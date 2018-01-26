Подарок домовому

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 251 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 12:20 by

В 1976 году моя мама окончила институт. После ВУЗа вчерашние студенты должны были ехать по распределению. А поскольку мама училась на инженера - профессия весьма востребованная, ей было из чего выбрать. Поехала она из шахтерского города в военный, в Севастополь.Маме как молодому специалисту сняли комнату в частном доме. Все как обычно: письменный стол, кровать да шкаф. Пожилая хозяйка, правда, не хотела брать ее к себе на постой, согласилась только после долгих уговоров. В первую же ночь мама вышла в коридор, чтобы пройти на кухню и попить воды. И вдруг тишину нарушил топот чьих-то ножек. Похоже, детских. Только вот ни детей, ни внуков у хозяйки не было. Маме стало страшно, она вернулась в комнату, закрыла дверь на крючок и до утра уже не выходила. А потом рассказала о ночном происшествии хозяйке, а та и говорит:- Это домовой был. Ты его вечером угости, он сладкое любит, да и спать ложись. Можешь у него что-нибудь спросить, он всю правду тебе покажет, врать не станет.Мама так и сделала. Налила в блюдце молока, Положила на тарелку пряников и кусочек хлеба и поставила в угол комнаты, подальше от кровати. Легла спать и говорит вслух:- Суженый мой, ряженый, приснись мне, наряженный, и дай мне попить.И приснился ей парень - черноглазый, высокий, красивый. Наутро просыпается, а блюдце в углу пустое и тарелка тоже. Она сразу к хозяйке, а та говорит:- Если домовой принял угощение, непременно сбудется, что приснилось.Через несколько дней пошла мама гулять. А лето - жарко, пить захотелось. Смотрит: автомат с газированной водой, а возле него парень стоит - точь-в-точь, как во сне. Улыбается ей и говорит:- Попить хочешь, красавица?Вот так они и познакомились с моим папой. Потом еще долго шутили, что из Крыма люди сувениры везут, а моя мама мужа себе привезла.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Институт распределение мама частный дом домовой суженый

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