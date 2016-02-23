Разбить на удачу

Разбить на удачуВсе знают, как отмечают Пасху в России, а я хочу рассказать Вам и показать, насколько это возможно, как отмечают этот праздник в Греции на острове Керкира. Это самое удивительное место во всей Греции. Такого размаха, красоты и традиций невозможно сыскать ни в одном уголке этой маленькой тёплой страны.
Я не буду вдаваться во все подробности, постараюсь рассказать о самых ярких моментах.
Керкира - остров оркестров. И это действительно так. Тут их такое множество, что перечислять устанешь. Каждый оркестр имеет свою парадную форму, композитора, хор. Каждый праздник сопровождается выступлением оркестров. Полиция перекрывает все дороги, а по городу можно передвигаться только пешком. Туристы и сами греки приезжают со всех уголков страны, чтобы посмотреть на эту красоту.
Кроме оркестров, по городу ходят и распевают песни люди, одетые в национальную одежду, причём на Керкира она заметно отличается, больше напоминая украинские наряды.
Но не всё это привлекает публику со всех частей Греции и света на остров в пасхальные дни.
Здесь существует обычай разбивать глиняные красные горшки на Пасху. И чем больше горшок, тем больше счастья он принесёт всей семье, разбившей его.
Всю предпраздничную неделю на улицах продают эти яркие незамысловатые изделия, буквально на каждом углу. Греки эти горшки называют "канАта".
Ровно в одиннадцать утра все улицы становятся пустынными, люди жмутся к стенам домов, потому как сверху, с балконов, кидают вниз "канаты", наполненные водой.
А после того, как процесс окончен, начинается самое интересное. Зрители охотятся за красными черепками, и самый счастливый будет тот, кто успел схватить кусок от горлышка горшка. Этот заветный осколок "каната" будет хранится в доме. На нём пишут дату предпасхального дня и хранят долгие годы.
Все городские улицы становятся красными от пыли и глиняных осколков.
Прикрепляю еще ссылку на видеоролик, в котором за пару минут минут можно увидеть 2 дня: саму Пасху и за день до праздника. Посмотреть можно здесь.
Приезжайте и Вы к нам на Керкира, не пожалеете. Гостеприимные, добрые и весёлые люди населяют этот зелёный и поистине удивительный остров.
Вся жалость в том, что я не могу увидеть всего и сделать фото, так как в это время нахожусь на работе. Хотя это на соседней улице от центральной площади, но видеть я могу лишь то, что происходит возле магазина, где работаю.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:32
Вчера, 22:29 by ErnestaПросмотров: 123Комментарии: 1
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