Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

страшное гадание

Каждый человек на протяжении всей своей жизни хотя бы один раз сталкивается с чем-то странным, пугающим и неподдающимся объяснениям. То есть - мистикой. Со мной происходило много мистических историй. Может быть потому, что я с детства любила читать фантастику и верила в мистику. Вот один реальный случай, который произошёл со мной.
Мне было шестнадцать лет. Однажды вечером ко мне в гости пришли одноклассницы. Мы дурачились, гадали на картах. И кто-то из девчонок предложил вызвать духов. Гадание было на книге.Надо было в книгу вставить ножницы и, держась с двух сторон за дужки, вызывать духов. Потом задавать вопросы. Если дух отвечал положительно, то книга поворачивалась. Если же ответ был отрицательный - книга не двигалась.
Нам было страшно интересно! Все по очереди вызывали своих умерших родственников, задавали какие-то вопросы. Книга то двигалась, то не двигалась.
Я тоже вызвала свою умершую бабушку. Я её не знала. Она умерла. когда мне был всего год.
Когда я вызвала бабушку, я спросила:
- Ты слышишь меня?
Книга не двигалась.
Я повторила вопрос несколько раз, но не получила ответа.
Тогда я спросила:
- Не хочешь со мной говорить?
И книга медленно повернулась.
Мне стало не по себе. Казалось в комнате присутствует некая сила и она недоброжелательна к нам.
Мы закончили гадание. Девчонки распрощались со мной и ушли.
Но никто из нас не подумал, что духов, оказывается, надо отпускать.Надо было сказать:
- Спасибо, что пришёл. Иди опять на своё место.
Итак, одноклассницы ушли, оставив в моей квартире всех вызванных духов.
В эту ночь я не смогла заснуть. Мне казалось, что вокруг меня летают прозрачные, белые шары. Кровать в то время у меня была пружинная и мне казалось, что кто-то на неё присаживается. Я явственно слышала тихий скрип пружин, а шары быстро мельтешили перед моими глазами.
Только к утру всё успокоилось и я смогла заснуть.
Больше я не гадаю. Никогда!

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:30
Вчера, 23:30 by svetla-nik555Просмотров: 187Комментарии: 4
0

Ключевые слова: Гадания карты книга бабушка одноклассницы

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Ласковая_Смерть
Сегодня, 00:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (167|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 89
Мммм.... а что так заминусовали то? По-моему, здесь есть истории куда хуже этой
Зарегистрирован: 4.11.2016
#2 написал: Snejnay
Сегодня, 00:28
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1307|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 414
Держите плюс. Вы духов отпустили?
Хотя не факт что это были умершие родственники. Родственники могли уже переродиться. Вообще мы в юном возрасте, что только не делали - то гномов вызывали, то ещё кого-то. Про книгу и ножницы знаю.. Ответы там исключительно да и нет. А вообще вызываниями лучше не заниматься, даже на первый взгляд безобидные могут закончиться для обывателя нехорошо. К примеру никто же не лезет ремонтировать компьютер, телевизоры, холодильники, машины - если в этом не разбирается..)
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#3 написал: Arhip
Сегодня, 00:40
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (91|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 252
Цитата: Ласковая_Смерть
Мммм.... а что так заминусовали то? По-моему, здесь есть истории куда хуже этой

Какой-то гаденыш минусит постоянно. Я уже в ноль вывел и опять заминусили. А история понравилась
Зарегистрирован: 29.08.2017
#4 написал: Snejnay
Сегодня, 00:57
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1307|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 414
Цитата: Arhip
Цитата: Ласковая_Смерть
Мммм.... а что так заминусовали то? По-моему, здесь есть истории куда хуже этой

Какой-то гаденыш минусит постоянно. Я уже в ноль вывел и опять заминусили. А история понравилась

Это видимо косоглазые товарисчи плюсики с минусами путают. А если серьезно похоже на "Сделал гадость, сердцу радость".
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.