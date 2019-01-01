Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Рычание

Первый раз это случилось где-то в феврале. Я считаю себя человеком разносторонним, поэтому могу как борщ сварить, так и гвоздь забить. Вот и в тот день, пока муж был на работе, решила сделать ему сюрприз - прикрутить полочки к прихожей в коридоре. И вот ползаю я, корячусь... В туалете на унитазе кот лежит, наблюдает за мной, второй кот спит в комнате. И вдруг слышу я, сквозь жужжание шуруповерта, посторонний звук, ничего не поняла, прекратила саморез вкручивать, вслушалась - тишина. Начинаю снова жужжать, опять звук посторонний, торможу и слышу со стороны комнаты рычание, как будто кошачье, посмотрела на второго кота - спит. И тут тот кошак, который на унитазе лежал, спрыгнул и, на полусогнутых лапах, пополз в комнату. Дошел до входа в комнату и остановился, напряженный весь, испуганный, головой крутит и в комнату зайти боится. А рычание прекращается секунд на тридцать и снова начинается, минут пять так было, а потом все закончилось. Я тогда не очень испугалась, хотя немного не по себе, конечно, стало. Я еще пыталась придумать объяснение, будто это кто-то где-то сверлит, а до нас звук уже в таком виде доходит. Если бы не продолжение.

Прошел почти ровно месяц, был вечер, муж еще не вернулся с работы, поэтому мы втроем с котами сидели дома. Я затеяла небольшую уборку, вытащила пылесос на середину комнаты и поэтому эти два товарища прятались от пылесоса на кухне, и тут... слышу я опять то самое рычание, и шло оно с того же места, что и в первый раз. Я проверяла, подходила к входной двери - звук как будто отдалялся, шла в другую сторону, в конец комнаты - та же история. Мне стало опять как-то не по себе, но тут с кухни принесло котов, вы бы их видели - шерсть вздыблена, глаза как блюдца, добежали до входа в комнату, а дальше видно, что боятся идти, стоят и смотрят в одну точку оба. Потом младший, как самый смелый, решил на разведку сходить, подошел на пару шагов ближе к проему и тут же назад попятился, допятился до пылесоса, и чуть ли не в обнимку с ним засел. Они от выключенного пылесоса только что прятались, а тут как к родному прижался и в эту точку все смотрит, и смотрит, потом опять на разведку - дойдет до определенной точки и пятится назад под защиту пылесоса. Как мне жутко стало, словами не передать. Каюсь, сбежала. Быстро-быстро оделась, обулась и в магазин сбежала. Когда обувалась, младший кот осмелел и перешел-таки через вход в комнату, но он такую траекторию странную выбрал - по стеночке обходил центр коридора, как будто в середине что-то находилось.
И опять же все это можно было бы списать на впечатлительность, объяснить опять каким-нибудь ремонтом, если бы не следующий случай, а потом еще один и еще, и еще

В общем, проснулась, еще где-то через месяц, в пять утра, муж еще спал. Где-то в полшестого утра, в полной тишине раздается снова это рычание, и опять в том же направлении. Оба кота рванули на постель к мужу, забились в одеяло и оттуда опять начали гипнотизировать точку в пространстве. Я мужа, конечно же, растолкала, чтобы он тоже послушал, но ему спросонья вообще было плевать, как я поняла. Потом прошло пару недель, я опять встала рано, рычание началось часов в семь утра. Коты в этот раз уже не только глазами вращали, они тоже рычали. Непередаваемое ощущение. Два кошачьих рычания и одно призрачное.

Недавно я мужу что-то рассказывала, слово за слово, вспомнила про эти четыре случая. Что же это такое было, говорю, хоть бы раз тебе услышать, хоть бы сказал на что похоже. И тут он меня окончательно добил. Говорит, а я слышал, два раза, когда тебя дома не было.

Что это может быть такое? Из подъезда звук не могло донести, потому что у нас с соседями дверь общая перед лестничной клеткой еще стоит, а у соседей нет вообще никаких животных. Да и младший кот не боится даже собак.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:48 by stahlratteПросмотров: 31Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Кот рычание коридор авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.