Он был с нами

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:11

Ади Просмотров: 683 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 09:11 by

Произошла эта история лет пятнадцать назад. Довелось мне жить в одном селе. Наша компания была небольшая и дружная, состояла из троих девушек и пяти парней, на парочки никто не собирался разбиваться. Мы весело проводили вечера возле костра на берегу моря, рассказывали анекдоты, играли в игры, как же было здорово. Наблюдали закаты, вдыхая соленый запах моря, следили за белухами (белые киты), которые с любопытством смотрели на нас, собирали больше ракушки. Это было чудесное время!Случилось горе, одного из наших друзей по имени Сергей подстрелили браконьеры, с ранением его доставили на вертолете в ближайший райцентр, но было упущено драгоценное время, он слишком много потерял крови. Сергея мы потеряли, это было ужасное потрясение для всех нас. Сергей всегда был такой интересный, улыбчивый, добрый парень, очень тяжело терять друзей.Вечером после похорон мы должны были собраться в частном доме одного из друзей, чтобы помянуть Сергея. Я зашла за своей подругой Ириной, которая тоже являлась частью нашей компании, чтобы пойти на поминки, но за Ириной увязался ее парень Роман, он был новенький в селе и еще азербайджанец по национальности, и его не особо жаловали наши друзья мальчишки. Мы пришли последние, уже во всю шел процесс приготовления к поминкам. Ира взялась помогать накрывать на стол, народу собралось человек двадцать, все толкаются, трутся друг об друга, дом был небольшой: всего одна комната, кухня и коридор с крыльцом. Решила я не мешаться под ногами, т.к. помощников и так хватало, встала в коридоре, смотрю: а Рому-то не пустили в дом, так и стоит он на нижней ступеньке крыльца. Был уже поздний вечер, на улице было темно, только свет с коридора освещал лицо Романа. Встала я у стенки, а народ что-то носит из коридора в комнату, из комнаты в коридор, суета какая-то. Такая грусть на душе у меня была, я перевела взгляд снова на Романа и чуть не рухнула - вместо лица Ромы было лицо Сергея, который смотрел на меня с улыбкой. Не только лицо Сергея, а весь образ: прическа, светло-русые волосы. Расстояние между мной и Ромой было примерно метра три, освещение было не столь яркое, но вполне достаточно, чтобы различить черты лица. Я так обрадовалась, что вижу его снова, понимая, что этого не может быть, но четко видела, что это наш Сережка смотрит на меня и улыбается."Хоть последний раз посмотреть на тебя", - думала я в тот момент, не могла заставить оторвать от него взгляд. Вспоминаю, аж сердце разрывается, так он дорог был всем нам.Рядом пробегала Иринка, я дернула ее за руку, говорю:- Смотри на Рому, - специально не говорила, что вижу вместо Ромы нашего умершего друга, она тоже встала рядом со мною, как вкопанная и говорит:- Это Сережка!Мы так смотрели, может, минуту еще и понимали, что говорить всем не нужно, это такой тонкий момент, который легко может исчезнуть. Мы смотрели на нашего Сергея, прощаясь с ним мысленно. Затем образ его стал прозрачным и совсем исчез, и снова перед нами стоял Роман. Мы обе были уверены, что это нам не показалось, Сергей был с нами в тот вечер.

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