Эллен Джеветт и ее фантастические животные

Эллен Джеветт и ее фантастические животныеСюрреалистичные животные — это скульптуры обыкновенных животных, но состоящих из комбинаций вещей, ландшафтов и частей тел других разнообразных животных.
Эллен Джеветт — скульптор-самоучка из Онтарио (Канада), для создания своих сказочных животных она используя полимерную глину, монтажную пену и холодный фарфор. В итоге все ее работы можно назвать оригинальными и концептуальными.
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Сегодня, 11:10 by ЛетягаПросмотров: 5Комментарии: 0
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