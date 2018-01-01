Нужен совет, или Что делать?

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:09

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

капитанская дочка Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:09 by

Я уже рассказывала вам, мои дорогие, про свои странные сны. Вот еще один.Несколько лет назад меня, как неплохого счетного работника, попросили наладить учет и контроль в одной фирме.С этими поставщиками наше предприятие работало уже давно и тесно, поэтому разногласий не возникло. Директора фирмы звали Владимир Николаевич.Я работала параллельно у них, претензий по оплате труда не было. Иногда мы "зависали" вместе по праздникам, в общем были нормальные отношения.Владимир Николаевич был не стар, всего 54 года, но весьма болен, он перенес четыре инфаркта, но продолжал жить по уровню здорового человека, короче ни в чем себе ни отказывал.Так прошло три года.Среди рабочего дня раздался звонок. "Вовка умер" - мне его зам. Очередной инфаркт. До больницы не довезли.Похороны прошли мрачно, когда умирает еще нестарый человек - это всегда горько.Жизнь пошла своим чередом. Бумаги фирмы Володи я продолжала вести, но уже под руководство его зама Михаила.И вот однажды мне снится странный сон.Двухэтажный деревянный дом. Я вхожу туда. Там нет разделения на квартиры. Общий холл и лестница на второй этаж. По ней идут, молча, толпы людей. Я стою с краю. Вдруг вижу среди массы людей идет Владимир, он уже поднялся на второй этаж.Окликнула его, он оглянулся и протянул мне руку.Я в ответ протянула ему свою. наши руки встретились, соединились и.....Я перетянула его к себе. лицо Владимира страшно исказилось и ...Я проснулась...Утром, вспомнив свой сон, я посмеялась над причудами разума.Но сон не выходил у меня из головы еще несколько дней.Я поделилась им со своей подругой, которая воспринимает все неоднозначно."Ты с ума сошла, что еще в церковь не сходила" - сказала она. - Сколько прошло времени со дня смерти Владимира?"."В субботу будет сорок дней" - ответила я."Иди в церковь, дура, закажи ему поминальную. Ты мертвеца с того света вытянула! Иди, не раздумывая!".Одной мне идти не хотелось и я позвала с собой еще одну подругу Галю.Рано утром мы с Галкой зашли в круглосуточный магазин, закупились фруктами и конфетами, чтобы возложить на алтарь.Хихикая и балагуря, мы подошли к церкви и....Я почувствовала, что не могу сделать и шага....Галка с ужасом воскликнула: "Ты на покойницу похожа стала! Нос заострился и сама вся побелела!".А я шагу не могу сделать, на мне как будто камень лежит...Галка рванула в церковь и привела какую-то тетку, они взяли меня под руки и повели в церковь. Я еле шла.Тетка все приговаривала: "Батюшку надо звать".В церкви мне стало так плохо, что я подумала о самом плохом.Галина моя заняла очередь в церковную лавку и как подошла наша очередь, подвела меня.Я сказала: "Заказываю помин о новопреставленном рабе божьем Владимире".С меня как будто тяжесть слетела. Мне стало легко и комфортно.Уже через несколько минут я "летала" по церкви, ставя свечи.После службы мы с Галкой поехали ко мне и как следует отметили все энто дело.Но меня не оставляет мысль - а все ли я сделала?Подскажите.

Ключевые слова: Смерть сон покойник храм подруга авторская история

Другие, подобные истории: