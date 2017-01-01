Поворот не туда

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:40

ScaryBy Просмотров: 39 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:40 by

Начитавшись страшных историй, решил и я поделиться тем, что недавно со мной произошло.Запланировал ежегодную поездку в град столицу городов русских. Езжу постоянно одним и тем же маршрутом. В целом, по времени дорога занимает порядка 15 часов. Но в этот раз я решил воспользоваться благами цивилизации, в моем случае навигатором (ранее не пользовался), и сделать путь короче. Если верить ему, то добраться я мог на пару часов раньше.Уже в пути, повел меня навигатор с трассы по какой-то ранее незнакомой дороге. Подумал, что так и надо, быстрее доеду. В дороге обычно слушаю радио, редко музыку на флешке. Уже вскоре дорога перестала радовать разнообразием, деревня сменяла лес, лес -деревню. В селах этих фонари почти не светят, наверное, некому там уже светить. Зато на въезде и выезде большие кресты стоят. Не знаю почему, но вспомнил я школьные годы, а вместе с ними и пристрастие читать Гоголя.Места там неприятные, особенно ночью. Лишь изредка можно увидеть, что свет в домике горит. Спустя немного времени попутных и встречных машин я на дороге вообще не видел. Но и дорога стала заметнее хуже. Смотрю в навигатор, он показывает, что по маршруту двигаюсь, думаю, значит так и надо. Ну, и как по закону жанра, ощущаю, что машину в сторону повело. Остановился, вышел и свечу фонариком. Оказалось, колесо пробил. Неприятный сюрприз, ничего не поделаешь - полез за запаской в багажник. Пока колесо менял, чувствую: тишина вокруг стоит мертвая, можно сказать, обволакивающая. В придачу к этому, небо облаками затянуто, было очень темно. Но невооруженным глазом видно, что впереди за лесом свечение необычное. Может, атмосфера там такая или еще что-то, но всё время, которое там провел, испытывал необычное чувство страха. Впечатление, что за мной со всех сторон наблюдают. Разобравшись с колесом, уселся в машину и поехал дальше. Вскоре и начало твориться непонятное.Проезжая через лес, резко перестает ловить радио. Вообще ни один канал не находило. Как только рука потянулась к флешке, в этот момент из колонок появился непонятный шум, который по мере движения по нарастанию становился громче. Попытки сменить частоту ничего не давали, как будто сигнал перебивает чем-то. Решил выключить эту напрягающую «психоделику» от греха подальше. Решил перестраховался и посмотрел по навигатору, где я и куда дальше. Примерно через несколько километров должна быть большая деревня, а дальше трасса. Это меня немного успокоило.Примерно около минут 30, не меньше, я ехал прямо по дороге, и не видно было ей ни конца, ни края. По пробегу на приборке, проехал я километров 50 и должен выехать был уже давно. Решил остановился и проверить, куда я вообще еду. Остановился и начал смотреть в навигатор, может, чего не заметил. Увидев, что нахожусь на том месте, где пробил колесо, я начал, цензурно выражаясь, удивляться. В какой-то момент выключенная до этого магнитола сама по себе включилась. Все произошедшее вместе заставило меня неслабо вздрогнуть. Понятия не имел, как все это могло произойти. В ту же секунду я бросил взгляд на дорогу и не смог поверить своим глазам. Со стороны от дороги, едва попадая под свет фар, кто-то очень высокого роста уверенно идет прямо на меня. С каждым его шагом звук в динамиках менялся, на заднем фоне было едва слышно подобие голоса. Двумя руками вцепившись в руль, недолго думая, я развернулся и, давя на газ, что есть сил, рванул в обратную сторону. Такого страха в жизни до этого не испытывал.Проехав от силы минут 5, я вернулся на то место, где больше получаса назад менял колесо. Несмотря на то, что в обратную сторону ехал быстрее, такого временного сдвига в принципе быть не может. Пробег доказывал мою правоту, вперед я проехал гораздо больше, чем назад. Но, а если судить по навигатору, то я вообще с места не сдвинулся после того, как сменил колесо.Выехав на обратную дорогу, решил поехать по привычному маршруту. В итоге вместо того чтобы сэкономить время и топливо, получилось в точности да наоборот. Добравшись до места, я вскоре прочитал про эту дорогу. Не первый я был, с кем похожее там происходило. Дорога в аномальной зоне находится, по мнению белорусских исследователей.Если бы не попал в такую ситуацию, не поверил, что такое может быть.

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