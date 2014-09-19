Вы скачали фото? да нет скачаю боюсь



Файл cos652.png

https://yadi.sk/i/hJgT8UX82MOnJw

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

МаксКрипи Просмотров: 45 Комментарии: 1 0 Вчера, 20:08 by

Я сидел в ВК и смотрел мемы. На часах было 10 часов. В ЛС приходит ссылка на скачивание (ориг.ссылка в конце) какого-то файла, я его скачал. Запустив, я увидел лицо мальчика, он выглядел очень страшно, как будто глядит прямо в душу своими красными глазами. Это изображение как бы отпечаталось на моей сетчатке. Он снился мне дня три.. Я постоянно ощущал чье то присутствие позади. Взгляните сами.UPDСсылка больше почему то не работает, но ориг. оставлю. В описании новая ссылка (уже от меня). Я обнаружил интересный факт об этой картинке, смотрите на нее в течении 30 секунд, а затем переведите взгляд на потолок, вы увидите это лицо. Также я заметил, что после ее открытия мой комп начал дико нагружаться, а я сам почти не сплю..Вот так это выглядело на компе:Процессы:cos652.exeХотя файла такого у меня нет. Я подумал, что это какой-то вирус, но антивирусы ничего не находили.Хм... Может, удалить фото? Удалив эту фотографию, все странности исчезли. Не понимая ничего, я быстрее залил это фото на Яндекс диск, отформатировал флэшку, на которую я перекинул фото, и не подходил к компу неделю.Дорогие читатели, пожалуйста, рассмотрите это фото и узнайте, почему оно обладает такими свойствами.Только будьте осторожнее!Ссылка (оригинал) https://yadi.sk/i/8lI2iqHPHP4tAAСсылка (рабочая)

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