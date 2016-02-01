Снять проклятие

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 029 Комментарии: 8 +21 Сегодня, 09:47 by

У меня юбилей — 55 лет. Только невесело что-то. Ни родни, ни детей, ни друзей, ни даже своего жилья. Я всегда винила в своих неудачах только себя. Но оказалось, что я здесь абсолютно ни при чем.Меня пришла поздравить только старенькая мама. Мы выпили с ней по рюмочке. Шутка ли — в свои годы я ни разу не была замужем, богатства не нажила. Мама шестерых детей родила, всех схоронила, кроме меня, самой старшей. Утирая слезы, мамочка как бы невзначай сказала:— А знаешь, доченька, может, и права была старая карга на базаре.Я не поняла. Мама продолжила:— Я дня три назад на рынок ходила. Случайно какую-то старуху задела. А та давай на меня орать. А потом она на меня посмотрела, извинилась. Говорит: "Прости, тебя и так жизнь обидела. Отца мать твоя прокляла, а ты горюшка хлебнула. И дочь твоя тоже". Я ее за сумасшедшую посчитала, а позже задумалась. Может, и правда, мамкино проклятие на отца на всех нас передалось?Я вообще ничего не поняла. Какое проклятие?!Тут мы с мамой заревели уже хором. Из нашей семьи остались только мы вдвоем. Про теть-дядь я знала, но не в подробностях. Кто-то умер до моего рождения, кто-то — когда я еще совсем малышкой была. Смерть папы до сих пор принять не могу. Глупая, нелепая! Он шел домой, был сильный ветер. Сорвало провод со столба, и папочку убило…Мама поднимала нас сама, тяжело было, но мы все выросли дружными и счастливыми, пока беды опять не начали заглядывать в наш дом. Мариночка вышла замуж, сыграли свадьбу. Мы готовились встречать ее из роддома, как тут врачи сухо сказали, что спасти ни роженицу, ни плод не удалось. Маришин муж запил, пустился во все тяжкие. Толя и Коля утонули на рыбалке. Сережу перепутали с кем-то и забили насмерть. Викулю дома мертвой нашли. Как умерла — загадка. Осталась я, самая старшая.Я где-то читала, что проклятие проявляется закономерностью: например, все умирают в определенный промежуток времени, причем не своей смертью, есть совпадения в датах и другое. Мы с мамой задумались: а ведь из всей семьи нашей только старшие в живых остаются, и это как раз мы. Между смертями действительно был четкий промежуток — 6 дней, 6 месяцев, 6 лет. У маминой сестры Любы и моего брата Сережи совпадают даты смерти — 6 июня. И ушли из жизни они одинаково — убиенные. Куда идти? К кому обращаться? Как все это снять? Ответов на эти вопросы мы не находили.Я пошла в церковь, рассказала батюшке о своих догадках. Священник нахмурился, даже немного поругал меня — в православии проклятия, сглазы и порчи считаются мракобесием. Ушла я несолоно хлебавши. Села на скамеечку возле храма и горько заплакала. Ко мне подошла какая-то женщина. Она спросила, что случилось. Не знаю почему, но я как на духу вывалила ей все свои несчастья. Женщина покачала головой, приобняла меня и сказала:— Бабка твоя проклинала твоего отца и его будущих детей, которые родиться должны были. А о вас и не подумала. Но не тебе судить ее. Ты никогда не узнаешь, что она чувствовала. Но проклятие, произнесенное женщиной-матерью, отразится только на ее детях, внуках и правнуках. Даже если она кого-то другого проклинала. А потому никогда нельзя даже думать плохо о человеке, иначе твоему ребенку за это платить придется. Сказал Иисус: «Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Так что поплачь, со слезами все горе выходит. И молись, оно все легче будет. Закончатся твои страдания, новая жизнь начнется.Женщина поцеловала меня в темечко и ушла.Я была настолько обескуражена, во-первых, ее речью, а во-вторых, ее странным поцелуем, что даже попрощаться с ней не смогла. С тога дня я беспрестанно молилась. Постепенно я почувствовала, что моя душа оттаивает, словно ледник на солнце…Вскоре я познакомилась с мужчиной, моим ровесником. Мы вместе уже 3 года, и я впервые почувствовала, что значит быть любимой. Я несказанно рада этому подарку Господа! Но на этом сюрпризы не закончились. Получилось так, что нам пришлось забрать на воспитание дальнюю родственницу мужа, девочку 10 лет. Юленька растет на радость нам. Не дает стареть! Даже моя мама «передумала» умирать, как она выразилась. Я смотрю на свою семью, которую мне удалось создать, пусть и так поздно, и знаю: все у нас будет хорошо.Автор - Дарья Борисенко.

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