Творения Ellen Rococo: фантастические украшения

Lynx Просмотров: 32 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:15 by

Украинка под именем Эллен Рококо (Ellen Rococo) удивляет необычным дизайном, создавая скульптурные арт-ювелирные изделия из полимерной глины и минералов.По ее словам, каждое ее творение - это философия и короткая история, которую она рассказывает. Как девушка написала на собственном сайте, она вдохновляется фантастическими мотивами, органическими и бионическими формами. Она также любит создавать персонажей, относящихся к истории, религии и мифологии.Автор статьи неизвестен.

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