"Чёрная книга" найдена?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:47

Ernesta Просмотров: 214 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 15:47 by

Буквально сегодня всплыла интересная информация, спешу поделиться с народом, думаю, она того стоит.Хочу напомнить, что живу я в Греции на острове Керкира. Знаменито это место тем, что в центре старого города расположена церковь Святого Спиридона Тримифунтского, много паломников едет сюда круглый год.Магазин, в котором я работаю, находится практически напротив входа в храм.Нынешнее здание собора было построено в 1590 году в характерном венецианском стиле и не похоже на другие церкви Греции. Само здание сильно вытянуто, основной зал связан коридорами с другими отдельными помещениями.Но вот непосредственно напротив магазина, где я работаю, в самом конце здания, расположено крошечное помещение с отдельным входом. Там от силы 5-6 квадратных метров. Вот об этом странном закутке я и хочу рассказать.Лет пять назад никто и внимания не обращал на дверь в самом конце церкви. Но тут объявился некий бравый спартанец (он был родом из Спарты) и открыл там церковную лавку. Начинал весело и бурно, но буквально за несколько месяцев прыти поубавилось. Не буду вдаваться в подробности, но на голову спартанца посыпались все беды и несчастья какие можно представить. Довершением всему было то, что от него ушла жена, а бизнес прогорел.А дальше магазин пошел "по рукам" - каждый год новый арендатор.В этом году магазинчик взяла Эфи, девушка улыбчивая и приветливая. Решила я к ней заглянуть ради интереса. Зашла, а у меня всё в глазах поплыло и шум в ушах пошёл, вернее не шум, а как короткие выстрелы или удары плетью, а в перерывах между этими хлопками уши закладывало, как в маленьком старом самолёте. Короче, выскочила я из магазина того через несколько минут, потому как невозможно было там находиться.Так бы и забылся этот эпизод, если б не мой сегодняшний поход в супермаркет посреди рабочего дня.Работаю я давно в старом городе и меня почти все знают, поэтому я стараюсь сочетать полезное с приятным, то есть по пути в супермаркет я обязательно загляну в магазины к своим знакомым и подружкам, даже просто поздороваться.Сегодня мне особо повезло, так как в одном из магазинов в одну смену работали сразу две мои приятельницы, одну из них зовут Лица. Слово за слово и тема перешла к тому самому магазину, который когда-то открыл бравый спартанец:- А что там теперь, в том проклятом магазине, - спросила Лица, - я-то как ушла два года назад оттуда, так и близко не подхожу к тому месту.К слову Лица трудилась в соседнем магазине 10 лет и два года назад перешла на другую улицу работать.- А почему проклятый? - удивилась я.- Да сказал как-то дед один знакомый, что место это проклятое, и никому в том магазине ни работы, ни жизни не будет. Сколько ни пыталась расспрашивать, всё бестолку. Дед на эту тему разговаривать отказывался, сказал лишь, что как захапали то помещение, каким способом, так и проклято оно, потому как люди так не поступают. Давно это было - и всё на этом. Я пока там рядом работала, вечно нехорошо себя чувствовала, а когда Янис-спартанец там магазин открыл, так вообще со мной что-то непонятное стало твориться и не только со мной, но и с напарницей моей. То ревём в магазине обе непонятно с чего, то вспышки агрессии какие-то, и здоровье стало сдавать. А два года назад этот магазинчик один юрист арендовал, тоже, кстати, дела у него сразу по всем фронтам испортились. Так вот он как-то позвал меня к себе в магазин, чтоб показать одну очень редкую старинную книгу. Ну, я думала какая-нибудь древняя церковная, в лавке же иконами торгуют. Как глянула, так и дар речи потеряла. Смотрю и не пойму, что за книга такая странная, мерзость прямо. Обложка странного чёрного цвета и материал, из которого переплёт сделан, я определить не смогла, я вообще такое первый раз видела. А юрист этот довольно так заявляет, что редкая удача улыбнулась ему, книгу он эту за 1500 евро приобрёл... и обложка у неё из настоящей человеческой кожи. А вот где купил, не сказал, на вопрос никак не отреагировал.Лица, как услышала про кожу человечью, так вылетела из магазина пулей. Естественно она не стала дожидаться, когда юрист книжицу свою раскроет и покажет, что там внутри.Потом он всё Лицу зазывал, чтоб она книгу посмотрела и помогла ему язык определить, на котором книга та написана была.После этого случая Лица еле досидела до конца сезона, из магазина своего старалась не выходить без надобности, а потом ушла в другоe место, подальше.Но и юрист больше года в магазине том не продержался. У него резко члены семейства умирать начали, а потом что-то с его психикой стало.В следующем году этот магазин снова будет искать нового хозяина, потому как Эфи, нынешняя владелица, приходит на работу, как на каторгу, и убегает, закрыв свой магазин, раньше всех. Внутри находиться она не может, говорит, что как давит что-то, настроение портится, и голова болеть начинает. Продаж тоже никаких - такое бойкое место, а люди у магазина не задерживаются, если и зайдут, то сразу выходят. Пять лет одна и та же картина, ничего не меняется, только владельцы.Кроме того в магазине у Эфи происходят странные вещи, а какие именно расскажу от первого лица.Несколько дней назад сидела я как всегда в магазине, вдруг слышу сбоку лёгкое постукивание. Поворачиваю голову и вижу на верхней полке подставку с колье, которое само приподнимается и опускается, постукивая таким образом о подставку. Дожидаться, что будет дальше, я не стала, выскочила на улицу там и гуляла возле магазина.Другой раз сумка моя улетела с полки, да-да, именно улетела, пролетев весь магазин упала у входной двери. Естественно после этого я тоже в магазине сидеть не осталась.А главное подобные вещи происходят в присутствии моих подруг и знакомых, что заглянули на минутку ко мне в магазин. Так теперь и заходить-то никто не хочет, все у дверей магазина толпятся, так и общаемся.Напоследок Лица меня спросила:- А где та книга, всё ещё в том магазине?- Так откуда я знаю, я от тебя первый раз слышу про это.Завтра я тактично постараюсь узнать у Эфи, той, что сейчас арендует магазин, нет ли у неё этой книги. Дело в том, что обычно арендатор продаёт право на аренду вместе со всем товаром, что находится в магазине. Страшную книгу юрист приобрёл для дальнейшей перепродажи, так, может, она до сих пор находится там где и была?И Лицу получше расспрошу, что за старая история связана с этим магазином, может, что ещё вспомнит.Так или иначе, но в комментариях отчитаюсь обязательно.

Ключевые слова: Книга церковь магазин проклятое место авторская история

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