Сбылось проклятие свекрови

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:26

Nik_dk Просмотров: 65 Комментарии: 4 0 Сегодня, 01:26 by

Многие жены сталкиваются с матерями мужей. У кого-то получается дружить, у кого-то нет. Чаще про свекрух слышим негатив — стерва, сына ревнует, придирается, житья не дает.На улице мужа проживала соседка — учительница, общительная, аккуратная и симпатичная. У нее был сын и пять дочерей, дочки тоже симпатичные, ловкие рукодельницы. Две старшие были замужем, сын был ровесником моего мужа. Мы, невестки соседей, были уверены, что единственная невестка этой семьи будет счастлива.Они отгрохали шикарную свадьбу, взяли в невестки отличную девушку. Но где-то через месяц стали замечать на ней следы побоев. Оказывается, это свекровь натравливает на нее сына. А нравы у нас таковы, что невестка должна терпеть (так было 20 лет назад, сейчас все изменилось, слава богу). Через полгода мучений невестка ушла. Они недолго искали новую, парень симпатичный, богатый, снова женился через пару месяцев. Над этой невесткой измывались уже и золовки. Однажды этот псих ее кипятком облил. Она в чем была, с ожогом на спине, сбежала домой, но в милицию не обратилась, сказала, пусть Аллах их накажет. После этого он долгое время не мог жениться. А моя свекровьоднажды рассказала такую историю.У этой соседки была свекровь и, так как ее муж был единственным сыном, по местным обычаям, жила с семьей сына. Она свекрови жизни не давала, скандалила, морила ее голодом. Соседи в отсутствии невестки подкармливали мать, но так как ее дочки шпионили за бабушкой, об этом та узнала быстро и устроила скандал на всю махаллю, где прямым текстом объявила, что таким образом выживает старую ведьму из дома. Тут вышла из дома ее свекровь с узелком и при соседях сказала: «Ты морила меня голодом, отняла у меня сына. Пусть у тебя сын всегда будет один, и его никогда не будет два. А дочкам твоим за издевательства надо мной не видать счастья». Сказав это, она ушла к дочери и жила там до смерти.Дальше мы могли видеть проклятие в действии: старшая ее дочь дважды разводилась, сейчас одна воспитывает двух детей. Второй муж запретил общаться с семьей, держит в черном теле. Третьей уже 37 лет — красивая, юрист, но одна; четвертая от того, что никто не хотел на ней жениться, стала любовницей, а у пятой больной ребенок. А ее сын через пять лет после развода снова женился, но у него долго не было детей. Наконец, жена родила ему дочь. Он мечтал о сыне. Когда его жена забеременела во второй раз, он заболел раком и умер через месяц после рождения сына.Проклятье сбылось, сыновей у соседки не прибавилось, дочки несчастны. А прежние жены ее сына счастливы со своими семьями. Сейчас она жива и здорова, выгнала невестку, забрав у нее сына (дочь-юрист ей помогла), ничего той не дала из наследства мужа. Муж болеет, дочери несчастны, внука она отдала в интернат и не позволяет ему встречаться с мамой. Думаю, она все равно ничего не поняла.

Ключевые слова: Свекровь проклятие скандалы невестка

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