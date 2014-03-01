Петрович

Lynx Просмотров: 61 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 03:01 by

Иван Петрович ненавидел кошек. Котов он ненавидел еще больше. Твари. Мерзкие, суетящиеся твари. Никому не нужные блохарики. Вечно по улицам бегают. Заразу разносят. Плешивые, грязные.А если дома, то тоже. Или постоянно жрать требуют. Не просят, требуют. Прыгают везде. Или разъевшиеся, ленивые. И не пошевелятся, если хозяин позовет. Тьфу!Иван Петрович жил один. Он приехал из маленького сибирского городка и снимал квартиру в большом городе. Пытался устроиться. Но не очень удавалось. Люди тут были все какие – то спешащие, суетливые. Ни с кем и не поговоришь. Да он и не очень стремился. На работе тоже. То у них какой – никакой корпоратив, то вечеринка. И везде денег нужно. А жил он экономно. Ему разбрасываться деньгами недосуг было. Жалко.Девушки тоже на него не смотрели особо. Была одна, Клава. Так–то у нее другое имя было, но он ее про себя Клавой называл. Не любил ее. Терпел. Цветы приносил. Конфеты. А куда деваться? Им, бабам, это нужно. А ему жалко было денег тратить. Но приходилось.И жил у нее кот. Как раз такой, из самых Иван Петровичем нелюбимых. Жирный. Ленивый. Спал на креслах. А Иван Петровичу приходилось на диван садиться. Брезговал он котом. Один раз, правда, не знал еще Иван Петрович важности кота. И по незнанию скинул кота на пол, как всегда всеми делается. Так Клава месяц на него дулась. Не пускала к себе. Да он и не пошел бы больше. Но…Потом нормально. Он кота не трогал. Кот его тоже. Но когда кот спал, то чувствовал Иван Петрович, что презирает его кот. Спит и презирает! Неприятное чувство. Гадское. Но Иван Петрович молчал.Однажды весной, когда лужи еще снежные были, бросился к нему котенок маленький. Серенький. Мяукал неистово. Иван Петрович его пнул. Не сильно, все–таки совесть была. Оттолкнул вроде. Котенок замолчал, а Иван Петрович дальше пошел.А вечером неуютно было. Не спалось. Вспомнилось, как Иван Петрович маленький еще был. Школьник, наверное. И мальчишки котенка такого же палками били. И Иван Петрович бил. Не хотел, а бил. И смеялся с ними, хоть и не смешно было. А потом и вовсе разошелся и ткнул Иван Петрович котенку палкой в бок куда–то. И проткнул. И кровь была. И немного неуютно ему было.А если не бить, то куда деваться? Они ведь дружить с ним не станут. А могут и самого побить. А дружить ему больше не с кем было.К утру Иван Петрович уснул. И про котенка забыл. И все нормально стало. Как всегда...Однажды шел Иван Петрович на работу, как всегда шел. Но не дошел немного. Дорога вся в колеях глубоких была. И тротуар не вычищен. А тут кошка внезапно выскочила да под машину бросилась. А машину от неожиданности на колеях занесло прямо на Ивана Петровича. И помер Иван Петрович. Как есть помер.Ему не было больно. Ему просто неожиданно стало НИКАК. Ничего. Ни запахов, ни звуков, ни света. Ватно. Вязко. Долго. А может, быстро. Как бесконечность...А потом тепло. Хорошо. Мягко. И мамкино брюшко рядом. И он в него тычется и лапками маленькими радость ищет. Нашел. И стал сосать. И перебирать лапками с мягенькими ноготочками, массируя мамкин животик. Хорошо. И стал Петрович расти.Ну, как расти? Его братья сильнее были и крепче. Он самый задохлик родился. Ни рыба ни мясо. Но рос. Братья вскоре стали расползаться. Потом вообще разбежались кто куда. А может, и забрали их. И мамка убегала. Сначала за едой. Потом вообще пропадала подолгу. А потом и вовсе потерялась. И стал Петрович к помойке выходить, хоть и страшно было.Мир вокруг злой. Ноги огромные ходят. Однажды как будто что–то толкнуло Петровича, и он, увидев мужика в пальто, бросился к нему неосознанно. Плакать начал. Мужик его пнул. И Петрович замолчал. Он понял, что никому не нужен.В этот раз Петрович прожил недолго. Он скоро заболел. Уши стали чесаться. Потом весь коростами покрылся. Потом ослеп и оглох. И помер. Как есть помер.Снова НИКАК. Ватно. Вязко. Бессистемно.И снова мамка. И брюшко мамкино теплое и родное. И подвал. Снова подвал. Эта жизнь прошла почти так же. Но умер он, попав под колеса машины.Только на четвертый раз Петровичу повезло. Он родился у породистой кошки. Он был сфинксом. Мать его была элитной. У него даже был отец – чемпион чего–то там. Жили они в квартире. Его любили. Хоть и не так, как братьев с сестрами. Потому что он родился опять слабым и несуразным. Его даже сначала хотели усыпить, но жалко стало. И оставили, чтобы просто отдать кому–нибудь. Но он об этом не знал. И хозяйку любил. Ему вообще было хорошо.Когда немного подрос, то его отдали в семью. Там были и маленькие люди. Его там тоже любили. Вот тогда он внезапно вспомнил все свои предыдущие метания и понял, что все неспроста. И Иван Петровича вспомнил. И стало жалко его. Такого же выбракованного. Потом в семье что–то пошло не так, он стал метить стены и шторы, почуяв волнительное чувство взросления. Его отдали в ветеринарную лечебницу. Там кастрировали и снова нашли семью. Другую. Там его тоже любили. Но опять отдали.И вот снова семья, уже третья. Вот тут он почувствовал себя вполне счастливым. И кормили хорошо. И любили. И не обижали. Он любил лежать на креслах и мечтательно вздыхать. Он стал толстым. Когда его хозяйка носила в ветеринарную лечебницу на прививку, ее даже отругали за толщину боков Петровича.Петрович был добрым котом. Жившего в комнате с ним попугая он даже не пытался поймать. Он его тоже любил.И только болел бок, в котором еще в предыдущей семье у него неожиданно развился свищ. Он заживал, вскрывался и причинял боль. Не сильную, скорее, нудную. Эта боль как будто что–то напоминала. Что–то давнее и неприятное. Давно забытое.В общем, жизнь шла своим чередом. Возможно, потом она станет еще лучше? Кто его знает?! Петрович не задумывался. Он любил жизнь. Любил людей. А больше всего любил хозяйку. И покушать.

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