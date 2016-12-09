Пузырь

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 18:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 644 Комментарии: 6 +17 Вчера, 18:02 by

Может кто читал и помнит мою историю про зубную фею?Так, если вкратце, то это про мою бабку, что зубы мне заговорила так, что вместо пользы один вред получился.Бабка была себе на уме, сильно не "светилась", но дело своё делала. Не знаю уж точно, каким видом магии она занималась, могу только догадываться, вернее, догадки есть, только ничем и никому она не помогла, это знаю точно.Так вот, в то время, когда мама моя женихалась с моим папаней, и случилась эта история.У отца было две старшие сестры. Первая, Галка, баба была ужасная. Лучше на лавину наткнуться, чем на Галю, сметёт и по полу размажет.Тамара была тоже не из стыдливых, но более позитивная и смешливая. Даже когда её парализовало и она не могла передвигаться, то всё равно шутила и смеялась. Тома была ко всему прочему и моей крёстной матерью.Но в то время меня и в помине не было. Зато мама моя дружила крепко с золовками и была в курсе всех событий.Галка с Томой были настоящие красавицы - белокурые локоны и зелёные глазищи, гипнотизирующие мужиков, были лишь дополнением к шикарной фигуре. С детства помню как ходила с крёстной в кино и мужики буквально вешались на неё, меня это раздражало, так как мешало моим развлечениям.Но это было потом, после того, как Тома сходила к одной бабке...Пока же все были молоды и свободны, шла середина семидесятых годов.У Галки с женихами всё было нормально, а у сестры всё пусто, как отрезало. И умная, и красивая, и работа хорошая, а женихов днём с огнём не сыщешь.Не знаю, кто уж Тамаре подсказал, только стали сёстры совет держать, что делать и к кому бежать за помощью. А суть в том, что мать Томы, моя бабка, сделала некий ритуал, чтоб та оставалась одна и замуж не выходила.Тома одна идти боялась, поэтому пошли втроём: Тома, Галка и моя мама.Бабка, к которой они пришли, долго охала и ахала, но всё-таки дала воды заговорённой в ведёрке и сказала, что пить надо неделю, пока Тома всё не выпьет. А как вода закончится, дома надо сидеть, да желательно не одной, а то плохо может быть, помощь обязательно нужна будет, как из Тамарки вся эта гадость выходить начнёт.И вот настал день "икс". Дома были и Томка с Галкой и мама моя.Сначала всё было хорошо, а потом началось страшное. Тома начала задыхаться, как что-то изнутри подступало к горлу, типа рвотного рефлекса. После долгих мучений наконец-то ОНО вышло.Как говорит моя мама, это был шар сантиметров восемь в диаметре, все ещё удивились, как такое через горло пройти смогло.Но самое странное было то, как оно выглядело. Из более мелких пузырей был сделан нос, рот и глаза.Проклятый пузырь словно смотрел на девушек и насмехался.Галка не растерялась, притащила палку и начала тыкать в пузырь. Как ни странно, он оказался твёрдым и не лопался.Было очень страшно и поэтому все втроём побежали на ближайшую помойку, где и выкинули этого глазастого монстра вместе с ведром, как и сказала бабка.После этого личная жизнь Томы стала налаживаться, но вот с мужем она "промахнулась".Бабка всегда была против Пети, её мужа, и злилась на дочь за то, что та к ведунье ходила.Ничем хорошим Томино замужество не закончилось, она умерла и не без посторонней помощи.Так вот, я думаю, что бабка моя знала несколько больше, просто не говорила, пытаясь таким образом как-то изменить судьбу дочери.

Ключевые слова: Пузырь крёстная бабка муж авторская история.

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