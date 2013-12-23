Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Домовой и галка

Несколько лет назад подарили мне фигурку домового. Деревянный мужичек со спичечный коробок размером. В серых штанах, красной рубахе, босоногий, на голове лохматая шевелюра, покрашенная серебрянкой, серебряная борода в стиле "веник". В одной руке держит мешочек, в другой - то ли швабру с короткой ручкой, то ли щетку. На шее висит золотая подкова. Те, кто дарил, посоветовали его куда-нибудь в укромное место поставить, а еще лучше вместе с ботинком или тапком ненужным. В ботинок его сажать не стал, просто поместил его за диваном.

А некоторое время назад у меня появилась Галка. В смысле - не женщина по имени Галка, хотя нет - все же женщина, но не человек, а птица такая. Галка, из отряда воробьиных, семейства врановых. У птицы было сломано крыло, срослось неправильно и летать уже никогда не будет. Зато бегает быстро и прыгает ловко. Поселил ее в клетке. А чтобы ей скучно не было, приделал к клетке что-то типа карниза, по которому она гулять может и с него перебираться на крышку закрытого аквариума или на верх клетки. Иногда она плюхается на пол. Если никого нет поблизости, кто обратно может ее подсадить, птица ходит по квартире. Если найдет что-то, что ей понравилось - не расстается с этим, пока в клетке не окажется. Там она все украденное прячет. Особенно любит монеты от 1 до 5 рублей. 10 рублей уже не котируются. Лучше всего это 5 рублей. Наверное, она считает так же, как Карлсон, что на крыше - только монеты в 5 рублей - настоящие деньги.

И вот в очередной раз птица отправилась на прогулку. На этот раз все же осмелилась забраться за диван и обнаружила фигурку домового.
Прихожу я домой, а Масюся по квартире бегает с домовым в клюве. Подсадил я ее к клетке, а потом попытался домового отобрать. Да вот только шустрая птица от рук уворачивается, при этом каркает, очевидно посылая меня в пешее эротическое путешествие. А за компанию еще и одного известного баснописца, который утверждал, что если галка каркнет во все горло, то домовой из клюва выпадет. Ничего подобного.
Побегав от меня пару минут, птица залезла в клетку и фигурку домового припрятала. А доставать что-то у нее из клетки - это будет скандал, плюс исклеванные и искусанные руки. Поэтому решил дождаться следующего дня, когда галка пойдет на прогулку и навести порядок в клетке. В том числе домового оттуда вызволить.

А ночью начались чудеса. Птица заснула, но не прошло и получаса, как она вдруг с криками ужаса начала метаться по клетке. Потом успокоилась, снова заснула. Еще полчаса - снова мечется по клетке и орет дурным голосом, и так каждые 20-30 минут. Я поначалу подрывался, смотрел, что там. Может, укусил кто. Никого не обнаружил, ран на птице нет, со здоровьем все в порядке, только напугана сильно. И вот так всю ночь повторялось. На рассвете прекратилось. Когда птица в очередной раз пошла гулять по квартире, я вытащил из клетки домового, почистил и вернул на прежнее место. Заодно парой тапков доступ к нему перекрыл. Больше птицу по ночам никто не тревожил.

Вот теперь думаю - что это было? Может птице кошмары всю ночь снились. Но я почему-то считаю, что домовой, что у меня живет, очень обиделся на такое с ним обращение (точнее с фигуркой, его символизирующей) - его и в миске с водой топили, и с жердочки на пол клетки кидали, и клевали, а под конец закопали в песок в углу клетки. Ну кому такое понравится?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:45
Вчера, 19:45 by ArhipПросмотров: 540Комментарии: 9
+16

Ключевые слова: Домовой галка ночь авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:00
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1555|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 730
Какой обидчивый домовой. Уж можно дать спуску твари не совсем разумной.
Пы. Сы. Везет кому то на скандалы laughing
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:22
+4
Группа: Посетители
Репутация: (365|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 748
Устроил птичке " Варфоломеевскую" ночь, за грубое и неуважительное отношение к своей хозяйской персоне)))!
Плюс, за историю и плюс , второй , за спасение животного!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#3 написал: Raffine
Вчера, 20:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (48|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 113
Весело там у вас. Плюс.
Зарегистрирован: 16.06.2016
#4 написал: Мать_Драконов
Вчера, 20:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 96
Хозяйственная птичка хотела, чтобы и в её домике был домовой. Но, блин, домовой не хотел жить в песке))))
Ну конечно это домовой пугал галку! Верю.
Большой душевный плюс!!!

Цитата: ПИК НИК
Устроил птичке " Варфоломеевскую" ночь, за грубое и неуважительное отношение к своей хозяйской персоне)))!

Точно, думаю так и есть.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#5 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (365|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 748
Хозяйственная птичка хотела, чтобы и в её домике был домовой. Но, блин, домовой не хотел жить в песке))))


Ну, да, всем хочется домашнего уюта, даже галке )))!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#6 написал: Летяга
Вчера, 21:14
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 739
Комментариев: 8 378
Надо же, даже птице за неуважительное отношение досталось)
Надо было домового у галки за пять рублей выкупить)))
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#7 написал: conjure one
Вчера, 21:23
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6186|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 519
его и в миске с водой топили, и с жердочки на пол клетки кидали, и клевали, а под конец закопали в песок в углу клетки.


Повезло, что Масюся в него иголки втыкать не начала. Тогда бы точно трандец настал "котенку") Мне история понравилась. Не смотря на беспокойную ночь, остальное было забавно. blush +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#8 написал: Tigger power
Вчера, 21:51
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2106|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 316
Так и тебе могло достаться, что хозяйский символ из беды не выручил)) Будь бдителен!) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#9 написал: Sniff
Сегодня, 01:00
+1
Группа: Авторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 612
Девчонка себе дом обустроить хотела, украсить красиво, и что в итоге? Один отобрать пытается найденную за диваном ценность, другой- ночью кошмарит. Расстройство одно с мужиками этими!)) +++
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.