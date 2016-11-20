Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно / Видео-страшилки

Хотел сфотографировать водопад, но увидел другое

Заголовок издания Mirror гласит: "Сорокадвухлетний учитель из Лондона Джонатан Крэншоу сфотографировал жуткого зеленого демона, когда гостил у родственников на Ямайке.
По словам самого британца, его родители живут в доме, где обитает призрак их деда, который не хотел, чтобы его передавали на попечение в дом престарелых.
Джонатан Крэншоу: "Я увидел на стене картину с изображением водопада и захотел сфотографировать. После этого я посмотрел, что у меня получилось, и я пришел в ужас! Вместо водопада на снимке было некое жуткое демоническое лицо".
По словам мужчины, его родственники забегали в панике, заявив, что давно подозревали, что живут в доме, который населен призраками".



Стоит отметить, что в статье Mirror, скорее всего, опубликовано не само фото целиком, а лишь его часть с "демоном". Поэтому сложно дать какие-то оценки.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:52
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 11:52 by Mighnigt ManПросмотров: 79Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Фотография лицо демон родственники картина дом призраки

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Shizik22
Сегодня, 16:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Ох уж этот 2015... Гробовщик, кстати, тогда ещё назывался "Гробовщик Хоррор" - как сейчас помню.
Зарегистрирован: 20.11.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.