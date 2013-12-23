Домовой и галка

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:45

Arhip Просмотров: 540 Комментарии: 9 +16 Вчера, 19:45 by

Несколько лет назад подарили мне фигурку домового. Деревянный мужичек со спичечный коробок размером. В серых штанах, красной рубахе, босоногий, на голове лохматая шевелюра, покрашенная серебрянкой, серебряная борода в стиле "веник". В одной руке держит мешочек, в другой - то ли швабру с короткой ручкой, то ли щетку. На шее висит золотая подкова. Те, кто дарил, посоветовали его куда-нибудь в укромное место поставить, а еще лучше вместе с ботинком или тапком ненужным. В ботинок его сажать не стал, просто поместил его за диваном.А некоторое время назад у меня появилась Галка. В смысле - не женщина по имени Галка, хотя нет - все же женщина, но не человек, а птица такая. Галка, из отряда воробьиных, семейства врановых. У птицы было сломано крыло, срослось неправильно и летать уже никогда не будет. Зато бегает быстро и прыгает ловко. Поселил ее в клетке. А чтобы ей скучно не было, приделал к клетке что-то типа карниза, по которому она гулять может и с него перебираться на крышку закрытого аквариума или на верх клетки. Иногда она плюхается на пол. Если никого нет поблизости, кто обратно может ее подсадить, птица ходит по квартире. Если найдет что-то, что ей понравилось - не расстается с этим, пока в клетке не окажется. Там она все украденное прячет. Особенно любит монеты от 1 до 5 рублей. 10 рублей уже не котируются. Лучше всего это 5 рублей. Наверное, она считает так же, как Карлсон, что на крыше - только монеты в 5 рублей - настоящие деньги.И вот в очередной раз птица отправилась на прогулку. На этот раз все же осмелилась забраться за диван и обнаружила фигурку домового.Прихожу я домой, а Масюся по квартире бегает с домовым в клюве. Подсадил я ее к клетке, а потом попытался домового отобрать. Да вот только шустрая птица от рук уворачивается, при этом каркает, очевидно посылая меня в пешее эротическое путешествие. А за компанию еще и одного известного баснописца, который утверждал, что если галка каркнет во все горло, то домовой из клюва выпадет. Ничего подобного.Побегав от меня пару минут, птица залезла в клетку и фигурку домового припрятала. А доставать что-то у нее из клетки - это будет скандал, плюс исклеванные и искусанные руки. Поэтому решил дождаться следующего дня, когда галка пойдет на прогулку и навести порядок в клетке. В том числе домового оттуда вызволить.А ночью начались чудеса. Птица заснула, но не прошло и получаса, как она вдруг с криками ужаса начала метаться по клетке. Потом успокоилась, снова заснула. Еще полчаса - снова мечется по клетке и орет дурным голосом, и так каждые 20-30 минут. Я поначалу подрывался, смотрел, что там. Может, укусил кто. Никого не обнаружил, ран на птице нет, со здоровьем все в порядке, только напугана сильно. И вот так всю ночь повторялось. На рассвете прекратилось. Когда птица в очередной раз пошла гулять по квартире, я вытащил из клетки домового, почистил и вернул на прежнее место. Заодно парой тапков доступ к нему перекрыл. Больше птицу по ночам никто не тревожил.Вот теперь думаю - что это было? Может птице кошмары всю ночь снились. Но я почему-то считаю, что домовой, что у меня живет, очень обиделся на такое с ним обращение (точнее с фигуркой, его символизирующей) - его и в миске с водой топили, и с жердочки на пол клетки кидали, и клевали, а под конец закопали в песок в углу клетки. Ну кому такое понравится?

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