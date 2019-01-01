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Суровый мир после наших дней. Глава 1. Начало Конца

Эта история про парня которому предстоит выживать в суровом мире зомби апокалипсиса.

Весенним дождливым вечером Джейк Смит как обычно читал работы различных авторов так, как был редактором Нью-Йорк Таймс. Он жил в двухэтажном доме за Новым Орлеаном.

Начитавшись до боли в глазах Джейк лениво упал на диван и включил вечерний выпуск новостей. То что он услышал его потрясло.

--В районе Сан-Франциско был проведён неудачный научный эксперимент. В организмах людей которые попали под воздушную волну химикатов, начинаются мутации мозга, лёгких и печени. Сейчас ветер дует с запада и города такие как: Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Сан-Диего уже заражены. Для того, что б не заразиться надо сначала защитить органы дыхания для этого надо одеть противогазы которые военные скидывают с вертолетов, а также подобрать сумки с водой, едой и оружием на первое время. Не в коем случае не контактировать с заражёными. Лагерь выживших находится в Солт-Лейк-Сити. Вирус направляется к Далассу и Нового Орлеана всем выжившим надо добраться до базы которая находиться в лесу по правому берегу Ред ривер.

Джейк не мог поверить, что это случилось. Слава Богу его дядя раньше был военным и по этому у него в доме есть снайперская винтовка M-14, пистолет Беретта, противогаз и пару гранат.

Рядом залаела его собака немецкая овчарка по имени Медли.

-Что ж нам пора в путь, - посмотрел и сказал Джейк...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:26
Вчера, 21:04 by Smok BeilПросмотров: 31Комментарии: 0
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Ключевые слова: Парень зомби-апокалипсис выжившие авторская история

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