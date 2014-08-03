Церковь

Nik_dk Просмотров: 118 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 05:55 by

В бывшей церкви продолжали происходить несчастные случаи. Свояк нашей ред-буллсовой бабки, который какое-то время заведовал складом, вообще забил окно досками. Он однажды задержался на работе допоздна. Когда стемнело, прилетела галка и начала биться в окно. Обычно от одного такого удара птицы падают замертво, а пернатой было хоть бы что. Но больше всего свояка напугали крики птицы – почти человеческие. Галка ударялась об решетку, стонала, снова ударялась. В общем, окно забили. А потом и сам склад закрыли. И лет десять здание вообще простояло заброшенным. И вот только совсем недавно РПЦ решила возродить там храм. Церковь начали реставрировать. И в прошлом году на стройке произошел несчастный случай – бабка клялась, что не без участия проклятой галки.Нам история очень понравилась (мне так вообще особенно). Долго обсуждали ее уже после ухода бабки, нашли даже несколько вариантов рациональных объяснений. Но в результате сошлись на том, что если и существует на свете мистика, то здесь самое вероятное место ее проявления. На следующий день решили съездить в церковь – она была недалеко от нашей гостиницы, километрах в шести-семи. Но потом началось – купаться в озерах надо? Надо – а зачем бы мы сюда приперлись. Шашлыки жарить надо? В лесу гулять надо? Опять же на дальнюю речку съездить. В результате осмотр церкви оставили на самый последний день – решили заехать по дороге домой.Бабушка исправно носила нам молоко и всякую вкусную пищу. И ни разу мы не видели ее без красной кепки. Иногда поверх нее старушка повязывала платок – зрелище было вообще уморительное. А меня она особенно полюбила. Я, кстати абсолютно не специально, надела на следующий день на пляж черную бандану с крупным красным рисунком. Бабка была в восторге, начала называть меня «моя девонька» и приглашала в лес собирать вместе целебные травы. Правда, времени на это у меня не хватило. (Вот не знаю, радоваться этому или наоборот?)Короче, время прошло быстро и, уехав из гостиницы, мы отправились в церковь. Честно говоря, по поводу этой поездки нас терзали разные сомнения. Ну увидим церковь, ну не окажется там ничего таинственного. Или кто-нибудь там еще опровергнет слова бабки, скажет, что не было никакой галки, а старушка наша просто страдает маразмом... И растает наша красивая сказка. Сомневались, конечно, но все-таки заехали.Церковь стояла практически в чистом поле. Небольшая, красивая, как-то очень удачно вписанная в ландшафт. Реставрация еще не закончилась, здание окружали леса. У церкви мы застали двух хмурых молдаван-рабочих и местного прораба дядю Колю. Его-то мы и начали расспрашивать. Сначала прораб от нас шарахнулся – испугался, что приехали проверяющие. Но потом понял, что фискальные органы в шортах и майках, как правило, на людях не появляются. (Ну, плюс мы еще пообещали бутылку коньяка подарить.) В общем, разговорили прораба. Рассказал, что в церковь еще его прабабушка ходила, что и прошлом году уже бы все сделали, да деньги кончились. И сейчас все ни шатко ни валко идет – то краску не завезут, то раствор. Когда спросили про несчастный случай, дядя Коля снова шугнулся, но, наверное, вспомнив про коньяк, и это рассказал. Молодой парень-молдаванин, чудный работник, вежливый, малопьющий в один из последних дней, уже практически перед самым отъездом, залез на купол. Залез – и сорвался почти с десятиметровой высоты. Пока искали машину, чтобы отправить в больницу, парень умер.Мы были несколько разочарованы. Ну, стройка и стройка. Ну, несчастный случай. И никакой вам мистики. Я просто так уже вяло сказала: «А говорят, у вас галки какие-то странные летают...»И тут дядя Коля замолчал. А потом его прорвало. Приличными в его речи были только предлоги. По словам прораба выходило, что место у церкви облюбовали здешние ведьмы. Есть в окрестных деревнях три-четыре зловредных старухи, которые оборачиваются черными птицами и всячески пакостят нормальным рабочим людям. Потому дядя Коля и не смог найти на строительство местных рабочих, все боялись,отказывались. Пришлось вот гастарбайтеров приглашать. Да и тут все плохо кончилось. Прошлогодние рабочие, чтобы в деревне за постой не платить, поставили палатку рядом со стройкой, там и ночевали. Хоть дядя Коля и предупреждал их. А погибший парень начал вдруг хвастаться, что подружился, мол, с умной птицей. Прилетает к нему в сумерках галка, рядом садится, умным глазом посматривает. Парень ее кормил, и вроде бы учил разным фокусам. Говорит: «Сядь на ветку», она туда и приземляется. Говорит «Лети вправо» - и птица в точности выполняет его указание. Дядя Коля советовал гнать поганую, парень не слушал, птица ему очень нравилась. Еще переживал – уезжать скоро – а галка без него заскучает.«Вот и не отпустила его ведьма, - резюмировал прораб, - убила. Чтобы не уезжал от нее. На купол заманила. А его товарищи еще удивлялись – с какого это перепугу он вдруг на купол полез. Никакой работы на крыше уже не осталось.»«А не девка Варька ли это была?»- предположили мы. Дядя Коля легенду знал замечательно. Но нашу версию отверг сходу.«Да Варька по своему попу мается, зачем ей лишние души губить. Я и сам видел, прилетает галка, возле окна мечется , - прораб показал нам то самое окно, - а рабочего, нет, не она, это какая-нибудь наша старая карга. У меня вот соседка такая – в прошлом году всю малину на участке обнесла. И не скажешь ведь ничего. Возьмет – и отщебечет.»Мы просто ликовали. Наша сказка получала очередные подтверждения. Засыпали дядю Колю вопросами – а точно ли знает, кто из односельчан ведьма? Видел ли сам, как ворона или галка воробьем кричит? И как вообще можно отличить ведьму от неведьмы.Дяде Коле весь разговор начал надоедать. Про ведьм он говорить боялся. И начал намекать, что, мол, вы, ребята, коньяк оставьте, а сами – может пора вам? А то не дай Бог, птичка нехорошая прилетит. Или бабка зловредная пожалует. А как отличить ведьму, это, пожалуйста, научит.«Они, значит, и не скрывают, - объяснил прораб, - платок красный на голову нацепят или шапку какую – и вот, смотрите все и бойтесь, щебечу я!»Дядя Коля с неодобрением покосился на мою бандану. Я, правда, к тому времени уже потихоньку стала стаскивать головной убор. Что вселило в прораба еще большие подозрения. Он хмуро забрал коньяк и начала намекать, что машину надо срочно убрать со стройки. И нам тут делать нечего, а то проедет председатель, спросит, почему посторонние на участке.Ну, мы и уехали. Выяснять уже было нечего. Всю дорогу спрашивали друг у друга – так что, молочко от настоящей ведьмы пили? Или нашу бабушку оклеветали? Ну и вся компания прикалывалась надо мной. Мол, надела, красную бандану – а теперь почирикай. И еще советовали сдать билет на самолет - на собственных крылышках можно летать, зачем бабки авиакомпаниям отдавать.Вот, собственно и все.Та самая церковь.Автор: Zeta.

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