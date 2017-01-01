ЛидкаДень выдался ужасный! Оштрафовали на половину зарплаты. Нет, ну вы представляете? Полнейшая подстава.
Я был зол на весь мир. Сидел во дворе, уныло пиная листья ногой. Ко мне девушка подсела. Грустная такая. Наверное, тоже оштрафовали на работе, я посмеялся про себя. Она сидела молча, смотрела под ноги себе. Одета еще как-то по-летнему была и бледная, как снег. Наркоманка что ли, подумал я, и поспешил уйти.
Дошел до подъезда, обернулся - нет ее. Точно наркоманка. Я еще карманы проверил, вдруг по-тихому вытащила у меня бумажник. Оказалось, нет. Ну и хорошо.
Следующий день был выходным. Красота. Я выспался хоть. Хотя плохое настроение из-за неприятностей на работе не уходило. Пошел чай заварить, сижу пью. На улице осень, листья не подметали, поэтому было очень здорово.
Мои окна выходят во двор. Там площадка детская, на которой я вечером сидел накануне. Дети резвятся, смех звонкий стоит, голоса. Я обратил внимание, что немного в стороне у дерева девка эта стоит. Грустная опять, смотрит на детей. Да что ж это такое-то? Полицию, что ли, позвать? Мало того, что наркоманка, еще и около детей трется. А родители малышей как будто ее не замечали. Ну как так можно? Куры, сидели, тарахтели между собой.
Я понаблюдал за ней немного и уж было отойти от окна решил, как заметил, что она голову на меня подняла. О. Как так? Не могла же она вычислить, где я живу, или просто заметить меня в окне. Живу я на пятом этаже, не на первом. Я интуитивно отодвинулся от окна, сам на себя выругался, в детском саду, что ли? Прячусь. Здоровый мужик. Фу, позорище.
Тут у меня зазвонил телефон, и я отвлекся. Когда посмотрел в окно снова - девушки там не было.
Вечером мы с ребятами договорились сходить в бильярд. Возвращался я довольно поздно. Иду к подъезду, смотрю - она опять сидит там, на этой лавочке. В той же одежде, в той же позе, что и в первый раз, когда она ко мне подсела. Ну я решил узнать, чего сидит-то тут? Чего надо? Может, помочь ей, не знаю.
Подхожу, сажусь к ней. Спрашиваю - ты чего, мол, сидишь тут? Может, надо чего? Молчит. Я до плеча ей дотрагиваюсь, она как дернется, я даже сам испугался. Смотрит на меня так грустно, глаза бледно-голубые. Ну точно наркота! Спрашивает:
- Вы не видели сына моего? Андрюшу. Он вот тут играл, - показывает рукой на горку.
Я:
- Не знаю, может быть и видел. Как выглядит хоть? Во что одет? А полиция? Вы туда обращались вообще?
- Вон там играл. - Опять на горку мне показывает. - Андрюша. Сын мой. Не видели?
Я понял, что добиться от нее ничего я не смогу. Набрал по телефону ментов. Отошел еще от нее, чтобы она не волновалась, что ли. Пока вызывал, она делась куда-то. Услышала, наверное, куда звоню, испугалась. Я вызов отменил и домой пошел в задумчивости. Развелось тут психов. Небось, пока тусила где-то, ребенка и потеряла. Следить надо за детьми!
Ночь как убитый спал. Через неделю ко мне друг должен был приехать. Не виделись мы лет 5, наверное, уже. Он раньше в соседнем со мной подъезде жил. Женился и в другой город переехал. Ну вот приехал он ко мне. Радостная встреча, выпили, разговорились. И тут он спрашивает у меня:
- Помнишь Лидку? Не вернулась она?
- Какая Лидка? Куда вернулась?
- Ну помнишь, мы когда в школе еще учились, в соседнем доме девчонка жила. Лет 16 ей было. Ее изнасиловали, она забеременела, родила. Как сына-то звали... Артем, что ли? Или Андрей? А! Точно, Андрей. Он потерялся у нее или украли. Бабки во дворе судачили. Никак найти его не могли, она и сама потом куда-то пропала.
Чего вот он вспомнил эту историю, сто лет прошло уже?
- Не знаю - говорю. - Я ее и не помню совсем.
- Ну и ладно - отвечает.
Пошли мы спать.
На следующий день вышли мы с ним гулять. Во дворе баб Зина сидит. Вечная, как будто, бабулька. Сколько тут живу, она не меняется совсем. Вечный страж подъезда, все знает. Ну мы и решили спросить про Лиду эту.
- Баб Зин, а помните Лидку из соседнего дома? Нашли ребенка-то?
- Да нашли. В колодце у стройки. Изуродованного всего.
- А она куда пропала?
- Да повесилась она.
И тут доходит до меня. Это ж ее я видел во дворе?
А баба Зина продолжает:
- Говорят, ходит она, ищет ребенка до сих пор. Вы ее не встречали?..
Сегодня, 14:19 by ForrestDogПросмотров: 29Комментарии: 0
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