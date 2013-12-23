Пианистка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:55

Безликий48 Просмотров: 15 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:55 by

У меня есть древнее пианино, еще со времен Брежнева. Этот, так сказать, подарок от моей бабки стоит у меня в гостиной напротив окна. Я на нем, конечно, не играл, но оно мне и не мешало - пускай себе стоит. В интерьер вписывалось, много места не занимало. В общем, лепота.История эта мистическая, но не страшная. Хотя первые разы мне нервишки пошатнуло, но вскоре я привык. Привык к чему? Дело в том, что с этим бабкиным пианино в последнее время происходит натуральная мистика. Нет, вещи около него не летали по воздуху и не ломалась мебель. Просто... просто оно живет своей жизнью. Иногда по вечерам можно было услышать, как оно само по себе играет. Не какофонию какую-либо, а реальные музыкальные произведения. Причем, когда я подходил к гостиной, музыка сама по себе исчезала. Довольно банально, не правда ли? Но, кажется, я прошлой ночью полностью перегорел.Прихожу с работы, заваливаюсь в гостиную и включаю телевизор. Потихоньку-потихоньку у меня глаза начали слипаться. И тут... Бац! Свет во всей квартире в отрубе. Пошел проверять пробки. И действительно, пробки вышибло. Все подрубил и хотел уже к ящику идти, но тут услышал знакомую мелодию. Вроде это была "Лунная Соната". Пошел на звук. В гостиную заглядываю и чуть инфаркт не словил. Ноги ватой набили, а в горле сразу пересохло. Не, честно. Будь вы на моем месте, вы бы от такого нежданчика прифигели не слабее меня.За пианино сидела женщина лет 30, не меньше, и так искусно отыгрывала эту композицию Бетховена, что любой бы виртуоз нервно закурил папироску. Сидела и со спокойным лицом играла. Что я заметил: пальцы были у нее длинные и изящные, прям как у настоящего пианиста. Сидела и играла. А я стоял и пошевелиться боялся. Через минуты 3 она закончила, выпрямилась на стуле и... испарилась. Просто испарилась.Мне не то что было страшно, просто - шок. Постоял так, постоял и решил на улицу сходить проветриться, ибо с меня на сегодня было хватит разной мистики. Я не продал это пианино, не сжег его, оно до сих пор стоит в гостиной. И иногда, когда я сижу в своей комнате, я слышу разные композиции, которые отыгрываются искусными, тонкими и изящными пальцами настоящей пианистки.Автор - Владислав.

Ключевые слова: Пианино мистика женщина пианистка

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