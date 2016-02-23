Шестое чувство

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гюльнара Просмотров: 18 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:26 by

Мне говорит шестое чувство:«Назад! Назад! Здесь нет дороги!».Дурман свой запах стелет густо,И в вязкой жиже тонут ноги.Но здесь, в болотной тине где-то,Застыл багрянцем лунный свет.Наверно, папоротник это,Воспетый в сказках огнецвет!Тяну я руки осторожно.Шажок, шажок, ещё шажок…Возможно, я сорву, возможно,Неуловимый тот цветок.И мне откроется искусствоПознанья вечной красоты…Мне говорит шестое чувство:«Назад!!! Уйми свои мечты».

Ключевые слова: Болото лунный свет цветок авторский стих

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