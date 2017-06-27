Странная казарма

Темнокрыскин Просмотров: 251 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 17:10 by

Так называемые дома с привидениями - это обычно заброшенные, пустующие постройки, которым не один десяток лет. Редкий город, пусть даже и небольшой, обходится без подобной «достопримечательности», пользующейся в народе дурной славой. Я лично знаю один такой дом, свидетелем «странностей» которого был сам, -и на протяжении не одного дня или ночи, а без малого двух лет.Центральной, наиболее выдающейся постройкой военного училища, где я учился, была (да и, впрочем, остается) казарма времен Австро-Венгерской империи, построенная еще в прошлом веке. Стены толщиной в полтора метра, монументальная, даже какая-то потусторонняя мрачность. В бытность нашу курсантами в этом здании находился учебный корпус с кафедрами, аудиториями, лабораториями и т. д. А с торца был вход в нашу казарму, размещавшуюся на полу-чердачном третьем этаже. Слово «получердачный» не подразумевает тесноты. В каждой «комнатушке» этажа можно было без труда устроить баскетбольную площадку (в те времена, в отличие от наших, на квадратные метры не особо жались). Во всем здании жила только наша рота, занимая, приблизительно, одну двадцатую его часть.Когда мы заселялись в казарму на первом курсе, старшекурсники не преминули рассказать нам множество историй, связанных с этим корпусом. Самое безобидное, что здесь происходило - поочередное выключение по ночам дежурного освещения в кубриках взводов, причем в четкой и неизменной последовательности. Но если это можно было объяснить чьими-то глупыми шутками, осуществляемыми с завидным упорством и постоянством, то еженощное срабатывание сигнализации в закрытой и опечатанной комнате для хранения оружия шуткой не объяснишь. Каждую ночь ровно в 1.37 в комнате (с решеткой и сигнализацией на окне и решетчатой дверью с двумя замками) начинал мигать свет. В 1.39 срабатывала сигнализация на пирамиде с оружием № 2, еще через две минуты - на пирамиде № 4, потом на 5-й и 7-й. Через десять минут сигнализация самостоятельно отключалась (что технически невозможно). Интересно, что на пульте дежурного в штабе училища, где фиксировалось любое срабатывание сигнализации в любом уголке нашей alma mater, не было и намека на сигнал тревоги! В том, что это происходит каждую ночь, вскоре убедились и мы.Еще один момент, связанный с электричеством: в закрытых помещениях среди ночи неожиданно включался свет. Однажды я нес службу с двумя товарищами в наряде по корпусу. Зашел патруль и уведомил нас, что на втором этаже, в лаборатории, горит свет. В этом помещении находились компьютеры, так что присутствие злоумышленников могло быть вполне реальным. Отключив сигнализацию, мы вскрыли опечатанную лабораторию и... ничего не обнаружили. Света тоже не было. Через полчаса опять зашел патруль (вернее, забежал) - в этот раз свет включился только что, у них на глазах. Мы ринулись в лабораторию. Свет действительно горел, Обыскали все, и ничего не нашли (опять-таки, сигнализация на двери и окнах не сработала, дверь была опечатана). Закрыли все и ушли. За последующие полчаса свет включался по всему этажу. Мы сначала по очереди бегали выключать его и искать «виновника», но вскоре махнули на это дело рукой. Патруль тоже. С двух часов ночи начала срабатывать сигнализация - на всех этажах по очереди! Первые раз двадцать мы еще «велись» на нее, но потом просто плюнули и отключили все тумблеры на пульте. Корпус стоял незащищенным, как украинский потребитель на внутреннем рынке. Нас это беспокоило, но носиться как лоси с этажа на этаж ночь напролет мы тоже почему-то не очень хотели.Наутро старшекурсники просветили нас, что в этом чертовом корпусе старые караульные волки оставляют сигнализацию до десяти вечера - для проверки дежурным по училищу, его-то мистикой не убедишь, а затем все отключают и, закрывшись в «дежурке», мирно ложатся спать. Первый корпус - не то место, где можно верить глазам и ушам своим, а задержание привидений устав караульной службы не предусматривает.Случались и другие, еще более жуткие истории. Как-то раз, стоя в наряде по корпусу, мы уже по привычке закрыли все входы-выходы и резались в «дежурке» в карты. Наш сержант по прозвищу «Бутеныч» около часу ночи собрался в туалет. Для того чтобы туда попасть, надо было пройти пролет первого этажа.Не было его полчаса, не меньше. Мы уже начали подшучивать между собой на тему перловки, вызывающей тяжелые запоры, как во входную дверь корпуса раздался громовой стук - били явно ногой. Мы в недоумении вскочили. За дверью стоял Бутеныч... Я в первый раз в жизни увидел, как у человека в прямом смысле слова стоят дыбом волосы.- Там... Ну его к черту, - пролепетал он, указывая на коридор по направлению к туалету.Мы врубили на этаже полный свет, но ни в коридоре, ни в самом туалете ничего аномального не обнаружили. Не меньше часа Бутеныч с вытаращенными глазами пил чай в дежурке, пока не пришел в нормальное состояние. Тогда он рассказал следующее.Пройдя темный коридор, он свернул к туалету, и, уже открывая дверь, боковым зрением обнаружил позади слабое свечение. Бутеныч обернулся. В нише в углу фосфоресцирующим голубым фантомом светилась фигура человека, закутанного во что-то наподобие простыни. Голова его была странной формы. Первым побуждением Бутеныча было кинуться назад, в дежурку. Бутеныч (по натуре далеко не трус и закостенелый материалист) ринулся к коридору. Мгновенно силуэт из ниши передвинулся в проход, преграждая путь. Бутеныч теперь рассмотрел, что это был старик: на голубом лице выделялась большая белая борода, а на голове было нечто вроде чалмы. Старик кивал головой из стороны в сторону. Бутеныч не стал кивать ему в ответ, а, как и любой нормальный человек метнулся в туалет. Включив свет, заглянул за дверь. В коридоре, вдали, угадывалась фигура старика. Сержант не стал шугать призрак командирским голосом или устраивать с ним диспут на тему «Привидения как детище недостатка образования». Он просто открыл окно и выскочил на улицу - благо, что первый этаж.В следующий раз я нес службу в казарме со штангистом-однокурсником по прозвищу «Маленькая Моль». Два метра ростом и столько же, наверное, в плечах, Маленькая Моль из всей мистики признавал только необъяснимую пропажу из его тумбочки коробки молочной смеси «Малыш», которой он подкармливался вместо протеина. Зная размер его кулаков, я с точки зрения простой человеческой логики объяснить эту пропажу тоже не мог -явных самоубийц в нашем взводе вроде бы не было. Разве что он сам во сне слопал, что весьма реально.Была глубокая ночь, вся рота мирно дрыхла по своим кубрикам, а мы вдвоем охраняли курсантский сон. Вернее, я возле тумбочки дневального внимательно следил, чтобы никто не спер входную дверь (иных функций я за собой не замечал), а Моль наводил порядок. И понесла его нелегкая в темную каптерку на чердак - за веником. Маленькая Моль всегда славился тяжеловесной неповоротливостью, а туг вылетел из каптерки со скоростью Бена Джонсона на финише стометровки. Не без труда затормозив возле меня, Моль с минуту смотрел тяжелым взглядом в сторону каптерки, затем сказал:- Знаешь, там, в каптерке, какая-то свинья сидит на корточках. И глаза у нее светятся. Я бы подумал, что это кошка, но тогда эта кошка тоже штангой качается - она ростом с меня. И хохотало у нее не меньше моего. - Тут он погладил себя по щеке.Потом посмотрел мне прямо в глаза:- Я никогда ничего не боялся, а тут...Маленькая Моль снял с пожарного щита топор и направился опять к каптерке. Мне было очень любопытно, но я воздержался от сопровождения Моли. Как выяснилось, не зря - Моль пробыл в каптерке не более пяти секунд, и его забег, на сей раз с топором, повторился.- Пошел он к такой-то бабушке! - сказал Маленькая Моль, вешая топор на место.- Я не трус, но если я сейчас испугаюсь, то вся рота будет неделю убирать. Зачем ребят напрягать?Более подробно о своем инциденте с «кошкой-культуристом» Моль распространяться не стал. Мы не постеснялись разбудить дежурного по роте (правда, по инструкции ему спать не полагалось, но для того инструкции и существуют, чтобы их нарушать), взять у него фонарь и исследовать каптерку. Ничего странного мы не обнаружили, зато Маленькая Моль стал счастливым обладателем вожделенного веника. Но на этом фокусы не закончились. Моль пошел наводить порядок в умывальной, и тотчас оттуда послышался изумленный голос. Он звал меня. В умывальной свет, хоть и тусклый, но был, и я рискнул прийти на зов товарища. Моль с недоумением созерцал лужу под крайней у окна раковиной.- Слушай, посмотри ты и скажи, что я не сошел с ума, - сдавленным голосом попросил он.Я присмотрелся и обомлел. От лужи в коридор вели следы... большой птицы, сантиметров по десять в длину. «Куриные» следы шли к решетчатой двери оружейной комнаты, и продолжались за ней по полу «оружейки» куда-то за угол, к пирамидам с оружием! Допустить, что по казарме училища, в центре города, на третьем этаже бродит гигантская курица, проникает через опечатанные двери (ячейка решетки - не более семи сантиметров, меньше следа!) может разве что умалишенный. Если этот объект нематериален, то откуда взялись следы? Мы ничего не понимали. Тут в «оружейке» начала срабатывать сигнализация. Так и есть - время «Ч”. Свет в комнате замигал. На этот раз сигнализация сработала не по обычной схеме, а во всех пирамидах сразу. Мы подняли дежурного по роте. Он послушал сигнализацию, посмотрел на мигающий свет, убедился, что «куриные» следы - не плод нашего больного воображения, и стал звонить дежурному по училищу. Нет, на пульте в штабе ничего особого не происходило. Да, по их датчикам сигнализация в нашей казарме работает в дежурном режиме, питание в норме, сигнала «тревога» нет. Наш дежурный попросил разрешения отключить сигнализацию с целью проверки «оружейки» и вскрыть комнату.Пока мы возились с замками, сигнализация отключилась сама. Следы исчезли. Потом неоднократно ребята после нарядов по роте рассказывали о появляющихся в самых различных местах следах гигантской птицы и еще «детских» - отпечатках маленькой человеческой босой ноги, длиной в пять сантиметров...Вскоре нашу роту перевели в другое расположение, в новую казарму, а это здание было решено полностью сделать учебным корпусом. Больше я там не бывал.Автор - Д.Волколак.Источник: "Интересная газета. Непознанное" №10, (год неизвестен, вторая половина 90-ых).

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