Хотел сфотографировать водопад, но увидел другое

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:52

Причина: Изменен раздел

Mighnigt Man Просмотров: 79 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 11:52 by

Заголовок издания Mirror гласит: "Сорокадвухлетний учитель из Лондона Джонатан Крэншоу сфотографировал жуткого зеленого демона, когда гостил у родственников на Ямайке.По словам самого британца, его родители живут в доме, где обитает призрак их деда, который не хотел, чтобы его передавали на попечение в дом престарелых.Джонатан Крэншоу: "Я увидел на стене картину с изображением водопада и захотел сфотографировать. После этого я посмотрел, что у меня получилось, и я пришел в ужас! Вместо водопада на снимке было некое жуткое демоническое лицо".По словам мужчины, его родственники забегали в панике, заявив, что давно подозревали, что живут в доме, который населен призраками".Стоит отметить, что в статье Mirror, скорее всего, опубликовано не само фото целиком, а лишь его часть с "демоном". Поэтому сложно дать какие-то оценки.

Ключевые слова: Фотография лицо демон родственники картина дом призраки

Другие, подобные истории: