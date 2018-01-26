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Истории из жизни

Подарок домовому

В 1976 году моя мама окончила институт. После ВУЗа вчерашние студенты должны были ехать по распределению. А поскольку мама училась на инженера - профессия весьма востребованная, ей было из чего выбрать. Поехала она из шахтерского города в военный, в Севастополь.

Маме как молодому специалисту сняли комнату в частном доме. Все как обычно: письменный стол, кровать да шкаф. Пожилая хозяйка, правда, не хотела брать ее к себе на постой, согласилась только после долгих уговоров. В первую же ночь мама вышла в коридор, чтобы пройти на кухню и попить воды. И вдруг тишину нарушил топот чьих-то ножек. Похоже, детских. Только вот ни детей, ни внуков у хозяйки не было. Маме стало страшно, она вернулась в комнату, закрыла дверь на крючок и до утра уже не выходила. А потом рассказала о ночном происшествии хозяйке, а та и говорит:
- Это домовой был. Ты его вечером угости, он сладкое любит, да и спать ложись. Можешь у него что-нибудь спросить, он всю правду тебе покажет, врать не станет.

Мама так и сделала. Налила в блюдце молока, Положила на тарелку пряников и кусочек хлеба и поставила в угол комнаты, подальше от кровати. Легла спать и говорит вслух:
- Суженый мой, ряженый, приснись мне, наряженный, и дай мне попить.

И приснился ей парень - черноглазый, высокий, красивый. Наутро просыпается, а блюдце в углу пустое и тарелка тоже. Она сразу к хозяйке, а та говорит:
- Если домовой принял угощение, непременно сбудется, что приснилось.

Через несколько дней пошла мама гулять. А лето - жарко, пить захотелось. Смотрит: автомат с газированной водой, а возле него парень стоит - точь-в-точь, как во сне. Улыбается ей и говорит:
- Попить хочешь, красавица?

Вот так они и познакомились с моим папой. Потом еще долго шутили, что из Крыма люди сувениры везут, а моя мама мужа себе привезла.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 251Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Институт распределение мама частный дом домовой суженый

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 13:15
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Плюс конечно, хороший домовой.
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:57
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Добрая история) +++
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