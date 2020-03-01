Может кто подскажет?

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:45

Причина: Изменен раздел

orderly 72 Просмотров: 64 Комментарии: 0 -3 Сегодня, 08:45 by

Работаю санитаром в морге . Здесь уже отписывал истории . Но тех кто может что то сказать , здесь нет . Попробую ещё раз. В последнее время повадился медитировать перед вскрытиями . После вскрытия замотался , ушёл не скинувшись. Пришёл к подруге , мозг канопатила с полгода . В смысле , мне 48 ей 45 а мы чай пьём по ресторанам .( просто посидеть рупь полтора оставь и не греши ,я бы бухнул но ) так она ещё и зож. Ладно , к вопросу. Сидим , атмосфера , музыка и т.д. У меня рука тянется к её спине , начинаю поглаживать , в районе левой лопатки . Она - откуда ты знаешь , что у меня там свербит . Я - просто рука так легла . в течении получаса , под разговор , не прикасаясь к телу , нащупываю рукой , какую то хрень (хрень на ощупь- помесь сопли и жилы) . Прикосновения к телу нет. Начинаю тянуть , сантиметров на 35 вытягиваю , понимаю , что сейчас оборвётся . Мысленно обрезаю . В это мгновение , подруга поворачивается ко мне и спрашивает , ты что из меня вытащил ( контакта между моей рукой и её спиной не было) Боль в этом месте её беспокоила с год. Сейчас , уже с месяц, все ок . У меня , через неделю , рука прошла . ( жгло и отдавало в локоть , хотя пытался скинуть и в воде холодной выполаскивал) Может , есть , кто подскажет . Любителей русского языка , сразу шлю в жопу . В школе учился на тройки. Да , подруга после этого , дала не раздумывая . Сейчас с ней всё отлично.

Ключевые слова: Морг подруга спина авторская история

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