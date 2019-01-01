Рычание

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

stahlratte Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:48 by

Первый раз это случилось где-то в феврале. Я считаю себя человеком разносторонним, поэтому могу как борщ сварить, так и гвоздь забить. Вот и в тот день, пока муж был на работе, решила сделать ему сюрприз - прикрутить полочки к прихожей в коридоре. И вот ползаю я, корячусь... В туалете на унитазе кот лежит, наблюдает за мной, второй кот спит в комнате. И вдруг слышу я, сквозь жужжание шуруповерта, посторонний звук, ничего не поняла, прекратила саморез вкручивать, вслушалась - тишина. Начинаю снова жужжать, опять звук посторонний, торможу и слышу со стороны комнаты рычание, как будто кошачье, посмотрела на второго кота - спит. И тут тот кошак, который на унитазе лежал, спрыгнул и, на полусогнутых лапах, пополз в комнату. Дошел до входа в комнату и остановился, напряженный весь, испуганный, головой крутит и в комнату зайти боится. А рычание прекращается секунд на тридцать и снова начинается, минут пять так было, а потом все закончилось. Я тогда не очень испугалась, хотя немного не по себе, конечно, стало. Я еще пыталась придумать объяснение, будто это кто-то где-то сверлит, а до нас звук уже в таком виде доходит. Если бы не продолжение.Прошел почти ровно месяц, был вечер, муж еще не вернулся с работы, поэтому мы втроем с котами сидели дома. Я затеяла небольшую уборку, вытащила пылесос на середину комнаты и поэтому эти два товарища прятались от пылесоса на кухне, и тут... слышу я опять то самое рычание, и шло оно с того же места, что и в первый раз. Я проверяла, подходила к входной двери - звук как будто отдалялся, шла в другую сторону, в конец комнаты - та же история. Мне стало опять как-то не по себе, но тут с кухни принесло котов, вы бы их видели - шерсть вздыблена, глаза как блюдца, добежали до входа в комнату, а дальше видно, что боятся идти, стоят и смотрят в одну точку оба. Потом младший, как самый смелый, решил на разведку сходить, подошел на пару шагов ближе к проему и тут же назад попятился, допятился до пылесоса, и чуть ли не в обнимку с ним засел. Они от выключенного пылесоса только что прятались, а тут как к родному прижался и в эту точку все смотрит, и смотрит, потом опять на разведку - дойдет до определенной точки и пятится назад под защиту пылесоса. Как мне жутко стало, словами не передать. Каюсь, сбежала. Быстро-быстро оделась, обулась и в магазин сбежала. Когда обувалась, младший кот осмелел и перешел-таки через вход в комнату, но он такую траекторию странную выбрал - по стеночке обходил центр коридора, как будто в середине что-то находилось.И опять же все это можно было бы списать на впечатлительность, объяснить опять каким-нибудь ремонтом, если бы не следующий случай, а потом еще один и еще, и ещеВ общем, проснулась, еще где-то через месяц, в пять утра, муж еще спал. Где-то в полшестого утра, в полной тишине раздается снова это рычание, и опять в том же направлении. Оба кота рванули на постель к мужу, забились в одеяло и оттуда опять начали гипнотизировать точку в пространстве. Я мужа, конечно же, растолкала, чтобы он тоже послушал, но ему спросонья вообще было плевать, как я поняла. Потом прошло пару недель, я опять встала рано, рычание началось часов в семь утра. Коты в этот раз уже не только глазами вращали, они тоже рычали. Непередаваемое ощущение. Два кошачьих рычания и одно призрачное.Недавно я мужу что-то рассказывала, слово за слово, вспомнила про эти четыре случая. Что же это такое было, говорю, хоть бы раз тебе услышать, хоть бы сказал на что похоже. И тут он меня окончательно добил. Говорит, а я слышал, два раза, когда тебя дома не было.Что это может быть такое? Из подъезда звук не могло донести, потому что у нас с соседями дверь общая перед лестничной клеткой еще стоит, а у соседей нет вообще никаких животных. Да и младший кот не боится даже собак.

Ключевые слова: Кот рычание коридор авторская история

Другие, подобные истории: