ПианиноВы когда ни будь задумывались о том что среди простых
людей могут быть совсем не простые люди. А точнее
сказать вампиры. Мы знаем о вампирах благодаря
фильмам и книжкам. А вот в реально жизни типа их нет. А
вот я и моя семья встретило вампира. Больше всех
пострадала моя 7 дочка. И так я напишу вам как все было.
И почему после этого мы копим деньги на новое пианино.
Мы жили в посёлке городского типа. Тут было все как и в
городе были магазины правда один рынок но тем не менее.
Школы и все остальное как в городах. Так вот наша дочь
Аня. И да забыл сказать меня зовут Сергей а мою жену
Даша. Так вот Аня училась помимо просто школы ещё и в
музыкальной. Как то ещё в 3 года она услышала звук
пианино и тогда начала просить чтобы она тоже так играла.
И с 5 лет она в музыкален. Учёба шла на славу. Но
однажды она пришла после мазюкалики домой и сказала что
учительница сказала что ей нужно своё пианино но так как
скоро у них концерт и ей нужно готовиться. На тот момент
денег чтобы купить новое пианино не было. Хоть
зарабатывали мы прилично. Но на пианино не хватало.
Было принято решение поискать на рынке. Даже если оно
будет расстроено то нанять человека чтобы настроил у нас
деньги найдутся. На том и порешили. В день когда мы
пошли на рынок. Найти пианино было трудно потому что
все продавали по заоблачным ценам. И выпросить скидку
было трудно. И вот мы подошли к последнему прилавку.
Там бабулька продавала одно единственное пианино. Мы
узнали что пианино долго было в использование но после
смерти мужа оно стало не нужно. Сама она уже играть не
может. А деньги ей нужны поэтому она готова нам даже
скидку сделать. Пианино оказалось полностью настроено.
Когда мы ей передали деньги то она нам сказала. Что если
в пианино что ни будь сломается то мы можем ей позвонить
на телефон она придёт и починит нам его бесплатно.
Нашей радости а особенно радости дочки не было
предела. Не надо было тратиться на мастера. Только на
грузчиков но это вообще копейки. В первый же день дочка
начала на нем играть. И так играла до поздней ночи.
Соседи нам ничего не говорили так как то как играет наша
дочка нравилось всем. И так каждый день она приходила с
музыкалки и сразу садилась за пианино и начинала играть.
Так как концерт был близко. Уроки не делала так как на тот
момент у неё начались каникулы. А в музыкалке их не
было. Но вот после двух недель пианино начало
барахлить. Так ещё и дочка заболела. Правда ничего
такого просто как то выглядела по другому. Начал вставать
трудно. спала много почти ничего не ела. И в один из дней
она не смогла даже играть потому что пианино сломалось
часть клавиш не звучала. Тут же мы вспомнили про
бабушку. Мы ей позвонили и она приехала. Мы ей
объяснили ситуацию. Она сказала что разберётся но
только ей нужно чтобы в комнате никого не было. И дверь
нужно закрыть так как она должна сосредоточится. Когда
она выйдет тогда можно будет заходить. Это было странно
но спорить мы не стали так как человек помогает нам
бесплатно. Мы вышли. Что ещё странно мы не слышали
ничего и что она там делает мы не знали. Через минуть 20
она вышла сказала что проблема решённая. Мы её
поблагодарили и отпустили её. Правда несколько дней
дочка не могла играть. Но потом она все таки выздоровела
и все таки опять начала играть. И так дочка играла каждый
день на протяжении месяца потом опять заболела. И
пианино снова ломалось. И снова вызывали бабку. И снова
она просила выйти из комнаты и закрыть дверь. Так
продолжалось очень долго. К врачам с недугом дочери мы
тоже обращались но ничего он не смогли сделать. Просто
разводили руками. И однажды дочка играла очень долго и
много даже когда она начала себя опять чувствовать плохо
все равно играла. И в день концерта она только даже
встать не смогла. Была бледна как мел. И пианино
сломалось. Мы вызвали бабушку она опять закрылась. Но
мне это уже надоело ничего не слышно. И что она там
делает не понятно. Мы решили с женой тихонько открыть
дверь и проверить как она чинить пианино. То что мы
увидели мы никогда не забудем. Бабка открывает пианино
достаёт оттуда банку как потом выяснилось это была банка
с кровью наше дочери. И выпивает все. Потом ложит банку
обратно и закрывает пианино. Как только она закрыла
пианино мы сразу закрыли дверь. Пока жена вызвала
полицию я держал дверь. Правда хочу сказать что бабка
была достаточно сильной. Но все таки полиция приехала
быстро. И повязала бабку.
Из полицейского отчёта:
Подозреваемая оказалась 98 летняя бабка. Имя:.............
Она утверждает что она вампир и ей 110 лет. Она сделала
пианино таким образом что на каждой клавише были
установлены маленькие и тонкие иголки. Которые
прокалывали кожу но человек этого не чувствовал. А
внутри наполнялась банка кровью. Как только банка
наполниться она свои весом нажимала на струны клавиш из
за этого пианино ломалось. Поэтому девочка и болела
потому что по сколку она играла много то крови она
тратила тоже достаточно много. Как потом выяснилось
дочка чувствовала слабость потому что крови у неё
оставалось мало.
То пианино мы выкинули. Дочку исключили из школы из за
того что она не пришла на концерт из за этого он не
состоялся. Мы нашли другую школу. И после этого случая
мы копим деньги на новое пианино из магазина.
Вчера, 11:06 by КромешникПросмотров: 115Комментарии: 0
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