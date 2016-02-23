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Стихи

Шестое чувство

Мне говорит шестое чувство:
«Назад! Назад! Здесь нет дороги!».
Дурман свой запах стелет густо,
И в вязкой жиже тонут ноги.

Но здесь, в болотной тине где-то,
Застыл багрянцем лунный свет.
Наверно, папоротник это,
Воспетый в сказках огнецвет!

Тяну я руки осторожно.
Шажок, шажок, ещё шажок…
Возможно, я сорву, возможно,
Неуловимый тот цветок.

И мне откроется искусство
Познанья вечной красоты…
Мне говорит шестое чувство:
«Назад!!! Уйми свои мечты».

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:26
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:26 by ГюльнараПросмотров: 18Комментарии: 1
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Ключевые слова: Болото лунный свет цветок авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 11:37
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