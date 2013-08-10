Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Творения Ellen Rococo: фантастические украшения

Творения Ellen Rococo: фантастические украшения

Украинка под именем Эллен Рококо (Ellen Rococo) удивляет необычным дизайном, создавая скульптурные арт-ювелирные изделия из полимерной глины и минералов.
По ее словам, каждое ее творение - это философия и короткая история, которую она рассказывает. Как девушка написала на собственном сайте, она вдохновляется фантастическими мотивами, органическими и бионическими формами. Она также любит создавать персонажей, относящихся к истории, религии и мифологии.

Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Творения Ellen Rococo: фантастические украшения

Автор статьи неизвестен.
Источник.
Сегодня, 19:15 by LynxПросмотров: 32Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Украшения мистические украшения творчество

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 20:15
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2331|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 593
Хочу, хочу, хочу. +++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 20:52
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (617|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 1 297
Последнее украшение ( стрекоза) , я год назад видела у русской девушки вк,она также создаёт украшения, Медуза Ворона у неё ник.Стрекоза просто один в один.У той только вместо тельца - кристалл и цвет другой был,дымчато - голубой.Та лучше стрекоза была,если честно.Элегантнее.
Плюс)
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.