Ночной кошмар. Расследование

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:42

Mary3.11. Просмотров: 608 Комментарии: 11 +13 Вчера, 16:42 by

Вернувшись в одиночестве из травмопункта, злая на весь мир из- за укола от столбняка, позвала дочку соседки и стали думу думать. Вот наши измышления.Живёт в соседнем же подъезде на многострадальном пятом этаже одна мадам. Она, получается, соседка умершего мужчины, беременной и юной пьяницы. Мы с соседкой живём в соседнем подъезде. Так вот, мадам эта считает себя чуть ли не ведьмой. К ней едут страждущие любви, здоровья и счастья. Для меня она просто шарлатанка, которая, правда, может грыжу деткам заговаривать. У неё пятеро детей: три взрослые дочери и два сына-оболтуса 14 и 11 лет. Именно с этим семейством мы и связали наши проблемы.Начну историю с себя. Несколько месяцев назад, гуляя вечером с дочерью, у соседнего подъезда увидели молодую женщину с ребёнком лет 10. Дочь с удивлением узнала коллегу по работе. Мы подошли и в разговоре узнали, что она привезла сына к "целительнице", якобы в прошлый их приезд она сказала, что из мальчика надо бесов гнать. Делать это нужно в определённый день. И этот день настал. Я решила поинтересоваться, что с ребёнком. Оказалось, что мальчик за полгода очень поправился, при этом стал вялый, часто плачет. Да ещё и сильно разодрал ногу, и рана плохо заживает. Спросила, были ли у врача. Да, педиатр не нашла ничего страшного. Вот и решили к "целительнице" обратиться.Я не врач, но с симптомами проблем со щитовидкой и сахарным диабетом знакома. Моя мама умерла из-за диабета, бабушка болела,а мы с дочерью находимся в зоне риска. Поэтому с детства посещаем эндокринолога, проверяем сахар в крови. Я опять у мамы спрашиваю, сдавали ли на сахар, к кому из узких специалистов ходили. Ни к кому. И тут Остапа понесло. Коллеге дочкиной сказала срочно сдать анализы ребёнку, а не ходить бесов гнать. Хорошо, что рядом адекватный папа был, сына в машину посадил. В этот момент нарисовалась "целительница", вся в русско-белорусско-украинском стиле с метлой и ведром. Кстати, за изгнание бесов сия мадам попросила 500 американских рублей. Когда она поняла, что из- за меня потеряла клиентов, началось представление: самым приличным словом в мой адрес было слово "с*ка".Мальчика отправили к специалисту, полежал в стационаре, оказалось, что это проблемы с щитовидной железой, из-за этого увеличение сахара. Лечение назначено, за пацаном наблюдают, диабета пока нет. Врач очень ругала родителей и горе-педиатра.Дальше моя соседка. Мы живём в ПГТ, и у желающих есть небольшие наделы под огороды. Соседка моя тоже грядки сажает. Дочь ей небольшой сарайчик поставила, и женщина с удовольствием проводит время на природе. В конце сентября произошла неприятная история: из сарайчика пропала тележка, и кто-то срезал всю капусту. Кто-то подсказал, что на тележке катались сыновья нашей "целительницы". Моя соседка, долго не раздумывая, вызвала участкового и заставила его пойти к ней.В общем, пацаны признались, что украли тележку и капусту, на что мамаша ответила: "Ну они же дети, а этой карге старой делать нечего, вот и жалуется на всех". Это было сказано при свидетелях, и потом ещё были оскорбления. Но у "карги старой" дочка - помощник адвоката, и уже она заставила участкового поработать. Я не буду вдаваться в юридические подробности, но за тележку и капусту было заплачено. Соседка же моя услышала огромное количество проклятий, в том числе "чтоб у тебя все руки переломались". Соседка упала и получила двойной перелом кисти. Операцию сделали, какие-то штыри вставили.Дальше люди, непосредственные соседи "ведьмы". У них идёт война на протяжении всей целительской практики. Дело в том, что страждущие создают очереди, не всегда, но периодически бывает. Они шумят в подъезде или около и даже, извините, гадят в уголках. Естественно, соседям это не нравится, но самой целительнице все фиолетового. Её ближайшие соседи, пожилая пара, куда только не жаловались, но все бесполезно.Когда подросли сыночки, они стали просто издеваться над стариками. Особенно доставали мужчину. На все замечания мамаша отвечала: "Они у меня дураки, справка есть". И за пару дней до происшествия эти два малолетних гаденыша так достали соседа, что он одного ударил по спине тростью. В его адрес также посыпались оскорбления и проклятия. Как рассказала его жена, мужчина очень переживал из-за случившегося, а у него сердце больное. Вечером он пошёл к соседке попросить прощения, но опять услышал оскорбления, а ночью умер. "Скорую" жена вызвала в три утра, а по словам врача, умер он часа за два до этого.У беременной девушки с соседями вообще конфликтов не было, она несколько месяцев как живёт с мужем в этой квартире. А вот муж её часто ругался с соседкой из-за безобразий её сыночков. И каждый раз оскорбления и проклятия. У девушки оказалось сотрясение мозга средней тяжести. Она лежит в больнице под наблюдением. Врачи сказали, хорошо, что последний месяц остался? ребёнок уже сформирован полностью и никаких последствий быть не должно.Мама девочки с алкогольным отравлением просто запретила общаться с соседскими ребятами. Дочке своей она сказала: "Там вырастут пьяницы или наркоманы". В ответ на это услышала: "Смотри, как бы у тебя пьяниц не стало". Девочка рассказала, что с подружкой (живёт в том же подъезде), у которой ночевали, решили попробовать что-нибудь алкогольное. У отца нашли открытую бутылку виски и махнули по стакану. Ей стало плохо, и девочка поднялась домой. Маме ничего не сказала, стала пить воду, но ей становилось все хуже. Мама сначала не поняла, что девочка пьяная, думала, что пищевое отравление, и вызвала врачей. Дурочке промыли желудок и сделали необходимые уколы. Забирать в стационар не стали, пожалели, написали, что это пищевое отравление. Потом оказалось, что в бутылке из-под виски был спирт, разведённый наполовину, таким образом, девочка водой только разбавляла это пойло.Накануне нашего кошмара у нас было собрание жильцов. И там снова был скандал с нашей "целительницей" - долг за квартиру больше года, жалобы соседей на шум и грязь, да ещё уборщица отказалась мыть их подъезд. Председатель предложил платить уборщице побольше, естественно, оставшиеся три подъезда против - почему мы должны страдать? Кто свинячит, пусть тот и платит. Самое интересное, что я и моя соседка молчали на протяжение всего собрания. Но почему-то именно в наш адрес опять посыпались проклятия.Все это взвесив, мы пришли к выводу, что именно проклятия и сыграли ключевую роль в этом происшествии. Дочка соседки хотела идти ругаться, но я ей предложила другой вариант: мы сходили в церковь и поставили свечки о здравии женщины. Она и так на весь мир обижена, пусть хоть не болеет.

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