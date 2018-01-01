Страшная история

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:41

Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел

капитанская дочка Просмотров: 56 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:41 by

Есть у меня близкая подруга, познакомились мы с ней больше двадцати лет назад, когда гуляли с колясочками возле дома.У меня был первенец, а у нее уже второй ребенок - дочка. Старшему Сергею было тогда около десяти лет. Если и рисуют с кого ангелочков, то Сережка был именно подходящего образа - огромные и наивные голубые глаза, милое личико; сам тихий и скромный паренек.Семья у них была крепкая, папа держал детей в любви и строгости. В общем, ничто не предвещало беды, но, спустя три-четыре года, у подруги стали пропадать сначала деньги, а потом золотые украшения.Папа допросил сына "с пристрастием" и выяснил, что мальчик связался с плохой кампанией, в которой принято воровать. Сергей был переведен в другую школу, и вроде бы все затихло... но, как говорится, - горбатого могила исправит.Сергей рос, и росли его потребности и наглость, он начал скитаться, бросил школу, не доучившись до аттестата полтора года. Периодически он возникал дома с покаянными речами, но через некоторое время опять все шло по кругу, а что было без присмотра - уносилось в неизвестном направлении.Помню, что последней крупной пропажей были золотые серьги сестры, которые ей подарила бабушка. Иногда он заходил ко мне и просил жалостливо покушать. Отказать было невозможно - знаю давно, глаза все такие же ангельские...Когда Сергея призвали в армию, родители схватились за это, как за последнее спасение, веруя, что уж там-то его исправят!Через полгода Сережа пришел в отпуск, поощренный за отличную службу, а через день приехали офицеры в поисках солдата и забрали горемычного. Правда, за два дня пребывания дома "ангел" успел съездить к дедушке и экспроприировать всю дедулину пенсию.Вернувшись из армии, мальчик устроился работать, правда, к родителям зачастили бывшие Сережины работодавцы, чтобы сообщить, что он остался должен деньги, взял и не вернул какую-то вещь. Короче, весь тот период семья выплачивала за Сережины "подвиги".Прошло еще время, работать парню надоело, он стал приезжать к родителям и рассказывать, что ему нужны срочно деньги на учебу, на лечение и так далее. И так здорово у него получалось врать, что подруга с мужем верили и его рассказам, и его слезам, и желанию исправиться.Шли годы, дочка подруги вышла замуж и родила сына. Сережа приходил редко, и семья немного расслабилась...Однажды нежданно он пришел с гостинцами, накрыл стол, рассказал, что у него все хорошо, что есть любимая женщина и живут вместе, он работает, а на следующий день сестра обнаружила, что ее семейная копилка пуста. Кто взял - было понятно сразу.Подруга в сердцах позвонила сыну и сказала, что видеть его больше не хочет. Он, естественно, все отрицал.Это все присказка была... Так вот, что было дальше.Прошло где-то полгода, и мне снится сон, который я помню до сих пор во всех деталях, будто иду я домой, а у подъезда стоит молодой человек. На нем кофта с капюшоном, голова опущена, руки в карманах. Я не вижу ни его лица, ни его рук.Захожу в подъезд, вызываю лифт, парень зашел со мной, стоит молча. Лифт подъехал.- Это я... Сергей... - обращается ко мне незнакомец.Поворачиваюсь... Он чуть приподнял голову... а лицо раздувшееся! Черное!- Я умер 15-го января! Я умер 15-го января! - несколько раз повторил мертвец.Я проснулась...Днем спросила у подруги:- Когда ты последний раз видела Сергея или говорила с Сергеем?Она пожала плечами и сказала- Давно, с полгода, наверное.Мне изредка снятся вещие сны, но тут я не знала, как поступить... Потом решилась и рассказала все дочери подруги, она отнеслась к рассказанному серьезно и вместе с мужем обратилась в полицию. Им показали все неопознанные трупы. Сергея среди них не было.Прошел год, затем другой. Сергей не объявлялся, подруга стала нервничать, искать его - безрезультатно. Я советовала подруге обратиться в полицию, но иногда лучше не знать - так решила подруга.Прошло почти шесть лет. Им позвонили из полиции. В подвале многоэтажного дома был обнаружен многолетний труп, он был засыпан камнями. По оставшимся признакам он совпадал с описанием Сергея. Да, это был он, в серой кофточке и с натянутым на голову капюшоном.

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