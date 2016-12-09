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Страшные фото

Утопленница

Это мистическое фото было сделано в августе 2016 года на реке Сейм Курской обл. В Сейме можно поймать практически все виды речной рыбы центральной полосы России.

Мои знакомые ребята рыбачили. Решили сфотографировать красивый вид. Позже, когда уже перенесли фотографию на компьютер, то разглядели женский силуэт...

Лет 15 назад в местных газетах писали, что на этом месте утопилась девочка, не пережив горя после смерти отца. Тело долго искали, но так и не нашли... С тех пор на этом месте довольно часто тонут молодые девушки.

Утопленница

Автор: Велеслава.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 86Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Мистическое фото женский силуэт смерть

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 17:36
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Да, виден женский образ.+
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