Пианино

Кромешник Просмотров: 115 Комментарии: 0 +1 Вчера, 11:06 by

Вы когда ни будь задумывались о том что среди простыхлюдей могут быть совсем не простые люди. А точнеесказать вампиры. Мы знаем о вампирах благодаряфильмам и книжкам. А вот в реально жизни типа их нет. Авот я и моя семья встретило вампира. Больше всехпострадала моя 7 дочка. И так я напишу вам как все было.И почему после этого мы копим деньги на новое пианино.Мы жили в посёлке городского типа. Тут было все как и вгороде были магазины правда один рынок но тем не менее.Школы и все остальное как в городах. Так вот наша дочьАня. И да забыл сказать меня зовут Сергей а мою женуДаша. Так вот Аня училась помимо просто школы ещё и вмузыкальной. Как то ещё в 3 года она услышала звукпианино и тогда начала просить чтобы она тоже так играла.И с 5 лет она в музыкален. Учёба шла на славу. Нооднажды она пришла после мазюкалики домой и сказала чтоучительница сказала что ей нужно своё пианино но так какскоро у них концерт и ей нужно готовиться. На тот моментденег чтобы купить новое пианино не было. Хотьзарабатывали мы прилично. Но на пианино не хватало.Было принято решение поискать на рынке. Даже если онобудет расстроено то нанять человека чтобы настроил у насденьги найдутся. На том и порешили. В день когда мыпошли на рынок. Найти пианино было трудно потому чтовсе продавали по заоблачным ценам. И выпросить скидкубыло трудно. И вот мы подошли к последнему прилавку.Там бабулька продавала одно единственное пианино. Мыузнали что пианино долго было в использование но послесмерти мужа оно стало не нужно. Сама она уже играть неможет. А деньги ей нужны поэтому она готова нам дажескидку сделать. Пианино оказалось полностью настроено.Когда мы ей передали деньги то она нам сказала. Что еслив пианино что ни будь сломается то мы можем ей позвонитьна телефон она придёт и починит нам его бесплатно.Нашей радости а особенно радости дочки не былопредела. Не надо было тратиться на мастера. Только нагрузчиков но это вообще копейки. В первый же день дочканачала на нем играть. И так играла до поздней ночи.Соседи нам ничего не говорили так как то как играет нашадочка нравилось всем. И так каждый день она приходила смузыкалки и сразу садилась за пианино и начинала играть.Так как концерт был близко. Уроки не делала так как на тотмомент у неё начались каникулы. А в музыкалке их небыло. Но вот после двух недель пианино началобарахлить. Так ещё и дочка заболела. Правда ничеготакого просто как то выглядела по другому. Начал вставатьтрудно. спала много почти ничего не ела. И в один из днейона не смогла даже играть потому что пианино сломалосьчасть клавиш не звучала. Тут же мы вспомнили пробабушку. Мы ей позвонили и она приехала. Мы ейобъяснили ситуацию. Она сказала что разберётся нотолько ей нужно чтобы в комнате никого не было. И дверьнужно закрыть так как она должна сосредоточится. Когдаона выйдет тогда можно будет заходить. Это было странноно спорить мы не стали так как человек помогает намбесплатно. Мы вышли. Что ещё странно мы не слышалиничего и что она там делает мы не знали. Через минуть 20она вышла сказала что проблема решённая. Мы еёпоблагодарили и отпустили её. Правда несколько днейдочка не могла играть. Но потом она все таки выздоровелаи все таки опять начала играть. И так дочка играла каждыйдень на протяжении месяца потом опять заболела. Ипианино снова ломалось. И снова вызывали бабку. И сноваона просила выйти из комнаты и закрыть дверь. Такпродолжалось очень долго. К врачам с недугом дочери мытоже обращались но ничего он не смогли сделать. Просторазводили руками. И однажды дочка играла очень долго имного даже когда она начала себя опять чувствовать плоховсе равно играла. И в день концерта она только дажевстать не смогла. Была бледна как мел. И пианиносломалось. Мы вызвали бабушку она опять закрылась. Номне это уже надоело ничего не слышно. И что она тамделает не понятно. Мы решили с женой тихонько открытьдверь и проверить как она чинить пианино. То что мыувидели мы никогда не забудем. Бабка открывает пианинодостаёт оттуда банку как потом выяснилось это была банкас кровью наше дочери. И выпивает все. Потом ложит банкуобратно и закрывает пианино. Как только она закрылапианино мы сразу закрыли дверь. Пока жена вызвалаполицию я держал дверь. Правда хочу сказать что бабкабыла достаточно сильной. Но все таки полиция приехалабыстро. И повязала бабку.Из полицейского отчёта:Подозреваемая оказалась 98 летняя бабка. Имя:.............Она утверждает что она вампир и ей 110 лет. Она сделалапианино таким образом что на каждой клавише былиустановлены маленькие и тонкие иголки. Которыепрокалывали кожу но человек этого не чувствовал. Авнутри наполнялась банка кровью. Как только банканаполниться она свои весом нажимала на струны клавиш изза этого пианино ломалось. Поэтому девочка и болелапотому что по сколку она играла много то крови онатратила тоже достаточно много. Как потом выяснилосьдочка чувствовала слабость потому что крови у неёоставалось мало.То пианино мы выкинули. Дочку исключили из школы из затого что она не пришла на концерт из за этого он несостоялся. Мы нашли другую школу. И после этого случаямы копим деньги на новое пианино из магазина.

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