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Истории из жизни

Ну, за тебя, домовёнок!

Рассказала мне эту мистическую историю моя крёстная – Ирина. Был у неё друг по имени Николай, работал дальнобойщиком, много чего повидал, многое слышал от людей. Как приезжал, всегда рассказывал разные истории, особенно любил говорить на мистическую тему. Сталкивался с непознанным и он сам.

После смерти матери ему в наследство перешёл дом, построенный ещё в довоенное время. Николай там вырос и знал каждый уголок. Жильцы этого дома никогда не сомневались в присутствии у них домового, обращались к нему с различными вопросами и просьбами и нередко оставляли что-нибудь вкусное.
Так, как дом старый, верили, что силы у домового – хоть отбавляй, но злым он не был. Всегда охранял жильцов и всячески помогал.

Однажды Николай, приехав с командировки, встретил своего давнего знакомого – Александра. Давно не виделись и решили «отметить» встречу. Николай позвал к себе в гости. Находились они там вдвоем, накрыли небольшой стол с закусками, прикупили спиртного и разговорились.

Зашла у них беседа о нечисти всякой, добрались и до домовых. Саша заявил, что во всё это не верит, да и вообще, – он атеист. Хозяин пытался его успокоить:
– Не нужно так, – говорил Коля, – вот, к примеру, у нас здесь домовой живёт, и не любит он таких разговоров.
Спорили они довольно долго, за окном уже темнеть начинало, а Саша всё не унимался. Так и подмывало его поспорить с другом. Злость откуда-то накатила. Алкоголь раскрепостил тело и разум. Александр начал уже откровенно издеваться и иронизировать над Николаем.

Встав со стула, Александр поднял высоко рюмку и произнес:
– Ну, за тебя, домовёнок!
Не успел он поднести рюмку к губам, как за спиной с грохотом затворилась дверь, и вставленное в неё стекло разлетелось по всей комнате. Николай сидевший напротив друга, по странному стечению обстоятельств, не получил ни царапины, а вот Александру досталось с лихвой. Самый большой осколок стекла разрезал мужчине запястье руки, поднятой вверх, а мелкие оставили глубокие раны по всему телу.

Окровавленного, Сашу увезли на скорой помощи. Долго зашивали порезы и перематывали раны. Друг всё это время сидел рядом, в коридоре больницы, и поехал домой, лишь когда врач заверил его, что жизни и здоровью Александра ничто не угрожает.
Вернувшись домой, Николай обнаружил, что вся закуска валяется на полу, а алкоголь вылит на стул, где сидел Саша.

Автор - Вова.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:40
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 0
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Ключевые слова: Крёстная дальнобойщик Николай домовой Александр беседа нечисть скорая помощь

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