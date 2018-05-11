Обряд сработал

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:58

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 061 Комментарии: 12 +17 Сегодня, 06:58 by

У меня есть дочь, живет в Москве, замужем, двое детей. Она православная, очень набожна и терпеть не может рассказы про магию, колдовство, порчи и т.д. Она поздно вышла замуж, так как училась в университете, но со своим будущим мужем она долгое время дружила, потом стали жить вместе гражданским браком. А у ее молодого человека был школьный друг, назовем его Николаем, который часто приезжал к ним погостить из г. Калининграда.Дочь мою он сильно раздражал, так как все время звал ее гражданского мужа на гулянки, бухали они много и даже звал к девицам легкого поведения. Еще друг оказался халявщиком, приезжал и жил у них по месяцу, не давая ни копейки на питание, а когда звонил со своего сотового телефона, то просил обязательно перезвонить ему, чтобы не платить деньги за разговор. Дочь злилась, а ее мужу было по барабану, он очень любил своего друга и все ему прощал.В один прекрасный день, дочь пошла к какой-то бабке, и бабка научила ее, как отвязаться от назойливого друга. Нужно прочитать заклинание и иголкой провести круг вокруг двери и затем воткнуть эту иголку в начало этого круга. Вроде ничего плохого и несмертельно! После этого обряда друг не появлялся долгое время, а только звонил. Через год после рождения ребенка (моей внучки) молодые решили узаконить свои отношения, и нас с мужем пригласили на свадьбу. Мы прилетели. Николай был свидетелем у моего зятя, a остановился он в гостинице. Свадьба великолепно прошла в ресторане, молодым подарили много подарков.После завершения свадьбы Николай вызвался отвезти нас с мужем домой к дочери и заодно завезти часть подарков. Дочь жила на 6 этаже. Едем в лифте, и я подумала, что все это ерунда, обряд не работает, вот сейчас он зайдет в квартиру и занесет подарки. Но не тут-то было. Когда подошли к двери квартиры, Николай вдруг говорит, что дальше мы сами занесем, развернулся и ушел. Мы с мужем как стояли, так и остались стоять с раскрытыми ртами.Так что это было??? Обряд сработал??? Или что??? Так ни разу после этого он и не приезжал. A через года три, Николай повесился! Перед этим, он позвонил зятю, что-то долго рассказывал ему, как ему плохо и не хочется жить, и через день его не стало. Я все время думаю: повлиял ли обряд на его смерть, или просто его время пришло?Автор - Тамара.

Ключевые слова: Дочь гражданский муж школьный друг бабка заклинание обряд смерть

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