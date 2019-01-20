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Творческие истории

Зря освятила квартиру

-Слушай, ты случайно не знаешь, как можно квартиру освятить самостоятельно?

-Вроде батюшку надо приглашать. Он там какие-то молитвы читает, я точно не знаю.

-Нет у меня денег на батюшку. Знаешь ведь, сколько мы в ремонт вбухали. А квартиру обязательно надо освятить до новоселья.

-Да зачем тебе?

-Надо, – твёрдо сказала Галка, – для защиты от нечисти всякой, не к ночи будь помянута Эльмира Поликарповна.

-Ты опять про свекровь – я вздохнула, – ерунда это всё.

Моя подруга Галка была уверенна, что её свекровь – ведьма.

Сразу после свадьбы они с Маратом квартиру купить не смогли, и Галке пришлось выбирать, либо мотаться по съёмным квартирам и отдавать хозяевам кучку денег каждый месяц, либо жить со свекровью и откладывать ту же кучку в копилку на собственное жильё. Практичная Галка выбрала второй вариант.

Помню, она говорила, что так они мигом накопят нужную сумму. Миг растянулся на семь лет. У Галки за это время появилось двое очаровательных карапузов и миллион мистических историй о нелюбимой свекрови.

-Ерунда или нет, а квартиру освятить надо. – Упёрлась Галка, - Ты глянь, что там, в интернете про это дело пишут.

Новоселье было запланировано на ближайшую пятницу. Галка наприглашала столько народу, что я честно сомневалась, что все они поместятся в новой квартире.

-Принесла?

записка

-Конечно! Вот, я на бумажке тебе записала слова, которые повторять надо. И свечки тоже купила. Помнишь, что делать надо?

-Ага. – Галка взяла у меня из рук листочек с молитвой и прочитала вслух, - В бегство да обратиться всякое лукавое и бесовское…

Подруга усмехнулась:

-То, что надо! Приступим!

Галка с полчаса ходила по квартире со свечкой, брызгала святой водой не жалея новеньких обоев и бормотала молитву про лукавое и бесовское. Я ходила следом за ней и хихикала.

Когда дело было сделано, мы отправились накрывать на стол, поджидали гостей. Галка потирала ручки, злорадно улыбалась, ждала Эльмиру Поликарповну.

Галкина свекровь появилась раньше всех. Зашла в освящённую квартиру, прошла по всем комнатам, как ни в чём не бывало, презрительным взглядом оглядывая свеженький ремонт. Сказала:

-Сразу видно, что обои Галина выбирала. Безвкусно, но хоть чистенько. Сойдет, в общем. – Эльмира Поликарповна села во главе стола. - Ты, Галина, этим гостей кормить собираешься? Я тут заливное принесла и свинину, запечённую по-домашнему, а то у тебя вечно одни полуфабрикаты из супермаркета. Не отравился бы кто-нибудь. На вот, выложи на блюдо.

Галка схватила протянутый пакет и, закипая от злости, потопала на кухню выполнять указания.

-Я ж говорю, ведьма! – шипела подруга сквозь зубы, нарезая ломтиками свинину по-домашнему.

Праздник был в самом разгаре, когда с работы пришёл Галкин муж.

-Ты чего так долго, давай за стол!

Марат покачал головой, вид у него был болезненный и замученный, как будто у него весь день не переставая зуб болел. Марат оглядел всех собравшихся и вышел в коридор. Галка бросилась за мужем, через две минуты вернулась за стол, сказала, что Марату плохо, он пошёл подышать воздухом и скоро вернётся.

Однако он не вернулся, ни в тот вечер, ни после. Галка сразу поняла, что всё это из-за освящённой квартиры, долго рыдала, говорила, что зря всё это затеяла, но винить ей было некого.

Сама ведь молитву прочитала: «в бегство да обратится…» Вот он и сбежал.

Больше подруга свою свекровь ведьмой не называет. Эльмира Поликарповна, кстати, переехала к Галке. Живёт теперь в освящённой квартире, где больше нет лукавого и бесовского, помогает снохе с внуками.


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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 21Комментарии: 1
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Ключевые слова: Новоселье квартира свекровь молитва ведьма бегство подруга

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 17:53
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Комментариев: 271
Неожиданно! Героиню жалко, хоть и творческая история. А свекровь, хоть не ведьма, но мымра) Плюс+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
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