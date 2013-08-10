Творения Ellen Rococo: фантастические украшения
Украинка под именем Эллен Рококо (Ellen Rococo) удивляет необычным дизайном, создавая скульптурные арт-ювелирные изделия из полимерной глины и минералов.
По ее словам, каждое ее творение - это философия и короткая история, которую она рассказывает. Как девушка написала на собственном сайте, она вдохновляется фантастическими мотивами, органическими и бионическими формами. Она также любит создавать персонажей, относящихся к истории, религии и мифологии.
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Сегодня, 19:15 by LynxПросмотров: 32Комментарии: 2
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