяла стирку и тащила во двор таз со свежим бельем, чтобы развесить его на веревках. И ее чуть не снесла полоумная баба.

- Глаза у нее горели, волосы растрепанные, помада размазанная, - события полувековой давности старушка вспоминала так подробно, будто случилось это вчера. - Меня отпихнула, а сама к Анькиной двери и ну давай в филенку пинать и орать: «Выходь, тварь! Я тебя!». Ну и матами ее.

Обожавшая подслушивать чужие разговоры Катерина притаилась на лестничном пролете, прижав к себе мокрые простыни. А в подъезд, судя по голосам, уже вышли Анна и ее муж Борис. Троица невообразимо громко кричала, и соседка быстро поняла суть скандала. Оказывается, Анна изменила Борьке! И, судя по всему, с мужем этой растрепанной мадам. Не успела Катя прийти в себя от услышанного, как ревнивица издала новый поток ругательств и припечатала: «Проклинаю тебя и всю твою семью! Как принесла ты разлад в мой дом, так пусть все, кто здесь живет, не знают покоя!». С этими словами она смачно плюнула в лицо распутницы (этот момент любительница слухов увидела очень хорошо, так как успела почти вплотную подкрасться к эпицентру событий) и побежала в сторону лестницы. Катя буквально вжалась в стену, но обозленная женщина даже не заметила ее и выбежала на улицу.

- И тут, милая, понеслось, - баба Катя тяжело вздохнула, сделала театральную паузу и продолжила свой рассказ. - В тот же день Бориска напился и так разукрасил свою женушку, что она неделю встать не могла.

На беду оказалось, что Анна была беременной и от мужниных побоев плод потеряла. С тех пор запили Кузины вместе. За долги их отрезали от электричества и отопления. И однажды супружеская чета настолько одурела от выпитого, что решила согреться, разведя костер прямо посреди кухни! Устроили пожар, но, слава богу, соседи вовремя заметили и дом избежал трагедии. Вот только пьяницы то ли пострадали от ожогов, то ли задохнулись угарным газом… не выжили. Дальше за тридцать последующих лет квартира сменила более десятка хозяев, и все они преждевременно либо погибали, либо спивались до чертиков, как нынешний ее житель.

«Эти въехали год назад всего, - шептала Катерина Никитична - Вдрызг разругались, и дочка с матерью съехали, а отец запил. За считанные месяцы из нормального мужика в пьянь превратился».

Я не буду рассказывать, чего мне стоило переубедить своих отказаться от покупки квартиры, но мне это удалось. И, представьте себе, недавно узнала, что мужчина ушёл из жизни… А мы все-таки купили квартиру, пусть холодную, угловую, но мне так понравилось в ней. Знаете, когда мы уже въехали и делали ремонт, то с удивлением обнаружили, что в неприметных уголках карандашиком на рамах, на дверях были сделаны едва видимые крестики. Живем здесь уже полтора года, и все друзья, кто остается на ночь, с удивлением отмечают, как необыкновенно хорошо и спокойно у нас спится.


Автор - неизвестен.
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Сегодня, 07:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 061Комментарии: 6
+17

Ключевые слова: Квартира соседка ссора проклятие несчастья

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 11:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (256|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 467
А Борис? Какая-то полоумная надрывается, а он как тюфяк стоит и слушает?
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (139|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 204
Цитата: Fleur Delacour
А Борис? Какая-то полоумная надрывается, а он как тюфяк стоит и слушает?

Так он же офигел от той новости, что жена изменяет, и теперь непонятно, от кого ребенок у Аньки?
Мужик в шоке!
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:41
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (67|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 528
Почему интересно люди погибали, если по сути та дамочка пожелала им всего навсего не знать покоя?
Я так думаю, что дело не столько в ней, сколько в парочке. Может, они изначально были выпить не дураки, а эта тема с изменой их окончательно пошатнула. А вот, что они говорили и делали в алкогольном бреду могло и повлечь за собой те ужасы, что происходили с квартирой дальше.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: Летяга
Сегодня, 13:09
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 852
Комментариев: 9 040
Знаете, когда мы уже въехали и делали ремонт, то с удивлением обнаружили, что в неприметных уголках карандашиком на рамах, на дверях были сделаны едва видимые крестики.

Главное - вовремя крестики нарисовать, и всё будет пучком! crazy
А спившихся людей обоих полов у нас и без всякой магии хватает. К сожалению.
Журналисту +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#5 написал: t.eir
Сегодня, 13:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 389
Хорошо и спокойно у нас спится. Это что крестики поспособствовали?
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#6 написал: VicZhou
Сегодня, 16:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 388
Эта растрепанная тетка лучше б своего кобеля прокляла, а не рандомных людей - они-то причем? И разукрасила б его почище, чем муж изменщицу. А то мужики из века в век знай пьют да гуляют, да еще жен поколачивают, и ничего - подумаешь, проблема...
История про двойные стандарты. Очень жаль, что здесь таких много.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
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