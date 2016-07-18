Шестое чувство

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 061 Комментарии: 6 +17 Сегодня, 07:25 by

Случилось это два года назад. Собрались мы с мужем покупать квартиру в Октябрьском районе Улан-Удэ: присматривали жилье, ходили по домам, разговаривали с хозяевами. Наконец нашли прямо идеальный вариант за наши деньги: двушка, как и хотели, недалеко от остановки, четвертый этаж и весьма теплая. Из минусов - в тот момент в ней проживал отец хозяйки, алкоголик, соответственно, квартира неухоженная, пропахшая сигаретным дымом и другими, мягко говоря, не очень приятными ароматами. Но все это было не страшно и решалось путем обычного ремонта. У мужа прямо загорелись глаза, ведь, обойдя все варианты, мы так ничего и не нашли: слишком уж высокие гнули цены продавцы. Я молча наблюдала, как мой Андрей уже хозяйским взглядом осматривает будущее жилье, яростно обсуждая с моей мамой, куда они поставят кровать и когда начнут делать ремонт. Я вроде бы кивала, но в душе по непонятным причинам совсем не хотела брать это жилье. Ощущение там было какое-то тягостное, гнетущее. Не выдержав, я вышла на площадку и буквально наткнулась на пожилую женщину. Видимо, любопытная бабуля подслушивала за дверью.- Ох, дочка, никак собрались покупать квартирку то? – близоруко прищурилась неожиданная собеседница. - Ой не советую. Не будет вам счастья здесь.Я насторожилась и попросила бабулю рассказать обо всем поподробнее. Екатерина Никитична, как представилась она, жила в этом доме с начала его постройки. Заселились они одновременно со своей подругой, Анной Ильиничной Кузиной. Женщины очень радовались, что получили квартирки по соседству, и дружили домами: у обеих были мужья, мечтали о детях. Но в один прекрасный день все изменилось. Екатерина Никитична как раз затеяла стирку и тащила во двор таз со свежим бельем, чтобы развесить его на веревках. И ее чуть не снесла полоумная баба.- Глаза у нее горели, волосы растрепанные, помада размазанная, - события полувековой давности старушка вспоминала так подробно, будто случилось это вчера. - Меня отпихнула, а сама к Анькиной двери и ну давай в филенку пинать и орать: «Выходь, тварь! Я тебя!». Ну и матами ее.Обожавшая подслушивать чужие разговоры Катерина притаилась на лестничном пролете, прижав к себе мокрые простыни. А в подъезд, судя по голосам, уже вышли Анна и ее муж Борис. Троица невообразимо громко кричала, и соседка быстро поняла суть скандала. Оказывается, Анна изменила Борьке! И, судя по всему, с мужем этой растрепанной мадам. Не успела Катя прийти в себя от услышанного, как ревнивица издала новый поток ругательств и припечатала: «Проклинаю тебя и всю твою семью! Как принесла ты разлад в мой дом, так пусть все, кто здесь живет, не знают покоя!». С этими словами она смачно плюнула в лицо распутницы (этот момент любительница слухов увидела очень хорошо, так как успела почти вплотную подкрасться к эпицентру событий) и побежала в сторону лестницы. Катя буквально вжалась в стену, но обозленная женщина даже не заметила ее и выбежала на улицу.- И тут, милая, понеслось, - баба Катя тяжело вздохнула, сделала театральную паузу и продолжила свой рассказ. - В тот же день Бориска напился и так разукрасил свою женушку, что она неделю встать не могла.На беду оказалось, что Анна была беременной и от мужниных побоев плод потеряла. С тех пор запили Кузины вместе. За долги их отрезали от электричества и отопления. И однажды супружеская чета настолько одурела от выпитого, что решила согреться, разведя костер прямо посреди кухни! Устроили пожар, но, слава богу, соседи вовремя заметили и дом избежал трагедии. Вот только пьяницы то ли пострадали от ожогов, то ли задохнулись угарным газом… не выжили. Дальше за тридцать последующих лет квартира сменила более десятка хозяев, и все они преждевременно либо погибали, либо спивались до чертиков, как нынешний ее житель.«Эти въехали год назад всего, - шептала Катерина Никитична - Вдрызг разругались, и дочка с матерью съехали, а отец запил. За считанные месяцы из нормального мужика в пьянь превратился».Я не буду рассказывать, чего мне стоило переубедить своих отказаться от покупки квартиры, но мне это удалось. И, представьте себе, недавно узнала, что мужчина ушёл из жизни… А мы все-таки купили квартиру, пусть холодную, угловую, но мне так понравилось в ней. Знаете, когда мы уже въехали и делали ремонт, то с удивлением обнаружили, что в неприметных уголках карандашиком на рамах, на дверях были сделаны едва видимые крестики. Живем здесь уже полтора года, и все друзья, кто остается на ночь, с удивлением отмечают, как необыкновенно хорошо и спокойно у нас спится.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Квартира соседка ссора проклятие несчастья

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