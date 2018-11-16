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Истории из жизни

Путешествия по местам силы. Аркаим –мистический город Ариев. (Отрывок)

В этой истории нет зубодробильных страхов… Эта история про антипод страха, но между противоположностями не такая большая разница - являясь разными сторонами одной монеты и притягиваясь друг к другу, они образуют ЦЕЛОЕ…

Был месяц март… Это была моя первая поездка в Аркаим - древний город Ариев, который манил меня своей загадочностью, мистикой и смутными воспоминаниями… Деревенька Александровка встретила меня грязью и слякотью растаявших после зимнего сна дорог, а так же радушными и очень приятными хозяевами моего временного проживания…
…В первый же день занятий я обратил внимание на двух девушек - Ирину и Олесю, приехавших вместе с группой из Подмосковья. Поначалу я не мог оторвать взгляд от одной из них – что-то странно близкое и знакомое сквозило в ее движениях, манерах и разговорах, притягивая к себе и постоянно цепляя мое внимание за ее волосы и улыбку. Но, спустя некоторое время, я начал замечать, что и вторая девушка мне очень сильно кого-то напоминает…
Шел второй день семинара, когда события начали развиваться в бешеном ритме, обрушив на меня мощный поток информации, наполнив меня сумасшедшими эмоциями и переживаниями… Несмотря на еще лежащий глубокий снег, делающий труднодоступным путь к останкам Мистического Города, вместе с руководителем подмосковной группы Натальей мы решили дойти до Аркаима…
…В тот же день вчетвером вместе девушками из Подмосковья мы двинули в Городище… Надо признать, что это была нелегкая задача – нам предстояло пройти несколько километров через заснеженные поля Аркаима…

…Олеся с Ириной задержались по дороге и в ожидании их я и Наталья остановились возле камня Исцеления у подножия горы Шаманки. Со стороны деревни к нам двигались Олеся с Ириной, являя собой две противоположности: первая шла без шапки в настежь расстегнутой куртке, закутанность второй вызывало улыбку и умиление: где-то в глубине надетого на голову капюшона с замотанным на горле шарфом блестели цвета ясного зимнего неба глаза. Я смотрел на девушек и не мог оторваться – издалека они воспринимались двумя яркими коконами энергии, плывущими по мистической горе Шаманке. Их энергии ощущались мной настолько близкими и даже родственными, что я почувствовал, как моя сердечная чакра начала раскручиваться, разгоняя потоки по всему телу, активируя смутные воспоминания о чем-то очень значимом для меня…
- Я их знаю, - сказал я. – Правда, не помню откуда. Особенно Ирину.
- Еще бы ты их не знал… Вспоминай…
Еще раз взглянув на приближающихся девчонок, в голове промелькнула мысль, что нахождение рядом с этой троицей погружает меня в состояние гармонии и счастья, которое я так давно не испытывал, и которое, как оказалось, сейчас было мне так необходимо.
Девушки подошли к нам, и, прильнув к камню Исцеления, сели рядом. Некоторое время мы сидели молча, каждый сам погрузившись в свое интимное безмолвное общение с могучим древним Камнем. Сопровождающие нас Духи принесли информацию, что мы не случайно пришли сюда вчетвером и необходимо провести ритуал с использованием Стихий, я стал олицетворением Огня… Наполненный пламенными энергиями, почувствовал, как изменилось мое осознание, раскрыв новые грани восприятия и пробудив память об этих местах… Духи Аркаима приняли и повели нас…

Мы двинулись дальше… Я шел впереди, за мной, утопая по пояс в моих следах, шли девчонки, и такой стройной вереницей, пройдя несколько километров, вошли в Древнее Городище…
Мы стояли вчетвером на «центральной площади» Аркаима. Встретившись глазами с Ириной, почувствовал, как волнующие и приятные потоки начали пульсировать сквозь нас – я не мог оторвать взгляда от нее и, «поплыв по течению», начал растворяться в этих накатывающих волнах. И теперь я узнал ее…
- Не сдерживайся, - услышал я голос Духа…
Я обнял Ирину… Мое сердце сразу раскрылось, и я впервые с такой силой осознал сердечную чакру – чувствовалась ее мощь, по ощущениям она увеличилась в диаметре до нескольких метров, ее потоки, раскручиваясь, сливались с потоками Ирины. Пламя Любви, вспыхнув в сердце, окутало меня с ног до головы, устремившись ввысь, расширяя сознание до размеров Вселенной… Обнявшись, мы утонули в этих сердечных потоках, и в какой-то момент я понял, что уже не любовь струится через меня, а я стал Любовью...

Воспоминания зашевелились и начали активироваться во мне… Появилось ощущение возвращения памяти и воскрешения Внутренней Силы, дремавшей во мне все эти годы и ждущей, когда я вспомню о ней. Я погрузился в состояние слияния с Целым и возвращения Домой, которое, возможно, я искал тысячи инкарнаций во многих местах, но которое оказался так близко – внутри меня… Я вспомнил…
Когда-то, много воплощений назад, будучи мужем и женой, мы с Ириной жили здесь. И не только здесь - наши отношения тянулись золотой нитью через многие инкарнации, притягивая и разлучая нас друг с другом…
…В деревню мы добрались уже в темноте… Было странно, но весь день ползаний по пояс в снегу нисколько не измотали нас – мы были наполнены Любовью и Силой … В ту ночь мы не спали – пробудившаяся энергия бурлила и искала реализации…
…Последний день семинара был самый насыщенный. Ирина и Олеся сидели справа и слева от меня, и я чувствовал, как энергии Любви кружатся в виде знака бесконечность, обволакивая девчонок своими энергетическими петлями, пересекаются своей центральной частью в моем сердце, погружая нас в Безусловную Любовь… Все мои вчерашние переживания вспыхнули с новой силой, и мы купались в этих насыщенных потоках, которые, пронизывая все пространство вокруг, вновь разжигали пламя в моем сердце…

Это был мой опыт познания и активации внутри меня пламени Безусловной Любви, как оказалось, не имеющей ничего общего с той болезнью, которой я воспринимал это чувство раньше. Любовь, которая не вызывает чувства собственности и не порождает ревность и обиды, зачастую сопровождающие отношения между мужчиной и женщиной. Это чувство не к другому человеку, и даже не чувство вовсе - это состояние Единства, состояние Слияния со своим Высшим Я, воссоединения со своим Сердцем и с самим Собой, состояние растворения Эго, состояние, позволяющее подняться над Временем и Пространством нашей трехмерной реальности…
Было время, когда я воспринимал Любовь как слабость, мешающую жить и реализовывать свои амбиции, но тогда понял, как ошибался: было ощущение подключения к мощной Силе, способной активироваться только в потоках Пламени Любви. Она наполняла меня Могучей энергией и казалось, что в этом состоянии я способен творить чудеса… И хотелось надеяться, что наступит момент, когда Любовь в сердцах людей будет не только изредка вспыхивать, давая возможность прикоснуться к этому состоянию, а воспламенившись в большой пожар, люди СТАНУТ ЛЮБОВЬЮ…
…Уезжать из Аркаима не хотелось… И отпускать Ирину тоже… Но я чувствовал, что еще не время – нам было о чем подумать и что переосмыслить... Тогда я не знал, встретимся ли мы снова… ®

P.S. Имена изменены. Выложенные фото с более поздней поездки в Мистический Город.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:37 by Aleksandr999Просмотров: 397Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Поездка город девушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 21:02
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (36|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 407
А где фото-то? и почему изменены имена? боитесь, что мы пойдем по следам ГГ? Кто такая Наталья? И последний вопрос - почему столько многоточий?
Моя сахасрара закипает от такого количества стоящих передо мной вопросов.
Читала вашу историю с придыханием, аки эротический роман, хотя она про Любовь. Наверное из - за многоточий)
Плюс таки поставлю.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Estellan
Вчера, 22:44
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1628|0)
Публикаций: 171
Комментариев: 2 129
Цитата: Фиолетовая Дымка
А где фото-то? и почему изменены имена? боитесь, что мы пойдем по следам ГГ? Кто такая Наталья? И последний вопрос - почему столько многоточий?
Моя сахасрара закипает от такого количества стоящих передо мной вопросов.
Читала вашу историю с придыханием, аки эротический роман, хотя она про Любовь. Наверное из - за многоточий)
Плюс таки поставлю.


Фото не встают, как и всегда со ссылками на картинки из ВК. Пришлось удалить.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 720
Согласна с Дымкой, эротическая история. Чакры, потоки, сотрясение, влечение. С Ирой разобрались, это долгоиграющая жена. А Олеся, то кто? От неё же тоже колбасило, вечная любовница?
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#4 написал: Yasnaya
Сегодня, 03:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 13
Ох 'торкнуло' , вернее 'ёкнуло', очень рада что Вы автор испытали фейерверк эмоций, тем более молодость, обстановка, и гормоны зделали свое 'блюдо'
Читать понятно, но тяжело, явно что вас влекло и магнитило, но суть в том что с Ириной будет продолжение, но не сейчас.
Зарегистрирован: 14.07.2015
#5 написал: Talisha
Сегодня, 09:04
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1594|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 902
А дайте, пожалуйста, ссылочку на фотографии вконтакте хотя бы? Аркаим - место, которое меня притягивает тоже. Читала у многих, какие люди там переживали откровения и катарсисы. Место волшебное. И история интересная.
А вот с Олесей что общего, не выяснилось?
Зарегистрирован: 18.05.2015
           
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