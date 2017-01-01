Лидка

ForrestDog Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:19 by

День выдался ужасный! Оштрафовали на половину зарплаты. Нет, ну вы представляете? Полнейшая подстава.Я был зол на весь мир. Сидел во дворе, уныло пиная листья ногой. Ко мне девушка подсела. Грустная такая. Наверное, тоже оштрафовали на работе, я посмеялся про себя. Она сидела молча, смотрела под ноги себе. Одета еще как-то по-летнему была и бледная, как снег. Наркоманка что ли, подумал я, и поспешил уйти.Дошел до подъезда, обернулся - нет ее. Точно наркоманка. Я еще карманы проверил, вдруг по-тихому вытащила у меня бумажник. Оказалось, нет. Ну и хорошо.Следующий день был выходным. Красота. Я выспался хоть. Хотя плохое настроение из-за неприятностей на работе не уходило. Пошел чай заварить, сижу пью. На улице осень, листья не подметали, поэтому было очень здорово.Мои окна выходят во двор. Там площадка детская, на которой я вечером сидел накануне. Дети резвятся, смех звонкий стоит, голоса. Я обратил внимание, что немного в стороне у дерева девка эта стоит. Грустная опять, смотрит на детей. Да что ж это такое-то? Полицию, что ли, позвать? Мало того, что наркоманка, еще и около детей трется. А родители малышей как будто ее не замечали. Ну как так можно? Куры, сидели, тарахтели между собой.Я понаблюдал за ней немного и уж было отойти от окна решил, как заметил, что она голову на меня подняла. О. Как так? Не могла же она вычислить, где я живу, или просто заметить меня в окне. Живу я на пятом этаже, не на первом. Я интуитивно отодвинулся от окна, сам на себя выругался, в детском саду, что ли? Прячусь. Здоровый мужик. Фу, позорище.Тут у меня зазвонил телефон, и я отвлекся. Когда посмотрел в окно снова - девушки там не было.Вечером мы с ребятами договорились сходить в бильярд. Возвращался я довольно поздно. Иду к подъезду, смотрю - она опять сидит там, на этой лавочке. В той же одежде, в той же позе, что и в первый раз, когда она ко мне подсела. Ну я решил узнать, чего сидит-то тут? Чего надо? Может, помочь ей, не знаю.Подхожу, сажусь к ней. Спрашиваю - ты чего, мол, сидишь тут? Может, надо чего? Молчит. Я до плеча ей дотрагиваюсь, она как дернется, я даже сам испугался. Смотрит на меня так грустно, глаза бледно-голубые. Ну точно наркота! Спрашивает:- Вы не видели сына моего? Андрюшу. Он вот тут играл, - показывает рукой на горку.Я:- Не знаю, может быть и видел. Как выглядит хоть? Во что одет? А полиция? Вы туда обращались вообще?- Вон там играл. - Опять на горку мне показывает. - Андрюша. Сын мой. Не видели?Я понял, что добиться от нее ничего я не смогу. Набрал по телефону ментов. Отошел еще от нее, чтобы она не волновалась, что ли. Пока вызывал, она делась куда-то. Услышала, наверное, куда звоню, испугалась. Я вызов отменил и домой пошел в задумчивости. Развелось тут психов. Небось, пока тусила где-то, ребенка и потеряла. Следить надо за детьми!Ночь как убитый спал. Через неделю ко мне друг должен был приехать. Не виделись мы лет 5, наверное, уже. Он раньше в соседнем со мной подъезде жил. Женился и в другой город переехал. Ну вот приехал он ко мне. Радостная встреча, выпили, разговорились. И тут он спрашивает у меня:- Помнишь Лидку? Не вернулась она?- Какая Лидка? Куда вернулась?- Ну помнишь, мы когда в школе еще учились, в соседнем доме девчонка жила. Лет 16 ей было. Ее изнасиловали, она забеременела, родила. Как сына-то звали... Артем, что ли? Или Андрей? А! Точно, Андрей. Он потерялся у нее или украли. Бабки во дворе судачили. Никак найти его не могли, она и сама потом куда-то пропала.Чего вот он вспомнил эту историю, сто лет прошло уже?- Не знаю - говорю. - Я ее и не помню совсем.- Ну и ладно - отвечает.Пошли мы спать.На следующий день вышли мы с ним гулять. Во дворе баб Зина сидит. Вечная, как будто, бабулька. Сколько тут живу, она не меняется совсем. Вечный страж подъезда, все знает. Ну мы и решили спросить про Лиду эту.- Баб Зин, а помните Лидку из соседнего дома? Нашли ребенка-то?- Да нашли. В колодце у стройки. Изуродованного всего.- А она куда пропала?- Да повесилась она.И тут доходит до меня. Это ж ее я видел во дворе?А баба Зина продолжает:- Говорят, ходит она, ищет ребенка до сих пор. Вы ее не встречали?..

Ключевые слова: Лидка ребёнок повесилась призрак авторская история

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