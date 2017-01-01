6 жутких и страшных мест на Земле

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 16:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ravazu Просмотров: 171 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:36 by

Каким видят люди свой летний отдых? Для большинства туристов пределом мечтаний является легкий бриз и золотистый пляж возле теплого моря, другие мечтают о бескрайних красотах альпийских лугов и о потрясающе красивых водопадах, некоторые не представляют свой отпуск без адреналина, в поисках которого они идут в горы или покоряют бурные реки.На нашей планете существует множество мест, в которых хочется побывать. Однако далеко не все они интересны людям из-за красивого вида или увлекательной истории. Среди них есть те, которые привлекают посетителей своей неповторимой атмосферой, окутанной таинствами и слухами.

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