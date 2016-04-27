Недовольный дом

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 519 Комментарии: 5 +14 Вчера, 21:36 by

Никогда не верил ни во что мистическое, пока сам с этим не столкнулся.События этой страшной истории происходили в июне 2015 года, в городе Крайморие, Болгария. Здесь мы с супругой Ольгой решили провести свой отпуск. Из Белгорода добирались на машине.По приезду в город стали подыскивать жильё. Заранее ничего не бронировали, т. к. знакомые посоветовали нам снимать у местных – выйдет намного дешевле. Так мы и поступили.На побережье моря находились одни отели да кемпинги, а вот чуть дальше от залива располагался частный сектор, куда мы и направились.Искали мы недолго. Приглянулся красивый дом со свежей вывеской о сдаче за сравнительно небольшие деньги. Мы позвонили и вскоре встретились с хозяйкой – приятной женщиной лет 50-ти. Она открыла нам дом. Внутри было чисто и уютно. Радуясь, что нам так повезло, мы быстро заключили сделку.Был уже поздний вечер. Мы очень устали с дороги, поэтому решили лечь спать, чтоб завтра с новыми силами пойти на пляж.Наскоро поужинав, мы забрались в большую мягкую кровать, в которой было особенно приятно вытянуться после долгой поездки на автомобиле. Пока я просматривал интернет в поисках местных достопримечательностей, Оля уснула.Вдруг я услышал звуки какой-то возни в коридоре. Как будто кто-то пришёл, расстегнул молнию на куртке (или кофте), снял ботинки… Хозяйка? Но почему она не позвонила и не предупредила?Я поднялся с кровати и направился в прихожую. Никого! Никаких следов чьего-либо присутствия. Вот только входная дверь нараспашку. Но ведь мы закрыли её за хозяйкой на ключ. Вроде бы… Может, я просто сильно устал и плохо помню.Заперев дверь, я отправился обратно и через несколько минут уже крепко спал.Проснулся я с ужасной головной болью, совершенно не отдохнувшим, как будто спал на камнях. Обвёл глазами комнату и обомлел: был такой беспорядок, будто в доме не убирались несколько лет. Повсюду грязь, толстый слой пыли, в некоторых углах паутина.Я разбудил Олю. Она пришла в ужас, как только поняла что происходит. Супруга была в панике, кричала, что нам нужно как можно скорее убраться из этого дома. Я полностью разделял это желание. Хотелось только забрать свою сумку с вещами, но её, как назло, нигде не было.В конце концов, плюнув на поиски сумки, мы выбежали во двор. Все наши вещи валялись рядом с машиной, даже зубные щётки, которые (я точно помню) мы вчера оставили в ванной. Было ощущение, что кто-то, недовольный нашим приездом, собрал наши пожитки и выкинул на улицу, как бы намекая, что и нам пора убираться отсюда.Признаться, после такого у нас не было ни малейшего желания, оставаться в этом доме. Собрав наспех вещи, мы позвонили хозяйке и договорились о встрече. Она молча вернула нам деньги и, похоже, даже не удивилась нашей страшной истории.Я же с тех пор, стал относиться к мистике не столь категорично.Автор - Виталий.

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