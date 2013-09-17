Квартира с чертями

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 229 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:28 by

После учебы я осталась в столице, работу нашла сразу и стала искать жилье. Смотрела несколько квартир, но в каждой из них сразу же появлялось неуютное чувство, как будто холодности, хотя мебель и все необходимое там было. Это не то ощущение, когда квартира просто пустая, но мне неприятно было здесь находиться. В итоге сняла комнату у пожилой женщины. Сама хозяйка была надоедлива и любопытна, а вот комната сразу показалась мне «родной».Но через три года хозяйку забрала к себе дочь, а квартиру продала, пришлось искать новое жилье. И вот сотрудница спросила, не нашла ли я еще квартиру, так как ее тетке срочно пришлось уехать в деревню, ухаживать за больной матерью. И она сдает квартиру. Квартира у нее отличная, двухкомнатная, с современным ремонтом и мебелью, поэтому ей нужны не просто квартиранты, а кто-то один и порядочный, лучше девушка, чтобы все сохранилось до ее приезда в нормальном виде. Поэтому и плата только за коммунальные услуги.Я сразу ухватилась за такой вариант. Кроме экономии я еще буду жить в нормальных условиях. Хотя был и минус, ведь хозяйка могла вернуться как через несколько лет, так и через несколько недель (у ее мамы был инсульт). Я в тот же день переехала, квартира была шикарная, но радовалась я недолго. Появилось то самое чувство холодности, которое было уже не раз в чужих квартирах. Но не отказываться же от такого предложения из-за этого, подумала, что просто не привыкла к роскоши.Разложив вещи, пошла детальнее осматривать квартиру. Появилось ощущение, что на меня кто-то смотрит, явственно ощущала чужой взгляд на спине, но повернуться боялась. Убедив себя, что я здесь одна, легла спать. Ночью снились кошмары, слышались голоса, крики людей и ругань. Так повторялось чуть ли не каждую ночь. С работы не хотелось возвращаться, но и другое жилье искать не хотелось, думала, что это я себя накрутила, вот и снится чертовщина.Но все повторялось снова и снова. Когда открывала вечером дверь, было ощущение, что на меня просто шла волна негатива. Часто стала болеть голова.Ночью проснулась от того, что с меня кто-то тянет одеяло. Открыв глаза, увидела в лунном свете маленькое существо с тонкими руками, тонкой шеей (еще подумала, как только голова у него держится), которое корчило гримасы и тянуло одеяло. Сначала подумала, что это сон, но вскоре поняла, что не сплю. Тут, от постоянного напряжения и страха, я так разозлилась, что стала кричать на этого уродца, кидать в него подушки, и он исчез. Я включила свет и так и просидела до утра на диване, трясясь от страха. Утром позвонила хозяйке и сказала, что съезжаю, а ключи отдам ее племяннице. Жила две недели у подруги, пока нашла жилье, и поехала на эту квартиру за остальными вещами. Меня встретила соседка и спросила, что за гулянки я устраиваю по ночам, спать невозможно, пригрозила, что пожалуется хозяйке, и та меня выгонит. Я не стала объяснять, что не живу здесь уже полмесяца.Дом этот самый обычный, кладбища возле него нет, правда, недалеко на перекрестке, пока я там жила, почти каждый день случалась авария, а то и несколько. Там, кроме светофора, всегда стоял даже постовой, но это не помогало. Может, место там проклятое, но почему тогда хозяйка не переехала, не продала квартиру, а еще и ремонт такой сделала. Видимо, планировала жить там всегда.Автор - Н.А.

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