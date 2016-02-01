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Истории из жизни

Он был с нами

Произошла эта история лет пятнадцать назад. Довелось мне жить в одном селе. Наша компания была небольшая и дружная, состояла из троих девушек и пяти парней, на парочки никто не собирался разбиваться. Мы весело проводили вечера возле костра на берегу моря, рассказывали анекдоты, играли в игры, как же было здорово. Наблюдали закаты, вдыхая соленый запах моря, следили за белухами (белые киты), которые с любопытством смотрели на нас, собирали больше ракушки. Это было чудесное время!

Случилось горе, одного из наших друзей по имени Сергей подстрелили браконьеры, с ранением его доставили на вертолете в ближайший райцентр, но было упущено драгоценное время, он слишком много потерял крови. Сергея мы потеряли, это было ужасное потрясение для всех нас. Сергей всегда был такой интересный, улыбчивый, добрый парень, очень тяжело терять друзей.

Вечером после похорон мы должны были собраться в частном доме одного из друзей, чтобы помянуть Сергея. Я зашла за своей подругой Ириной, которая тоже являлась частью нашей компании, чтобы пойти на поминки, но за Ириной увязался ее парень Роман, он был новенький в селе и еще азербайджанец по национальности, и его не особо жаловали наши друзья мальчишки. Мы пришли последние, уже во всю шел процесс приготовления к поминкам. Ира взялась помогать накрывать на стол, народу собралось человек двадцать, все толкаются, трутся друг об друга, дом был небольшой: всего одна комната, кухня и коридор с крыльцом. Решила я не мешаться под ногами, т.к. помощников и так хватало, встала в коридоре, смотрю: а Рому-то не пустили в дом, так и стоит он на нижней ступеньке крыльца. Был уже поздний вечер, на улице было темно, только свет с коридора освещал лицо Романа. Встала я у стенки, а народ что-то носит из коридора в комнату, из комнаты в коридор, суета какая-то. Такая грусть на душе у меня была, я перевела взгляд снова на Романа и чуть не рухнула - вместо лица Ромы было лицо Сергея, который смотрел на меня с улыбкой. Не только лицо Сергея, а весь образ: прическа, светло-русые волосы. Расстояние между мной и Ромой было примерно метра три, освещение было не столь яркое, но вполне достаточно, чтобы различить черты лица. Я так обрадовалась, что вижу его снова, понимая, что этого не может быть, но четко видела, что это наш Сережка смотрит на меня и улыбается.

"Хоть последний раз посмотреть на тебя", - думала я в тот момент, не могла заставить оторвать от него взгляд. Вспоминаю, аж сердце разрывается, так он дорог был всем нам.

Рядом пробегала Иринка, я дернула ее за руку, говорю:
- Смотри на Рому, - специально не говорила, что вижу вместо Ромы нашего умершего друга, она тоже встала рядом со мною, как вкопанная и говорит:
- Это Сережка!

Мы так смотрели, может, минуту еще и понимали, что говорить всем не нужно, это такой тонкий момент, который легко может исчезнуть. Мы смотрели на нашего Сергея, прощаясь с ним мысленно. Затем образ его стал прозрачным и совсем исчез, и снова перед нами стоял Роман. Мы обе были уверены, что это нам не показалось, Сергей был с нами в тот вечер.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11 by АдиПросмотров: 683Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Друг смерть поминки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 09:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 518
Чем сильнее жажда жизни - тем короче век.

P.S. что-ж вы за люди то такие, что человека в дом не пустили?
И какая разница какой он национальности!


"... а Рому-то не пустили в дом, так и стоит он на нижней ступеньке крыльца..." -
нА... ТАКИЕ ДРУЗЬЯ!!! - это я про вас, а не про Рому.
Зарегистрирован: 1.02.2016
 
#2 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 09:52
0
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Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 209
Жаль, очень жаль Сергея. По поводу не пустили, спорный вопрос.Может и нехорошо, но... короче, когда хоронили дедушку, мне тоже одного человека крайне не хотелось пускать. Поверьте, причины были. И я точно знаю, что дед бы его видеть даже не хотел.
Так что, зря автор упомянула национальность парня, действительно, может сложиться впечатление нехорошее от друзей. Хотя дело могло быть и в другом...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 206
Двоим не могло показаться видимо. Хотя под эмоциями, да в темноте - вполне.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:24
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1110|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 139
Как такое может быть? Не зря этот Роман взял и увязался, ох не зря. Возможно со способностями парень, и знал даже что будет, а с ним так…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Бозкурт
Сегодня, 10:48
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 257
Так пока поминали и ложками гремели Рома там так и простоял на пороге?
Хорошо, что будучи выросшей в многонациональной Республике, где я относилась собственно к нац меньшинству, друзья у меня были разных национальностей и друг друга мы так не делили.
Вроде о хорошем человеке история, а осадок остался и не смогла не сказать.
Зарегистрирован: 27.04.2016
#6 написал: Ади
Сегодня, 11:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 24
А что поделаешь, что есть,то есть. Парня этого никто не звал и не знал толком. Это был совершенно чужой человек всем, да еще и на русском плохо разговаривал. А для любви слова не нужны, они с Ириной друг-друга хорошо понимали). Я конечно, предложила ребятам позвать его, но кто будет приглашать в дом незнакомого человека, который Сергея нашего даже не видел никогда.
Зарегистрирован: 18.06.2015
#7 написал: Ади
Сегодня, 11:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 24
Вот любит у нас народ на свой лад перевернуть. Среди нас и нерусские друзья были, все выросли вместе и крепко дружили. Национальность в рассказе упомянута, только лишь для того, чтобы подчеркнуть кардинальное различие во внешности между Сергеем и Романом, что спутать их не возможно. Ирина попросила Романа уйти, так как ему было не место в этом обществе и знали его только я и Ирина, может пару человек еще видели пару раз. Он как банный лит ходил за ней везде и всюду. Да и лето было вообще, не замерз.
Зарегистрирован: 18.06.2015
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 12:56
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 1 783
Интересен сам факт того, что Сергея увидели вы обе.
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Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#9 написал: Минди
Сегодня, 13:05
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Публикаций: 4
Комментариев: 804
История интересная конечно. Но по поводу "чужого" Романа мне тоже странно. Пару раз в жизни так случалось, что я попадала на поминки к чужим людям. И нигде меня взашей не выгоняли и за порогом не оставляли. За историю плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
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