страшное гадание

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:30

svetla-nik555 Просмотров: 187 Комментарии: 4 0 Вчера, 23:30 by

Каждый человек на протяжении всей своей жизни хотя бы один раз сталкивается с чем-то странным, пугающим и неподдающимся объяснениям. То есть - мистикой. Со мной происходило много мистических историй. Может быть потому, что я с детства любила читать фантастику и верила в мистику. Вот один реальный случай, который произошёл со мной.Мне было шестнадцать лет. Однажды вечером ко мне в гости пришли одноклассницы. Мы дурачились, гадали на картах. И кто-то из девчонок предложил вызвать духов. Гадание было на книге.Надо было в книгу вставить ножницы и, держась с двух сторон за дужки, вызывать духов. Потом задавать вопросы. Если дух отвечал положительно, то книга поворачивалась. Если же ответ был отрицательный - книга не двигалась.Нам было страшно интересно! Все по очереди вызывали своих умерших родственников, задавали какие-то вопросы. Книга то двигалась, то не двигалась.Я тоже вызвала свою умершую бабушку. Я её не знала. Она умерла. когда мне был всего год.Когда я вызвала бабушку, я спросила:- Ты слышишь меня?Книга не двигалась.Я повторила вопрос несколько раз, но не получила ответа.Тогда я спросила:- Не хочешь со мной говорить?И книга медленно повернулась.Мне стало не по себе. Казалось в комнате присутствует некая сила и она недоброжелательна к нам.Мы закончили гадание. Девчонки распрощались со мной и ушли.Но никто из нас не подумал, что духов, оказывается, надо отпускать.Надо было сказать:- Спасибо, что пришёл. Иди опять на своё место.Итак, одноклассницы ушли, оставив в моей квартире всех вызванных духов.В эту ночь я не смогла заснуть. Мне казалось, что вокруг меня летают прозрачные, белые шары. Кровать в то время у меня была пружинная и мне казалось, что кто-то на неё присаживается. Я явственно слышала тихий скрип пружин, а шары быстро мельтешили перед моими глазами.Только к утру всё успокоилось и я смогла заснуть.Больше я не гадаю. Никогда!

Ключевые слова: Гадания карты книга бабушка одноклассницы

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