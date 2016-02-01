Ночной кошмар

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:09

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mary3.11. Просмотров: 603 Комментарии: 7 +18 Сегодня, 07:09 by

Проснулась я от непонятных звуков: то ли с батареями проблема, то ли с кошками. Вытащив себя из сладкого сна, поняла, что три моих красавицы-кошки сидят напротив двери в туалет и рычат, да-да, — рычат. В следующий момент моё внимание привлек свет в том самом помещении. Объясню подробнее: так как две трети моей семьи страдают потерей памяти по ночам и забывают выключить свет в жизненно важном месте, а я потом хожу ворчу, то было решено установить датчик движения и включения света. Свет горит полторы минуты и гаснет, если не успел — помаши руками, и волшебная лампочка вновь загориться. Так вот, дома я одна, все три кошки утробно и страшно рычат перед дверью, я сижу на кровати и наблюдаю, как уже два раза свет в ватерклозетте погас и снова загорелся.Первая мысль была совершенно бредовая: я забыла запереть дверь и ко мне залезли воры, но почему в туалет!? Дальше мозг все-таки проснулся и заработал более отчётливо: сломался датчик движения. И я — такая умница — сейчас с ним что-нибудь сделаю и успокою кошек.Страшно мне не было, совершенно спокойно подошла и попыталась открыть дверь, в ту же секунду кто-то из кошаков мне сильно разодрал ногу. Кровь — фонтаном, полотенцем замотала — обработаю потом. Причём, Дуся сидела так, что дверь я просто открыть не могла. Разозлившись и пообещав все троим звездюлей, я все- таки распахнула дверь. Кто живёт в квартирах типовой постройки, в курсе о размерах санузла. Именно благодаря малюсенькому метражу и большой трубе полотенце сушителя, у нас там самое жаркое место в доме. Но сегодня на меня просто подуло холодом. Автоматически потрогав трубу, поняла, что она горячая. Но в помещении было холодно! И там не было, естественно, никого. А так все по фэн-шую: полочка повернута к двери, унитаз закрыт крышкой. Через положенные полторы минуты свет погас, я просто стояла и ждала, датчик не сработал, помахала рукой — горит. То есть, "аппаратура" в порядке. Причём, все это время у меня как бы заложило уши.В какой- то момент я услышала грохот за стеной — там однокомнатная квартира, и послышался плач соседки. Сразу стало тепло, и все слышно, Дусенька уже взгромоздилась на полку и нюхала стену. Ничего не поняв, решила попить чай, на часах 3:45. Внизу зашумела вода, за стеной — все также плач соседки.Ну раз уж ни я, ни она не спим, решила узнать, что случилось. Соседка пожилая женщина, живёт одна. Оказалось, что она так же проснулась от холода и криков кота. Думала, что в ванной (у неё совмещенный санузел ) бегает мышь. Ага, на пятом этаже! Войдя в ванну, она снова удивилась холоду и решила проверить полотенце сушитель, поскользнулась и упала, теперь сильно болит рука. Рука опухла и начала синеть. Предложила вызвать "Скорую помощь". Соседка в слёзы: ночь на дворе, неудобно, приедут и будут ругаться, что тебе, дура старая, не спится. Но рука до локтя опухала на глазах. Позвонила дочери соседки, она живёт в Москве. Дочь сказала срочно вызывать Скорую, а она на первой электричке приедет.Когда позвонила в диспетчерскую, меня обрадовал их ответ — врач подойдёт прямо сейчас. Пришедший доктор оказался толстячком и балагуром: вы чего это сегодня всем пятым этажом болеть взялись? Мы из вашего дома уехать никак не можем. На немой вопрос ответил: на пятом этаже в соседнем подъезде в трёх-комнатной квартире еле откачали девочку-подростка, которая первый раз с подружкой алкоголь попробовали, мать уговорила их не госпитализировать дурочку. Только сели в машину — новый вызов в тот же подъезд на пятый этаж — в одно-комнатной квартире сердечный приступ у мужчины, к сожалению, констатировали смерть. Пока передавали информацию и вызывали полицию, — вызов в соседнюю двухкомнатную квартиру — женщина потеряла сознание, оказалось резкое падение давления у беременной. Её привели в чувство, и тут — наш вызов, позднее выяснится, что у соседки двойной перелом в кисти, и ей нужна операция. Если провести прямую линию, то все наши квартиры окажутся на ней, и про холод врачу в каждой сказали.Потом взгляд доктора упал на мою ногу, а я и забыла, что полотенцем царапину замотала. На нем уже большое пятно крови приступило. Ну уж раз Скорая здесь, решили и мне ногу зелёной помазать. Оказалось, что кошка своим когтем проткнула мне вену, и даже гематома стала образовываться.Доктор очень странно на нас посмотрел и сказал: "Вам, ребята, надо попа звать, пять квартир подряд с болезнями и травмами — это прямо ужастик какой- то".В травматологию отвезли нас троих. Соседку готовят к операции, беременной сделали рентген головы и оставили проверить, нет ли сотрясения мозга, она упала с высоты своего роста на пол, а мне зачем-то вакцину от столбняка ввели. Спасибо, что не от бешенства. Домой я вернулась одна.Вот и сидели с соседкиной дочкой, думали: что такое сегодня ночью нас посетило. Вся моя троица верно и преданно сидит около меня, периодически Дуська лезет целоваться. А я подумала о том, что возможно оцарапав меня, кошки спасли от чего-тo более серьёзного.

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