Эллен Джеветт и ее фантастические животные

Летяга Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:10 by

Сюрреалистичные животные — это скульптуры обыкновенных животных, но состоящих из комбинаций вещей, ландшафтов и частей тел других разнообразных животных.Эллен Джеветт — скульптор-самоучка из Онтарио (Канада), для создания своих сказочных животных она используя полимерную глину, монтажную пену и холодный фарфор. В итоге все ее работы можно назвать оригинальными и концептуальными.

Ключевые слова: Художник животные скульптуры арты

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