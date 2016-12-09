Утопленница

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 86 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:19 by

Это мистическое фото было сделано в августе 2016 года на реке Сейм Курской обл. В Сейме можно поймать практически все виды речной рыбы центральной полосы России.Мои знакомые ребята рыбачили. Решили сфотографировать красивый вид. Позже, когда уже перенесли фотографию на компьютер, то разглядели женский силуэт...Лет 15 назад в местных газетах писали, что на этом месте утопилась девочка, не пережив горя после смерти отца. Тело долго искали, но так и не нашли... С тех пор на этом месте довольно часто тонут молодые девушки.Автор: Велеслава.

Ключевые слова: Мистическое фото женский силуэт смерть

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