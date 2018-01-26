Просто нужно верить

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 455 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 11:38 by

В зрелом возрасте у человека должно быть хоть что-то своё: жилье, профессия, семья, дети, имущество. А у меня ни жилья не осталось, ни семьи. Дети с бывшей женой уехали жить в другую страну, причем квартиру, которую я им оставил при разводе, продали.— Непутевый ты, Шурик, — сердилась моя старшая сестра. — Говорила тебе: подели квартиру через суд, а ты взял и отдал!— Так детям же!— Да какая разница? Так бы у тебя хотя-бы комната в спальном районе была … Я уклонялся от объяснений. Не мог я судиться с бывшей, какой-бы стервой она ни была. Это не по — мужски. Тем более — у детей, что ли, отбирать ?Словом, я мотался по съемным квартирам и комнатам, искал что подешевле — с работой было туго. Внезапно наступила черная полоса: пришлось мне уволиться с работы, а вслед за этим я заболел. Лег в больницу, меня прооперировали … Через два месяца оклемался, подвел итоги и понял, что отныне я неимущий. Заплатить за следующий месяц проживания в той комнате, где я ютился, было нечем. Позвонил старому другу, бывшему коллеге.— Можно пожить у тебя недельки две?— Ну, — растерялся он, — сначала приходи в гости, поговорим.Рассказал я Володе про свои обстоятельства. Запас отложенных денег ушел на врачей и лекарства, работы нет — значит, оплачивать съемное жилье пока нечем. Из имущества остался только ноутбук, да и тот уже старенький. Хуже всего, что я еще не совсем здоров. Искать работу буду, но…— Да, помочь тебе может только чудо. А чудес не бывает. Они, если и случаются, то плохие, — вздохнул друг, который был по жизни скептиком. — Вот у меня видишь — свои обстоятельства? Поживи немного, но учти… Сам понимаешь…Я понимал. У Володи на руках жена, которая может передвигаться только в коляске, и совсем больная мама.— Что-нибудь придумаю, — пообещал ему. — Спасибо!После неудачных попыток найти работу я скис. Пришло время становиться бомжом? Ночевать под мостами, зарастать вонючей бородой, рыться в объедках? Ощущение, что я сижу в глубокой яме и не могу вылезти, не покидало меня. Из-за нервов даже вкуса еды не чувствовал… Ночью приснился отец. Он стучал своей палкой по полу и что-то кричал, я проснулся весь в холодном поту. Такое было, когда сестра сманивала его эмигрировать в Израиль, а он кричал, что хочет умереть дома. Вскоре и правда умер… Сестра забрала маму, а я остался…— Давно не был на кладбище, — пробормотал сам себе. — Надо сходить, проведать отца…Лил мелкий противный дождь. Кое-как я навел порядок вокруг каменной плиты, зажег свечу, смахнул слезы и ушел. В груди поднималось желание лечь рядом с папой, и в то же время было себя нестерпимо жалко. Не старый ведь еще… Виктория высказала довольно-таки странную идею, как привлечь везение.— Шурик, привет! — окликнули меня на остановке троллейбуса. Одноклассница, Виктория. Давно не виделись… Надо же…— Привет, Вика. Как ты? Пойдем, посидим в кафе.Оказывается, она тоже ходила на кладбище, к маме. Разговорились о том о сем. Выглядела Виктория не очень, но я старался этого не замечать: сам ведь тоже не молодею.Жаловаться на жизнь не хотелось, но я невольно рассказал ей о своем положении.— Тебе нужен дом, — проговорила она с горящими глазами. — Я знаю один верный способ, чтобы наколдовать выполнение желания!Я вздрогнул. Как можно было это забыть? Виктория всегда была немного «того»: верила во всякую мистику, народную медицину от иглоукалывания до гомеопатии, колдовство и всякие разные таинственные амулеты.— Слышал про симоронские ритуалы? Нет? О, это супер-техника игрового волшебства! Да не вздрагивай ты так. Ее основали еще в прошлом веке.Выслушивать бред, когда так тоскливо на душе, не очень то и хотелось.— У меня подруга тоже в своё время осталась бездомной. Я ей подсказала про ритуалы. Она на форуме рукодельниц наткнулась на тему про вышитые домики и приметы, связанные с ними. Начала вышивать!— Я не умею вышивать, — сказал я. — Извини, мне пора…— Погоди! Ты ведь рисовал? Подруга вышила один, потом другой, еще несколько домиков сделала в виде брелоков и магнитиков. Исполнила ритуал, в центре города подвесила игрушку-домик… И ей повезло!— Не верю я в это.— А ты возьми и поверь!Еле я от нее избавился.Посмеивался поначалу, но не заметил, как начал сам себя уговаривать: а вдруг? Пусть не поможет, но надо сделать хоть что-то! Иначе сойду с ума от злости на самого себя, упустившего нормальную жизнь… Скептически настроенный, я отправился искать домик для исполнения ритуала на наш главный городской Монмартр, где торгуют всякими поделками..Спустился по крутой улице до середины, вижу — у женщины лежат деревянные изделия: браслеты, пепельницы, четки, гребни. И среди них аккуратный такой домик с крышей.— Это специальное дерево, — сказала она, когда я взял его рассмотреть. — Я сама езжу за ним в лес, сама все делаю, своими руками. Не то что эти торговки, — она презрительно кивнула в сторону. Я отдал ей деньги, за домик она просила совсем немного. Потом поехал в парк, который находился в центре города, нашел дерево, чьи ветви свисали пониже, выбрал момент, когда никто на меня не смотрел — и, словно бросаясь с моста в реку, повесил игрушку…Я вспомнил свое юношеское увлечение и начал рисовать «волшебные» домики.— Шурик, ты что, решил детство вспомнить? — удивился Володя, увидев меня за рисованием.— Да вот… Душу отвожу…Я решил не рассказывать ему о ритуалах, а то раньше времени из дому выгонит. Накануне накупил гуаши, начал искать картон для картин, но не нашел. Тогда приобрел в строительном магазине лист плотного пенопласта и разрезал его на части. Домики выходили кривоватые, но живые. Незаметно для себя я увлекся, просиживал в своей комнате сутками. Постепенно вся стена заполнилась моими работами. Закончился пенопласт, и вдохновение мое тоже иссякло. Пошел гулять, проведал тот свой домик — его на ветке уже не было. И я снова впал в тоску… Чудес на свете не бывает! Да и что говорить? В моем случае, наверное, никакие ритуалы уже не помогут…Вечером мне позвонил давний знакомый, у которого я когда-то снимал квартиру.— Шура, привет. Есть дело, можем встретиться?Я пригласил его в кафе. Артем был парнем немного странным, хотя для музыканта это, наверное, естественно. Квартира принадлежала его маме, он сдавал ее мне и еще нескольким людям — совершенно шикарную, огромную, с высоченными потолками, блестящим паркетом и роялем посреди комнаты. А сам жил за городом, сочинял какую-то безумную музыку.— Тут такое дело… Дом за городом сторожить сможешь? Я на пару лет уеду, а продать его жалко. Да и кто его купит в таком состоянии? Там все потрескалось и шатается… Не хотелось бы задарма отдавать, все- таки семейное «гнездо»…Мысленно я сделал стойку, как охотничий пес.— Тогда зачем сторожить?— Жаба давит, — признался Темочка. — Земля в огороде хорошая, деревья плодоносят. Разрушат все алкаши местные… И собака там еще, три кота, их девать тоже некуда.— Сторожить не буду, а купить — куплю, — сказал я ему. — Ладно, — легко согласился знакомый. — А деньги?— Денег нет, но постепенно буду отдавать.Ура! Теперь у меня есть свой дом, доставшийся мне буквально чудом. Мы договорились: завтра я приеду в поселок, и там мы у нотариуса все оформим. Сказать, что я был в шоке, — ничего не сказать… Неужели сработало? Заключили договор, и после всех подписей я спросил у Артема:— Тема, а почему ты решил позвонить именно мне? У тебя в квартире столько народу жило.— Сам не знаю. Открыл наугад записную книжку, увидел твою фамилию, ну и…Теперь у меня есть жилье. Свой «волшебный» домик. Он и правда еле стоит, но я его отремонтирую. По утрам просыпаюсь и все еще не верю, но особо задумываться не дают четвероногие жильцы — сразу требуют еды на правах старых хозяев. А я без конца вспоминаю, как все вышло. Вначале приснился покойный отец. Пошел на кладбище — встретил Вику, она заставила исполнить ритуал с домиками. Вторая странность: единственный домик нашелся, чтобы повесить на дерево, больше таких не было, я потом ходил проверять. И саму женщину с деревяшками никто вспомнить не смог. Внезапное возникновение Артема… Череда невероятных совпадений! А может, это и есть чудо?..Автор - Александр.

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