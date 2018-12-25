Писк

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Np Proxy Просмотров: 83 Комментарии: 1 0 Сегодня, 08:55 by

Нужно прийти в себя. Паника немного прошла, нужно собрать мысли воедино. Где я нахожусь, я не знаю. Чувства напоминают погружения в воду, но при этом нет самой воды, этой плотности и чувства давления. Я ничего не вижу, лишь тьма, но я даже не понимаю, открыты ли мои глаза, трудно понять. Я не могу двигаться, я явно ощущаю, что не могу прикоснуться руками даже к своему же телу, и есть ли у меня тело вообще?Возможно я в коме? Или это смерть? Я не понимаю что это, что это может быть. Нет, нужно успокоиться. Если это смерть, то, скорее всего, я душа или что-то в этом роде, отделён от тела, и потому его не чувствую. Хотя нет, я слышу писк. Давно ли он здесь? Я не обращал на него внимания, но он есть, это значит, что я могу слышать? Но он как будто идёт изнутри. Может, он у меня в голове, может, я начинаю его придумывать?Нет-нет-нет, я начинаю сходить с ума, мне нужно успокоиться, привести мысли в порядок. Только так я смогу понять где я. Мои воспоминания, что я помню последнее? Я был в ванной и смотрел на полотенце, что висело поблизости. Да, вот-вот, точно, я уже собирался выходить, но у меня начала кружиться голова. Точно.Я слышу свой голос? Нет, показалось.Что случилось дальше? Я потерял сознания или же просто уснул? Тогда это сон? Может, это старое воспоминание? Я не помню, что было дальше, но оно кажется слишком далёким.Сколько я здесь? Я не чувствую времени. Может, мне стоит начать считать про себя. Один, два, три, четыре, пять...Я снова слышу? Это мой голос или это писк? Шесть, семь, восемь....Я здесь не один, точно, я здесь не один, может, это больница? Я чувствую, что я здесь не один, кто-то совсем рядом, я уверен. Как давно я здесь? Стоп. Писк усиливается, я точно чувствую, что скоро я выберусь. Вот сейчас это случится. Когда он усиливался? Может, я душа, я умер, тогда мне нужно просто расслабиться. Я мёртв. Да, я умер в ванной из-за чего-то. Значит, всего земного больше нет, надо расслабиться.Пять, шесть.Просто подумай о чём-то другом, у тебя полно времени, я же теперь здесь навечно?Один, три.Или я уже здесь вечность? Как давно я сюда попал? Я не помню и не понимаю. Может, я и не жил, я не мог умереть, если не жил, но тогда я не помнил бы о полотенце. Но раз так, то значит я жил, но сейчас умер?Два, семь.Что это за счёт, это не я считаю. Я знаю, это писк сводит меня с ума, он хочет, чтобы я считал.Нет, я сейчас вернусь и увижу полотенце.Ноль, один.Как же хочется открыть глаза или они открыты, но я ничего не вижу, но есть тьма? Или её нет, есть писк и полотенце. Я не вижу полотенце, надо встать. Я не стою, значит девять.Я не один, это он считает и издаёт писк, кто ты? Как я сюда попал? Зачем ты считаешь?!Два, три?! Один писк!Когда я кричал, только что?Я кричал, нет, я не помню, это я только что думал закричать, но я не кричал.Писк закончился?А где я, интересно, может, это космос и я умер?Писк, кто-то должен меня спасти. Ты слышишь меня, писк?Я здесь не один, он меня спасает.Девять, десять.

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