Пианист

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:59

qqq666 Просмотров: 24 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:59 by

Мальчика Колю 8 лет часто мучили ужасные головные боли. Он постоянно кричал и не спал по ночам, чем совсем извел своих любящих родителей. Все началось после того, как их семья купила большой просторный дом за городом. Много хлама и мусора выкинул Колин отец, делая ремонт в доме. Оставил он лишь старое черное пианино, стоявшее и пылившееся в подвале. Он посчитал, что эта вещь довольно старая и раритетная, а значит, имеет некую ценность.Коля жаловался отцу, он говорил, что слышит, что по ночам кто-то играет на этом пианино. Отец ему не верил и списывал все на детское воображение, ведь кроме его сына никто не слышал ни звука.Однажды ночью всех разбудил чудовищный крик и одновременно плач Коли. Родители Коли бросились к нему в комнату, однако, в комнате его не было. Громкий плач доносился из подвала. Открыв дверь в подвал, отец увидел, как маленького Колю буквально затягивает под чертово черное пианино.Всю ночь до утра маленький Коля спал в кровати вместе с родителями. Уже днем Колин отец решил избавиться от старого пианино в подвале. Отодвинув его в сторону, он заметил маленький люк, ведущий еще куда-то вглубь. С трудом его отворив, он потерял дар речи от ужаса и моментально вспотел: все углубление было сплошь забито высохшими детскими костями. Пианино отец, естественно, сжег. А вот что за маньяк или кто такое сотворил с детьми, - до сих пор идет следствие....

Ключевые слова: Подвал смерть ужас непознанное авторская история

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