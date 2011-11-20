Запах

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:52

Seipron Просмотров: 859 Комментарии: 15 +10 Вчера, 17:52 by

Случилось это около полугода назад. Долго думал, стоит этим делиться или нет… Может, кто дельных советов даст, сам пока не пойму, в чем дело…Работаю я инженером. Что придумываю, то и воплощаю. Приходится собственноручно слесарничать, монтажничать и т.д. Был один заказ, работа интересная, связанная с бомбоубежищем советских годов. Месторасположение убежища не скажу.В общем, надо было провести осмотр, опись некоторых агрегатов для последующей модернизации, изготовления и монтажа. Отправили для этого дела двоих: меня и напарника Рамиля. Срок дали месяц. Жили в гостинице, к объекту нас возила и забирала служебная машина. Ничего сложного, для меня очередная командировка.Погода была прекраснейшая: тепло, без дождей. В выходные гуляли по городу, смотрели достопримечательности, ну и тому подобное. Убежище было под землей. Спускались три крутых лестничных пролета вниз. После лестницы был небольшой коридорчик, в конце которого весели гермоворота. Высота - метра 4, не меньше. Толщина примерно 40 сантиметров. Еще, как оказалось, за одними были сразу вторые гермоворота! Убежище было длинным, широким и высоким. Потолки под 5 метров в высоту. С одного конца убежища было трудно разглядеть что-либо с другой стороны. Вдоль левой стены располагались комнаты: генераторная, фильтры воздуха и воды, уборная, спальные комнаты. Справа был склад с разными вещами: противогазы, еда, арматуры и т.д..Будучи любителем игр и фильмов жанра постапокалиптических событий, была масса впечатлений от увиденного. Сырой прохладный воздух, серые бетонные стены… Романтика, одним словом.Когда наш сопровождающий выходил покурить на свежем воздухе, я шастал по комнатам, любуясь полным минимализмом содержимого в них. Освещение было тусклым, нам для работы выделили несколько мощных прожекторов.Где-то на второй неделе работы Рамиль стал жаловаться на невыносимый запах в убежище. Причем с его слов, запах только в одном месте. Когда он мне показал место, я сильно удивился. Во-первых, я ничего не чувствовал, но у меня странное обоняние. Иногда я могу чувствовать тонкие нотки ароматов, далеко находящиеся от меня. Иногда обоняние притупляется так, что положи передо мной кусок гнилого мяса, не обращу на это внимание. Во-вторых, он утверждал, что запах как будто находится в одной точке, шаг влево или вправо - запах пропадает. И центр запаха располагался далеко от жилых помещений, склада и других комнат. В пустом огромном бункере! Но как?!Подумал, что ему почудилось. Но он стоял на своем! Есть запах, и все! Примирительно сказав ему, что нам пора работать, я ушел с этого места.Немного погодя, я задал ему вопрос: чем пахнет-то. Он ответил, дикой тухлятиной, мерзкой, блевануть прям хотелось… В перерывах Рамиль крутился вокруг того места. Мне было смешно. А ему не очень… На мои слова забить на это он отвечал грубо, что хочет узнать, откуда так воняет. Подумав, я решил отстать от него…На следующий день в перерыв, когда пил кофе из термоса, Рамиль снова носился по убежищу, вынюхивая, как собака-ищейка, странный запах. Судя по тому, как он активно ходил взад и вперёд, запах пропал. Это мне приподняло настроение… Глотнув кофе, я увидел, как он мне машет рукой, зовет подойти. Вместе со стаканом вкуснейшего напитка, я подошел к тому месту, где он стоял.- Здесь! Здесь! Сегодня здесь пахнет! - возбужденно говорил он. - Чувствуешь?! Чувствуешь?!- Нет, - ответил я. - Ничего.Он стоял и морщился от запаха. А я пил кофе. Думаю, он понял, что я не обманываю его.Ближе к вечеру, Рамиль сказал, что пятно запаха увеличилось! Тут я не выдержал, нагрубил ему немного. Но он не воспринял мои слова. Но на всем этом дело не закончилось…Через день мы образмеривали некоторые детали. Сопровождающий сидел рядом с нами, разгадывая сканворд. Вдруг послышался скрип двери. Неприятный такой, медленный… Мы все трое переглянулись. Возникла гробовая тишина… Первым заговорил я, чтобы разогнать давящую жуткую атмосферу:- Раньше я не замечал, чтобы двери сами открывались! А вы, Степан Сергеевич?Так звали нашего сопровождающего. Ему было 53 года, но выглядел он гораздо старше.Степан Сергеевич, ничего не ответив, встал, вышел из комнаты и пошел в сторону скрипнувшей двери. Мы с Рамилем, положив инструмент, вышли за ним. Страх страхом, но любопытство свое берет. Идти мы за Сергеевичем не стали, провожали только его взглядом.- Дверь в туалете открылась! - крикнул Сергеевич.Выдохнув, мы с Рамилем принялись за работу. Взрослые люди, а испугались. Посмеялись сами над собой…Пришел Сергеевич, надел очки, взял в руки сканворд. Все были заняты делом...- Чертовщина у вас тут творится, Сергеевич, - шутливо сказал я.- Ага, конечно! Для полного комплекта Бабы Яги только не хватает! - съязвил Сергеевич.Еще неделя прошла. Рамиль перестал гулять по убежищу, ссылаясь на запах, который становился все сильнее. Я так его и не чувствовал. Но Сергеевич стал замечать запах! Уже двое об этом говорили, значит, Рамиль не спятил!Скажу сразу: Сергеевичу мы договорились о запахе не говорить, подумает, что мы бухаем или еще чего на работе.Так вот, мы уже начали собирать узлы, работа довольно кропотливая. Сергеевич читал книгу, детектив. Снова скрип. Чертыхаясь, Сергеевич снова пошел проверить. Вернулся он, закрывая воротником нос.- Фуу, ну и запах, - сказал он.В перерыве мы втроем обсуждали наше паршивое правительство и новые введённые идиотские законы, как скрип повторился! Тут Сергеевич здорово напрягся. Попросил меня сходить с ним.- Нахрена вдвоем-то идти? - усмехнулся я.- Вот не смешно ни капельки, Игорь! А знаешь почему?! - выпалил Сергеевич.- Ну и почему?!- А потому, что я закрыл на замок дверь! Ключом замок закрыл!Тут-то я чуть кирпичей и наложил! Рамиль побледнел! Сергеевич нервно дергался. Я не мог ничего ни сказать, ни пошевелиться. Как восковая фигура замер. Сергеевич крикнул:-Не ссать, ребятки, пойдем! - взял меня под руку, приподнял.Мы вышли, медленно прошагали вперед. Сергеевич закрыл нос рукой, я ничего опять не почувствовал. Видим: дверь в туалете нараспашку… Деревянная, была когда-то белой. Зато качество! - в такой влажности не разбухла.- Ты, наверное, забыл закрыть, Сергеевич, - сказал я.- Дурак ты, что ли?! - выпалил он. - Я хоть старый, но память еще имеется. - Игорь, зайдем-ка внутрь?!- Пойдемте, - вяло ответил я.Включили свет. Зашли…Оказались в общей умывальной комнате, справа дверь в мужской туалет, слева - в женский. Прошли туда и туда. Пусто. Унитазы стоят. Пыльно… Но зато как красиво…- Нет тут нифига, Сергеевич, пойдем уже!Впервые я услышал мат со стороны Сергеевича. Он лился водопадом, некоторых слов я ни разу не слышал. Закрыли дверь на ключ, быстрым шагом дошли до комнаты. Рамиль с ошалелым взглядом сидел бездвижно.- Пойдем отсюда, а?! - сказал он.- Нет уж, надо собирать, - ответил я.Больше дверь не открывалась…В последний день, со слов Рамиля, запахи исчезли. Сергеевич не стал комментировать. Мы ставили пломбы на винты, как вдруг Сергеевич шикнул на нас. Мы сразу замерли. Страшно было даже набрать воздуха в грудь. Минуты через две я решился спросить у Сергеевича, что происходит. Он зло, коротко сказал:- Слух у меня отличный, услышал шаги… Быстрые шаги.- Может, животное какое забежало?- Ага, со слона размером! - ответил он.Сергеевич медленно, стараясь никого не спугнуть, выглянул в общий коридор убежища. В это момент свет в убежище погас! Боже, что творилось у меня внутри в этот момент. Как я не умер от испуга, сам не знаю. Рубильники, включающие питание, располагаются внутри убежища сразу за гермоворотами. Когда включаешь или выключаешь, слышен отчетливый щелчок, который эхом разносится по убежищу. И еще мне всегда было жутко страшно, когда, уходя, мы выключали свет во всем убежище. Это когда глубоко-глубоко в темноте кажется, что кто-то там есть. Эта мертвая тишина… А еще надо двое гермоворот закрыть! Брр! Пишу и вспоминаю, ужас…Так вот, свет погас. Услышал хлопок двери. Сергеевич включил фонарик на смартфоне. А я бы не догадался… Как оказалось, Сергеевич закрыл дверь. Как я был рад, что он с нами! Света не было минут десять. Мы сидели, прислушиваясь к звукам, которых не было. Сердце постепенно успокаивалось, начался легкий мандраж. На Рамиля было страшно смотреть. Хотя со стороны я сам не лучше выглядел.В дверь робко постучали… Легонько так. Как будто боялись потревожить… Я бы заорал, но не смог, что ли, оцепенел. Сергеевич закричал:- Кто там?! Я сейчас вам…Он долго матерился и описывал, кому, куда, зачем и как… И тут мы услышали щелчок рубильника.- Свет! Свет дали! - радуясь, как дитя, заикаясь, запинаясь, сказал Рамиль.- Вижу! - огрызнулся Сергеевич. - Шевелите поршнями, не нравится мне тут!Кое-как опломбировав все, мы пулей вылетели из убежища. Когда помогали Сергеевичу выключать свет и запирать гермоворота, Рамиль сказал, что вроде дверь где-то открыта. Сергеевич коротко матом сказал, где он эту дверь видел и что он с ней сделал! Слава богу, дальше работа с ними не пошла! Возвращаться туда я не хотел.Об этой командировке мы старались не говорить. Своим тоже не рассказывал, не поймут… Все бы ничего, да только жена у Рамиля стала замечать запах нехороший... в коридоре квартиры. Не во всем, а в одном только месте… А он не чувствует!

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