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Страшные Арты

Эллен Джеветт и ее фантастические животные

Сюрреалистичные животные — это скульптуры обыкновенных животных, но состоящих из комбинаций вещей, ландшафтов и частей тел других разнообразных животных.

Эллен Джеветт — скульптор-самоучка из Онтарио (Канада), для создания своих сказочных животных она используя полимерную глину, монтажную пену и холодный фарфор. В итоге все ее работы можно назвать оригинальными и концептуальными.

Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные
Эллен Джеветт и ее фантастические животные


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Сегодня, 11:10 by ЛетягаПросмотров: 5Комментарии: 0
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Ключевые слова: Художник животные скульптуры арты

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