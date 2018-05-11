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Истории из жизни

Обряд сработал

У меня есть дочь, живет в Москве, замужем, двое детей. Она православная, очень набожна и терпеть не может рассказы про магию, колдовство, порчи и т.д. Она поздно вышла замуж, так как училась в университете, но со своим будущим мужем она долгое время дружила, потом стали жить вместе гражданским браком. А у ее молодого человека был школьный друг, назовем его Николаем, который часто приезжал к ним погостить из г. Калининграда.

Дочь мою он сильно раздражал, так как все время звал ее гражданского мужа на гулянки, бухали они много и даже звал к девицам легкого поведения. Еще друг оказался халявщиком, приезжал и жил у них по месяцу, не давая ни копейки на питание, а когда звонил со своего сотового телефона, то просил обязательно перезвонить ему, чтобы не платить деньги за разговор. Дочь злилась, а ее мужу было по барабану, он очень любил своего друга и все ему прощал.

В один прекрасный день, дочь пошла к какой-то бабке, и бабка научила ее, как отвязаться от назойливого друга. Нужно прочитать заклинание и иголкой провести круг вокруг двери и затем воткнуть эту иголку в начало этого круга. Вроде ничего плохого и несмертельно! После этого обряда друг не появлялся долгое время, а только звонил. Через год после рождения ребенка (моей внучки) молодые решили узаконить свои отношения, и нас с мужем пригласили на свадьбу. Мы прилетели. Николай был свидетелем у моего зятя, a остановился он в гостинице. Свадьба великолепно прошла в ресторане, молодым подарили много подарков.

После завершения свадьбы Николай вызвался отвезти нас с мужем домой к дочери и заодно завезти часть подарков. Дочь жила на 6 этаже. Едем в лифте, и я подумала, что все это ерунда, обряд не работает, вот сейчас он зайдет в квартиру и занесет подарки. Но не тут-то было. Когда подошли к двери квартиры, Николай вдруг говорит, что дальше мы сами занесем, развернулся и ушел. Мы с мужем как стояли, так и остались стоять с раскрытыми ртами.

Так что это было??? Обряд сработал??? Или что??? Так ни разу после этого он и не приезжал. A через года три, Николай повесился! Перед этим, он позвонил зятю, что-то долго рассказывал ему, как ему плохо и не хочется жить, и через день его не стало. Я все время думаю: повлиял ли обряд на его смерть, или просто его время пришло?

Автор - Тамара.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:58
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 061Комментарии: 12
+17

Ключевые слова: Дочь гражданский муж школьный друг бабка заклинание обряд смерть

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Комментарии

#1 написал: Лист лавровый
Сегодня, 07:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 128
Ох и аукнуться может потом вашей дочери или внукам, а может и на правнуках отыграется.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#2 написал: DRUID
Сегодня, 08:53
+6
Группа: Посетители
Репутация: (138|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 716
Муж мой облез бы если б с нами мужик какой-то месяцами жил.

А бабусечка которая обряд подсказала, тоже видать из " православно- набожных" была.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: Шахерезада
Сегодня, 09:08
+11
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 690
Странно, что ГГ как человек набожный и не терпящий рассказы про магию вдруг обратилась за помощью к какой то бабке, да еще и ритуал с иглой провела. Как то не логично, но в целом рассказ понравился, плюс!
Цитата: Лист лавровый
Ох и аукнуться может потом вашей дочери или внукам, а может и на правнуках отыграется.

А чему там аукаться, она же не порчу смертельную сделала Николаю, это был ритуал на защиту их дома от визитов нежелательного "друга", имеет на это полное право, каждый как может, так и защищается, от нормальных людей не будут ставить защиты. Некоторые в дверные косяки иглы, гвозди, булавки втыкают, а кто то в прихожей икону семистрельную вешает с той же целью защиты от недобрых людей и не парятся по поводу того, кто там из вражин, кто не смог переступить порог их дома, удавился или шею себе свернул.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:37
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1402|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 3 926
Цитата: Шахерезада
чему там аукаться, она же не порчу смертельную сделала Николаю, это был ритуал на защиту их дома от визитов нежелательного "друга", имеет на это полное право, каждый как может, так и защищается, от нормальных людей не будут ставить защиты. Некоторые в дверные косяки иглы, гвозди

Тоже так думаю. Не на смерть же обряд, там и в помыслах не было смертоубийства.
А повесился от чего-то другого, с чем не справился.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 290
Цитата: DRUID
Муж мой облез бы если б с нами мужик какой-то месяцами жил.


А мой первый супруг не облез бы, облезла бы я, и посинела бы от побоев, так как считалось бы, что я сама его позвала жить с нами)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
#6 написал: Еленаикс
Сегодня, 09:57
+9
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
да уж...как может православная жить гражданским браком,а еще и к колдунье идти...вот где дурь-то...
Зарегистрирован: 22.10.2018
#7 написал: Летяга
Сегодня, 11:36
+5
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 625
Комментариев: 7 780
Какие православные, такие и обряды.
А у мужика, видать, просто на всех фронтах халява закончилась, а работать он научиться или не успел, или не захотел.
Мне сказали, что я должна учиться толерантности, потому никого не осуждаю crazy
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#8 написал: marzzz
Сегодня, 11:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (431|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 5 739
Куча, куча нестыковок. Православные не бегают по бабкам. Это бесовщина. Истинно верующий нарушил бы заповедь "возлюби ближнего своего". Это большой грех. Так что веры там, как.... Не хочется ругаться.
А если на самом деле понесла ее нелёгкая, то какая же там сила ненависти была!?? Сокрушающая! Все было у друга, и негативный посыл, и свои тараканы. Возможно, одно другое усугубило.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#9 написал: Joss
Сегодня, 12:06
+5
Группа: Посетители
Репутация: (219|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 045
Цитата: Лист лавровый
Ох и аукнуться может потом вашей дочери или внукам, а может и на правнуках отыграется.


И чему там аукаться?!
Просто "замок" можно так сказать, дополнительный поставили от нежелательных людей.

И повесился он не от заговора.
А потому, что бестолковый судя по рассказу был.

А вот умирать не хотел. Это психология суицидника "вдруг отговорят".
Они (суицидники) хотят таким образом переложить ответственность на других.
как Экзюпери сказал: "мы в ответе за тех кого приручили" - так "вытягивание" суицидника это определенного рода приручение.
А он потом на шею сядет (будет ныть, вампирить), да еще и до суицида своего спасителя доведет.

Был случай на станции скорой помощи.
Бабулька постоянно звонила, вызывала бригаду и говорила, что горло перережет.
И ведь резала же.
Ну приезжали, помощь оказывали (там так царапинки всегда были).
А потом и смех и грех. Устроился молодой парнишка на работу.
И повезло же ему к этой бабульке попасть на вызов.
Ну, он ей все как полагается - оказал помощь.
И ляпнул: - бабуля, ты в следующий раз голову, то прямо держи не поворачивай.
В общем не успела бригада в следующий раз до бабульки доехать...
истекла она кровью буквально за несколько минут.
Вот такая печальная история.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#10 написал: Kiria
Сегодня, 15:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 16
Что самое интересное, как описывается "эмоцианально" эта стори. Вам бы грехи замаливать за вашу НАБОЖНУЮ ДОЧЕНЬКУ. Мне если честно, противно это было читать. Особенно поразили слова (((Я все время думаю: повлиял ли обряд на его смерть, или просто его время пришло?)))
Зарегистрирован: 12.04.2018
#11 написал: conjure one
Сегодня, 15:51
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5791|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 255
Дочь злилась, а ее мужу было по барабану, он очень любил своего друга и все ему прощал.


Ну так и жил бы муж со своим любимым другом, чего девке голову-то морочить) chmok И всем было бы счастье)

Плюсанул за толерантность) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 16:38
0
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Репутация: (1966|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 644
Цитата: conjure one
Ну так и жил бы муж со своим любимым другом, чего девке голову-то морочить)

Хах, точно.
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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