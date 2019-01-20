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Истории из жизни

Из жизни

В одном поселке, где я не жил, но куда приезжал отдыхать каждое лето, было несколько заброшенных домов. Почему они остались без хозяев, я не знаю. Шли последние годы существования Союза, и, может быть, покидавшим свои дома людям тогда было непросто их продать? Или жильцы умирали от старости, а наследников у них не было?..

И вот один из заброшенных домов, который стоял к нам ближе остальных, постоянно вызывал у поселковой детворы интерес мистического характера. Это был обычный бревенчатый дом на одну семью под двускатной шифеной крышей, уже успевшей провалиться в одном месте. Вандализм тогда распространен не был, бомжей не было тоже, так что довольно долгое время внутренняя обстановка дома не менялась: в комнатах стояли старенькие стулья, столы и тумбочки, выцветшие половики лежали в прихожей, а в зале даже стоял телевизор без кинескопа. Во дворе дома густо разрослись кустарник и трава.

Главной легендой этого дома была Синяя Бабка, которая раньше, когда дом еще только забросили, регулярно появлялась на огороде и полола там траву, обрабатывала грядки, ходила туда-сюда, наклонялась, охала и держалась за поясницу... В общем, почти как настоящая бабка, только, если приглядеться, то отсвечивает она мутно-синим, и кожа лица у нее - синеватая. Ее еще иногда называли Синявкой. От взрослых она пряталась, а зазевавшихся детей подзывала к себе, обещая угостить чем-то вкусным. Поддавшегося на уговоры ребенка бабка уводила в дом, а когда ребенок выходил оттуда, то оказывался сумасшедшим, как говорится, дурачком на всю голову. Ходили в поселке несколько таких чудаков, и во всяком случае один из них, насколько я могу вспомнить, действительно раньше был нормальным.

А вот в двух словах то, что я сам там пережил.

Как-то раз летом лазаем мы с братом и его друзьями по заброшенному дому, всего четыре пацана по 10-12 лет. Уже все обошли, и на чердаке побывали, день же стоял солнечный - из окон в комнаты проникало много света, и было не страшно. Собрались уходить, стоим в ограде перед дверью, и тут Сашка говорит:
- Пацаны, стойте, мы же еще в чулане не были!..

Не успел никто и слова сказать, как вдруг слышим:
- Ну-ка марш отсюда ... вашу мать!!! Я вам дам, чулан....

...Но мы уже неслись по улице. Тот голос в доме, он как будто бы звучал откуда-то с потолка и распространялся не из одной точки, а сразу во всех комнатах. Было нам на тот момент очень страшно...

Прошел год. Летний вечер. Мы повзрослели, и в нашей компании появились девочки. А в карманах у нас купленные поштучно сигареты. Все это придает нам смелости, и мы подходим к дому, хотя уже явно смеркается. Кто-то протягивает руку к ручке двери, и вдруг ни с того ни с сего в дверь начинают сильно барабанить изнутри! "Тыг-дык-дык!!!" Брр, у меня до сих пор в голове звучит этот стук. Вся романтика прогулки пошла насмарку, а мы всей компанией забежали к нам домой, весьма удивив родителей моего брата, а потом полночи разводили домой сначала девочек, а потом и пацанов, чтобы те одни не боялись.

Да, еще я в этом доме видел, как проходит свидание одной юной парочки. Опасно было и интересно не менее, чем с привидениями, - только это уже другая история.

В заключение скажу только, что одновременно с началом нашего взросления все заброшеннные дома поселка стали быстро разваливаться, пока через пару-тройку лет от них не остались одни лишь холмики. Последним мистическим и одновременно грустным эпизодом этой истории был тот факт, что один пацанов из нашей компании, тот самый Саша, погиб, упав где-то на большой заброшке. Иногда он является мне во сне и произносит только одну фразу:
- Пацаны, стойте, мы же еще в чулане не были!..

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:34
Вчера, 16:34 by ebegen31Просмотров: 1 657Комментарии: 9
+24

Ключевые слова: Жизнь заброшка страх голос звук авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 19:27
+2
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Шикарно! Синяя бабуля- это что-то) +++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#2 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:41
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Комментариев: 192
За историю плюс. По заброшенным домам у меня никогда не было желания гулять.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:46
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Некоторые моменты покоробили моё понимание действительности происходящего, ну да ладно. Неплохая страшилка.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#4 написал: Reiana Flaim
Вчера, 22:31
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Цитата: Сделано_в_СССР
Некоторые моменты покоробили моё понимание действительности происходящего, ну да ладно. Неплохая страшилка.) +

Да, кстати, есть такое.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
#5 написал: FromSiberia
Сегодня, 00:04
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Какой правильный голос, в каждое бы опасное место по такому) Как гаркнет: "Брысь отсюда, школота, мать вашу!"И меньше было бы несчастных случаев.
Голосу +)
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#6 написал: Lynx
Сегодня, 00:35
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Публикаций: 509
Комментариев: 2 228
Мало ли болезней у пожилых, от чего они бывают синими. Может, глушила в одну старушечью харю, а потом посинела. Бывает такое.
В заброшках нет мистики и хозяев, которые умерли, там тоже нет. Я уже говорила, оседают сущности некоторые, но редко это бывает.
Смерть Сашки - совпадение. На заброшках много товарищей гибнет, не соблюдая осторожность. Всё-таки заброшка - это аварийное помещение.
В пустых домах что-то типа "мать вашу" раздается так, что кажется, будто везде. Бомжи любят заброшенные дома - жить где-то надо, а тут мелкая шалупонь бродит.
Стандартные мелочи посещения заброшки. Говорю, как человек, который уже давно посещает такие места и знает некоторые тонкости.
Да вон хотя бы Димку Масленникова гляньте на Ютубе или Сашу Киевскую. За все время никого, кроме охраны, алкашей, бомжей, детей, они там не увидели.
Да и я не видала за весь свой сталкерский стаж.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                  
#7 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:45
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"Наконец-таки крутая история!". Думал я когда читал. Но концовка у меня как-то отбила желание верить в правдивость. Хотя я всегда очень хочу верить во все такое. Вот и в этот раз пыхтел, кряхтел, сопел - но так и не смог поверить)) За задумку про бабку синюю, пожалуй плюсану.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#8 написал: Долгопят
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Много голосов слышится в школьные годы
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#9 написал: Gatta_Black
Сегодня, 13:19
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Плюс от меня. Обожаю заброшки, и сейчас бы не отказалась полазить по какому-то жуткому строению.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
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