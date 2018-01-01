Смерть - квинтэссенция жизни. Необычные скульптуры Брайана Деттмера

Lynx Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:34 by

Кассеты на грани вымирания. Их уже не используют в качестве средств для записи музыки или обучающих программ, их уже давно заменили на CD, DVD и флешки. О кассетах не забыли лишь натуры творческие и креативные, которые дают им вторую жизнь, используя в качестве материала для реализации своих творческих задумок: на кассетах рисуют, используя их в качестве полотна, из них же создают прекрасные портреты музыкантам. А художник Брайан Деттмер (Brian Dettmer) из старых кассет делает странные скульптуры скелетов и черепов.Дизайнер из Антланты изобразил свой взгляд на «смерть» аналоговых средств массовой информации, да и, пожалуй, на смерть вообще. Для этого он переплавил тысячи аудио-кассет и создал из них скелеты различных животных. Получилось очень необычно и по-панковски!Брайан Деттмер больше известен своими книжными скульптурами (вырезает из книг всякие диковинные штуки) но при желании в качестве творческого материала может использовать не только старые книги, но и карты, пластинки и кассеты, превращая уже ненужный хлам на истинные произведения искусства. Его скульптуры скелетов демонстрируются в Международном Музее Хирургической Науки.Работая с кассетами и видеокассетами, Деттмер сначала разбирает их на части, плавит и изменяет их исконную форму. В его руках расплавленный кассетный материал похож на глину, из которой он может вылепить все, что нафантазировало его воображение.Серия скульптур черепов и скелетов создана в основном из кассет с музыкой хеви-метал. И здесь автор вложил определенный подтекст: хеви-метал - музыка 80-х, когда кассеты были на пике своей славы. В то время, как записи продолжают жить и имеют своих поклонников, кассеты уходят в небытие.

Ключевые слова: Кассеты скульптуры черепа творчество скелеты

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