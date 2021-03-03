elovega.avi

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:13

Vladislav Sinukov Просмотров: 124 Комментарии: 1 0 Вчера, 08:13 by

В общем, я гулял по пригородным улицам, лесам. Спустя длительное время, я вышел к железной дороге. Там, около рельс, я нашёл флешку. Я решил взять её и посмотреть, что на ней. Придя домой, я вставил флешку в компьютер и увидел файл elovega.avi.Видео длится 1 минуту 13 секунд. На первых секундах в ужасном качестве видны какие-то черви в куче. Они находятся в кадре около 8 секунд, и после этого 20 секунд мы видим просто помехи. После видны обычные пиксели, потом опять помехи... а потом они резко прерываются, и нашему взору открывается какая-то лампа, которая через пару секунд начинает светить. Между этого отрывка на три секунды выходит текст: "фтгвощфю аягейф нлв щш ъитщйошхъю ршзэюхшмщт". Без понятия, что он означает, возможно, это просто набор случайных символов. В конце мы видим сетку, за которой сначала что-то происходит, но через несколько мгновений "жизнь" за сеткой умолкает.Отдельно поговорим о звуковом сопровождении. Это просто белый шум, смешанный с медленной и низкотонной мелодией на пианино.Странный файл. Не смертельный, конечно, и даже не особо страшный, но очень странный.Я залил его на ютуб, можете посмотреть.

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