Шестое чувствоМне говорит шестое чувство:
«Назад! Назад! Здесь нет дороги!».
Дурман свой запах стелет густо,
И в вязкой жиже тонут ноги.
Но здесь, в болотной тине где-то,
Застыл багрянцем лунный свет.
Наверно, папоротник это,
Воспетый в сказках огнецвет!
Тяну я руки осторожно.
Шажок, шажок, ещё шажок…
Возможно, я сорву, возможно,
Неуловимый тот цветок.
И мне откроется искусство
Познанья вечной красоты…
Мне говорит шестое чувство:
«Назад!!! Уйми свои мечты».
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:26
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:26 by ГюльнараПросмотров: 18Комментарии: 1
Ключевые слова: Болото лунный свет цветок авторский стих