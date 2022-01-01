ekzo.mp4

Xutorus Просмотров: 134 Комментарии: 0 -1 Вчера, 07:29 by

https://www.youtube.com/watch?v=BHZkawgJVrYПомню, как однажды я восстанавливал сломанный жёсткий диск своего отца, и во время того как я просматривал семейные фото, я увидел файл под названием ekzo.mp4. Дело было в том, что он появился из ниоткуда. Я помню что нашёл его на чердаке в очень ужасном состоянии. Он выглядел так, будто его кидали об стену. Примечательно то, что в то время отец выглядел очень напуганным: постоянно оглядывался, дрожал. Даже бывало такое, что забившись в укромное место он рыдал. Спустя время, он исчез, оставив за собою открытую дверь. Мы жили в частном доме рядом с лесом, поэтому искать его было опасно. Мы написали заявление о пропаже в полицию. Они сказали что найдут и мы ушли.Перейдём к ekzo.mp4Из-за любопытства я решил всё-таки открыть. И... Вот что скажу.Начинается с человека который странно выглядит. Его лицо сложно описать. Оно обезображено, видно только... челюсть?Он куда-то шёл и привёл к чему-то и... боже мой что это!?Это существо наподобие медведя, но он не имел рта и был изуродован настолько, что даже смотреть не хотелось. Потом он что-то сделал и его разорвало на куски мяса. Позже я не мог хоть что-то понять что там есть. В конце это существо опять появилось и оно смотрело на меня еле видными зрачками. После просмотра мои глаза покраснели,мне казалось что это существо рядом со мною. я пытался заснуть. но не получилось, потому что он уже появился в моей комнате. Я с испуга спрыгнул с кровати и убежал в тот лес. Я огляделся, вздохнул с облегчением, но потом увидел своего отца. Он был весь в крови и не подавал признаков жизни.Вскоре меня нашла полиция. Они искали моего отца, и когда я у них оказался перед лицом.Они странно спросили...-Смотрели ли вы ekzo.mp4?От вопроса мне показалось что с ними что-то не так, и я убежал от них прочь, но каким-то я смог найти свой дом. После этого я захотел сохранить файл, а всё остальное форматировал. И вот я выложил в интернет, хотя я сам не знаю зачем.

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