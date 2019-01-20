Зря освятила квартиру

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:14 by

-Слушай, ты случайно не знаешь, как можно квартиру освятить самостоятельно?-Вроде батюшку надо приглашать. Он там какие-то молитвы читает, я точно не знаю.-Нет у меня денег на батюшку. Знаешь ведь, сколько мы в ремонт вбухали. А квартиру обязательно надо освятить до новоселья.-Да зачем тебе?-Надо, – твёрдо сказала Галка, – для защиты от нечисти всякой, не к ночи будь помянута Эльмира Поликарповна.-Ты опять про свекровь – я вздохнула, – ерунда это всё.Моя подруга Галка была уверенна, что её свекровь – ведьма.Сразу после свадьбы они с Маратом квартиру купить не смогли, и Галке пришлось выбирать, либо мотаться по съёмным квартирам и отдавать хозяевам кучку денег каждый месяц, либо жить со свекровью и откладывать ту же кучку в копилку на собственное жильё. Практичная Галка выбрала второй вариант.Помню, она говорила, что так они мигом накопят нужную сумму. Миг растянулся на семь лет. У Галки за это время появилось двое очаровательных карапузов и миллион мистических историй о нелюбимой свекрови.-Ерунда или нет, а квартиру освятить надо. – Упёрлась Галка, - Ты глянь, что там, в интернете про это дело пишут.Новоселье было запланировано на ближайшую пятницу. Галка наприглашала столько народу, что я честно сомневалась, что все они поместятся в новой квартире.-Принесла?-Конечно! Вот, я на бумажке тебе записала слова, которые повторять надо. И свечки тоже купила. Помнишь, что делать надо?-Ага. – Галка взяла у меня из рук листочек с молитвой и прочитала вслух, - В бегство да обратиться всякое лукавое и бесовское…Подруга усмехнулась:-То, что надо! Приступим!Галка с полчаса ходила по квартире со свечкой, брызгала святой водой не жалея новеньких обоев и бормотала молитву про лукавое и бесовское. Я ходила следом за ней и хихикала.Когда дело было сделано, мы отправились накрывать на стол, поджидали гостей. Галка потирала ручки, злорадно улыбалась, ждала Эльмиру Поликарповну.Галкина свекровь появилась раньше всех. Зашла в освящённую квартиру, прошла по всем комнатам, как ни в чём не бывало, презрительным взглядом оглядывая свеженький ремонт. Сказала:-Сразу видно, что обои Галина выбирала. Безвкусно, но хоть чистенько. Сойдет, в общем. – Эльмира Поликарповна села во главе стола. - Ты, Галина, этим гостей кормить собираешься? Я тут заливное принесла и свинину, запечённую по-домашнему, а то у тебя вечно одни полуфабрикаты из супермаркета. Не отравился бы кто-нибудь. На вот, выложи на блюдо.Галка схватила протянутый пакет и, закипая от злости, потопала на кухню выполнять указания.-Я ж говорю, ведьма! – шипела подруга сквозь зубы, нарезая ломтиками свинину по-домашнему.Праздник был в самом разгаре, когда с работы пришёл Галкин муж.-Ты чего так долго, давай за стол!Марат покачал головой, вид у него был болезненный и замученный, как будто у него весь день не переставая зуб болел. Марат оглядел всех собравшихся и вышел в коридор. Галка бросилась за мужем, через две минуты вернулась за стол, сказала, что Марату плохо, он пошёл подышать воздухом и скоро вернётся.Однако он не вернулся, ни в тот вечер, ни после. Галка сразу поняла, что всё это из-за освящённой квартиры, долго рыдала, говорила, что зря всё это затеяла, но винить ей было некого.Сама ведь молитву прочитала: «в бегство да обратится…» Вот он и сбежал.Больше подруга свою свекровь ведьмой не называет. Эльмира Поликарповна, кстати, переехала к Галке. Живёт теперь в освящённой квартире, где больше нет лукавого и бесовского, помогает снохе с внуками.Автор - неизвестен.

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