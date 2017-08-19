Квартира самоубийцы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:03

Helldog Просмотров: 452 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 15:03 by

Мы с мужем долго снимали квартиру в чужом городе, копили на свою, пока мне сотрудница не сказала, что в их доме совсем недорого продается однокомнатная квартира.Мы не смогли упустить такой вариант и поехали смотреть. Нам все понравилось, денег тоже хватило, настораживала лишь стоимость, но об этом не хотелось думать. Мало ли что, может, деньги людям срочно нужны.Решили, как это делается при переезде в новое жилье, сначала запустить кошку, та испугалась, шерсть встала дыбом и прижалась к ногам мужа. Расстроились немного, но решили, что кошка не взрослая, а подросший котенок, поэтому боится нового места.Но уже через неделю начались стуки в стену, шаги ночью на кухне, иногда там сам по себе включался свет. Происходило это только ночью. Я перестала нормально спать, стала нервная, начались ссоры с мужем на ровном месте. Продавать квартиру не хотелось, а освятить муж не разрешил, не верит он современным батюшкам, сказал, что те только деньги зарабатывают на таких, как я.Однажды ночью я увидела в лунном свете возле окна силуэт девушки в одной ночнушке. Она стояла с телефоном в руке и мне показалось, что она плачет. Я от ужаса оцепенела, а затем так закричала, что проснулся муж. До утра не спали, решали, что делать. Стали расспрашивать соседей, оказалось, что в этой квартире девушка выбросилась из окна после ссоры с родителями, поэтому они и поспешили продать квартиру и уехали, даже никому не сказав куда. Советов было много от друзей и родственников – от освятить квартиру до заказа заупокойной службы по этой девушке, но мы решили, что жить здесь не будем, даже если все успокоится. Вот теперь продаем, только не знаем, нужно ли говорить покупателям, что здесь произошло.Автор: Даша.

Ключевые слова: Квартира шаги свет

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