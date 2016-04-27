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Истории из жизни

Недовольный дом

Никогда не верил ни во что мистическое, пока сам с этим не столкнулся.

События этой страшной истории происходили в июне 2015 года, в городе Крайморие, Болгария. Здесь мы с супругой Ольгой решили провести свой отпуск. Из Белгорода добирались на машине.

По приезду в город стали подыскивать жильё. Заранее ничего не бронировали, т. к. знакомые посоветовали нам снимать у местных – выйдет намного дешевле. Так мы и поступили.

На побережье моря находились одни отели да кемпинги, а вот чуть дальше от залива располагался частный сектор, куда мы и направились.

Искали мы недолго. Приглянулся красивый дом со свежей вывеской о сдаче за сравнительно небольшие деньги. Мы позвонили и вскоре встретились с хозяйкой – приятной женщиной лет 50-ти. Она открыла нам дом. Внутри было чисто и уютно. Радуясь, что нам так повезло, мы быстро заключили сделку.

Был уже поздний вечер. Мы очень устали с дороги, поэтому решили лечь спать, чтоб завтра с новыми силами пойти на пляж.

Наскоро поужинав, мы забрались в большую мягкую кровать, в которой было особенно приятно вытянуться после долгой поездки на автомобиле. Пока я просматривал интернет в поисках местных достопримечательностей, Оля уснула.

Вдруг я услышал звуки какой-то возни в коридоре. Как будто кто-то пришёл, расстегнул молнию на куртке (или кофте), снял ботинки… Хозяйка? Но почему она не позвонила и не предупредила?

Я поднялся с кровати и направился в прихожую. Никого! Никаких следов чьего-либо присутствия. Вот только входная дверь нараспашку. Но ведь мы закрыли её за хозяйкой на ключ. Вроде бы… Может, я просто сильно устал и плохо помню.

Заперев дверь, я отправился обратно и через несколько минут уже крепко спал.

Проснулся я с ужасной головной болью, совершенно не отдохнувшим, как будто спал на камнях. Обвёл глазами комнату и обомлел: был такой беспорядок, будто в доме не убирались несколько лет. Повсюду грязь, толстый слой пыли, в некоторых углах паутина.

Я разбудил Олю. Она пришла в ужас, как только поняла что происходит. Супруга была в панике, кричала, что нам нужно как можно скорее убраться из этого дома. Я полностью разделял это желание. Хотелось только забрать свою сумку с вещами, но её, как назло, нигде не было.

В конце концов, плюнув на поиски сумки, мы выбежали во двор. Все наши вещи валялись рядом с машиной, даже зубные щётки, которые (я точно помню) мы вчера оставили в ванной. Было ощущение, что кто-то, недовольный нашим приездом, собрал наши пожитки и выкинул на улицу, как бы намекая, что и нам пора убираться отсюда.

Признаться, после такого у нас не было ни малейшего желания, оставаться в этом доме. Собрав наспех вещи, мы позвонили хозяйке и договорились о встрече. Она молча вернула нам деньги и, похоже, даже не удивилась нашей страшной истории.

Я же с тех пор, стал относиться к мистике не столь категорично.

Автор - Виталий.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:36
Вчера, 21:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 519Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Дом ночь звуки паника ужас бегство мистика история из жизни

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Комментарии

#1 написал: Бозкурт
Вчера, 22:11
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 275
Хорошо, что и их с матрасом не вынесли.)) На воздух. Вместе с зубными щетками и носками, пока спали.)))
Плюс. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
#2 написал: Black Bagira
Вчера, 22:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (588|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 017
Мне как то давненько мужчина знакомый сказал как то, что когда заходишь даже в нежилой дом, нужно поздороваться, пусть там даже никого и нет) . Вот знали бы, что так получится, зашли бы, поздоровались, спросили разрешения пожить здесь немного, может всё и вышло бы по-другому...Вот только грязь в доме удивила, откуда? Морок какой то прям...А хозяйка всё сдаёт и сдаёт жильё feel , наверное думает: а вдруг дом примет жильцов?+++++
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#3 написал: Spivachka
Вчера, 23:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 71
Ого. По-ходу пришёл хозяин, увидел чужих, психанул, сделал разнос в доме и выбросил всё их шматье за порог. Хм. Хорошо, хоть газ не включил, чтоб подышали.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#4 написал: Глюпискатин
Сегодня, 01:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
Почему-то больше всех жалко хозяйку... Постояльцы развернулись и сбежали, а ей с этим капризным домом дальше мучиться. И ведь не продаёт его, добрая душа, а старается сдавать, как путевого. Он куролесит, а ей и деньгами расплачиваться и перед клиентами краснеть.
Моё такое мнение, что дом просто обнаглел
Зарегистрирован: 27.01.2015
#5 написал: DRUID
Сегодня, 05:35
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 438
Цитата: Глюпискатин
Почему-то больше всех жалко хозяйку... Постояльцы развернулись и сбежали, а ей с этим капризным домом дальше мучиться. И ведь не продаёт его, добрая душа, а старается сдавать, как путевого.


Да действительно какая жаль.
У бедной хозяйки видать до такой степени жадность зашкаливает, что она до последнего пытается чумачечий дом сдать.
И пофиг, что с людьми будет, может окачурятся и деньги не надо возвращать.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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