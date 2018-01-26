"Чёрная книга" найдена?Буквально сегодня всплыла интересная информация, спешу поделиться с народом, думаю, она того стоит.
Хочу напомнить, что живу я в Греции на острове Керкира. Знаменито это место тем, что в центре старого города расположена церковь Святого Спиридона Тримифунтского, много паломников едет сюда круглый год.
Магазин, в котором я работаю, находится практически напротив входа в храм.
Нынешнее здание собора было построено в 1590 году в характерном венецианском стиле и не похоже на другие церкви Греции. Само здание сильно вытянуто, основной зал связан коридорами с другими отдельными помещениями.
Но вот непосредственно напротив магазина, где я работаю, в самом конце здания, расположено крошечное помещение с отдельным входом. Там от силы 5-6 квадратных метров. Вот об этом странном закутке я и хочу рассказать.
Лет пять назад никто и внимания не обращал на дверь в самом конце церкви. Но тут объявился некий бравый спартанец (он был родом из Спарты) и открыл там церковную лавку. Начинал весело и бурно, но буквально за несколько месяцев прыти поубавилось. Не буду вдаваться в подробности, но на голову спартанца посыпались все беды и несчастья какие можно представить. Довершением всему было то, что от него ушла жена, а бизнес прогорел.
А дальше магазин пошел "по рукам" - каждый год новый арендатор.
В этом году магазинчик взяла Эфи, девушка улыбчивая и приветливая. Решила я к ней заглянуть ради интереса. Зашла, а у меня всё в глазах поплыло и шум в ушах пошёл, вернее не шум, а как короткие выстрелы или удары плетью, а в перерывах между этими хлопками уши закладывало, как в маленьком старом самолёте. Короче, выскочила я из магазина того через несколько минут, потому как невозможно было там находиться.
Так бы и забылся этот эпизод, если б не мой сегодняшний поход в супермаркет посреди рабочего дня.
Работаю я давно в старом городе и меня почти все знают, поэтому я стараюсь сочетать полезное с приятным, то есть по пути в супермаркет я обязательно загляну в магазины к своим знакомым и подружкам, даже просто поздороваться.
Сегодня мне особо повезло, так как в одном из магазинов в одну смену работали сразу две мои приятельницы, одну из них зовут Лица. Слово за слово и тема перешла к тому самому магазину, который когда-то открыл бравый спартанец:
- А что там теперь, в том проклятом магазине, - спросила Лица, - я-то как ушла два года назад оттуда, так и близко не подхожу к тому месту.
К слову Лица трудилась в соседнем магазине 10 лет и два года назад перешла на другую улицу работать.
- А почему проклятый? - удивилась я.
- Да сказал как-то дед один знакомый, что место это проклятое, и никому в том магазине ни работы, ни жизни не будет. Сколько ни пыталась расспрашивать, всё бестолку. Дед на эту тему разговаривать отказывался, сказал лишь, что как захапали то помещение, каким способом, так и проклято оно, потому как люди так не поступают. Давно это было - и всё на этом. Я пока там рядом работала, вечно нехорошо себя чувствовала, а когда Янис-спартанец там магазин открыл, так вообще со мной что-то непонятное стало твориться и не только со мной, но и с напарницей моей. То ревём в магазине обе непонятно с чего, то вспышки агрессии какие-то, и здоровье стало сдавать. А два года назад этот магазинчик один юрист арендовал, тоже, кстати, дела у него сразу по всем фронтам испортились. Так вот он как-то позвал меня к себе в магазин, чтоб показать одну очень редкую старинную книгу. Ну, я думала какая-нибудь древняя церковная, в лавке же иконами торгуют. Как глянула, так и дар речи потеряла. Смотрю и не пойму, что за книга такая странная, мерзость прямо. Обложка странного чёрного цвета и материал, из которого переплёт сделан, я определить не смогла, я вообще такое первый раз видела. А юрист этот довольно так заявляет, что редкая удача улыбнулась ему, книгу он эту за 1500 евро приобрёл... и обложка у неё из настоящей человеческой кожи. А вот где купил, не сказал, на вопрос никак не отреагировал.
Лица, как услышала про кожу человечью, так вылетела из магазина пулей. Естественно она не стала дожидаться, когда юрист книжицу свою раскроет и покажет, что там внутри.
Потом он всё Лицу зазывал, чтоб она книгу посмотрела и помогла ему язык определить, на котором книга та написана была.
После этого случая Лица еле досидела до конца сезона, из магазина своего старалась не выходить без надобности, а потом ушла в другоe место, подальше.
Но и юрист больше года в магазине том не продержался. У него резко члены семейства умирать начали, а потом что-то с его психикой стало.
В следующем году этот магазин снова будет искать нового хозяина, потому как Эфи, нынешняя владелица, приходит на работу, как на каторгу, и убегает, закрыв свой магазин, раньше всех. Внутри находиться она не может, говорит, что как давит что-то, настроение портится, и голова болеть начинает. Продаж тоже никаких - такое бойкое место, а люди у магазина не задерживаются, если и зайдут, то сразу выходят. Пять лет одна и та же картина, ничего не меняется, только владельцы.
Кроме того в магазине у Эфи происходят странные вещи, а какие именно расскажу от первого лица.
Несколько дней назад сидела я как всегда в магазине, вдруг слышу сбоку лёгкое постукивание. Поворачиваю голову и вижу на верхней полке подставку с колье, которое само приподнимается и опускается, постукивая таким образом о подставку. Дожидаться, что будет дальше, я не стала, выскочила на улицу там и гуляла возле магазина.
Другой раз сумка моя улетела с полки, да-да, именно улетела, пролетев весь магазин упала у входной двери. Естественно после этого я тоже в магазине сидеть не осталась.
А главное подобные вещи происходят в присутствии моих подруг и знакомых, что заглянули на минутку ко мне в магазин. Так теперь и заходить-то никто не хочет, все у дверей магазина толпятся, так и общаемся.
P.S. Напоследок Лица меня спросила:
- А где та книга, всё ещё в том магазине?
- Так откуда я знаю, я от тебя первый раз слышу про это.
Завтра я тактично постараюсь узнать у Эфи, той, что сейчас арендует магазин, нет ли у неё этой книги. Дело в том, что обычно арендатор продаёт право на аренду вместе со всем товаром, что находится в магазине. Страшную книгу юрист приобрёл для дальнейшей перепродажи, так, может, она до сих пор находится там где и была?
И Лицу получше расспрошу, что за старая история связана с этим магазином, может, что ещё вспомнит.
Так или иначе, но в комментариях отчитаюсь обязательно.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47 by ErnestaПросмотров: 214Комментарии: 4
Ключевые слова: Книга церковь магазин проклятое место авторская история