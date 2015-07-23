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Страшилки

Начало. Зомби-апокалипсис

Привет, дорогой друг! Сегодня я расскажу историю, которая существует в моём мире. У меня заболевание нервных окончаний мозга. Днём я нормальный человек, а когда засыпаю, попадаю в свой мир.

В моём мире творится хаос. В моём мире меня зовут не Слава, а Алекс. Из родственников у меня только сестра. Мои мама и папа погибли, когда начался зомби-апокалипсис. Их убили рейдеры. Нам с сестрой хватает продуктов. У меня есть своё собственное оружие, подаренное отцом. Это автомат АК-47 и пистолет Макарова. Я выхожу на вылазку раз в день. И вот как это происходит:

1. Я собираю всё необходимое: 1 банка тушёнки на случай, если я останусь ночевать в лесу, недалеко от дома. Бутылка воды. Пистолет, если я иду в лес, или автомат, если я иду в деревню. И маску.
2. Надеваю папин бронежилет и берцы.
3. Когда выхожу из дома, закрываю его на ключ.
4. Даю сестре топор.

Однажды по радио я услышал, что военные сбрасывают груз с боеприпасами, едой и медикаментами. Я, естественно, собрался идти туда, но моя сестра останавливала меня, но так как я упрямый, я всё-таки собрался и пошёл.

Груз сбрасывали в лес. Я знал, что в соседних деревушках тоже есть живые люди, которые пойдут к грузу. Вот я вышел из дома и увидел самолёт, из которого вылетает ящик. Я побежал в лес. Когда я добежал до леса, я увидел двух людей в масках, которые сидели и высматривали мою деревню. Я не придал им значения и побежал дальше. Когда я пробежал в самую глубь леса, я услышал выстрелы. Они доносились из моей деревни. Вдруг моё сердце мне сказало:
- БЕГИ ЖИВО В ДЕРЕВНЮ!

Я сорвался с места и побежал назад. Когда я добежал до своего дома, я увидел открытую дверь. Я осторожно зашёл в дом и пошёл на второй этаж, на котором должна была сидеть моя сестра. Вдруг на мою встречу из комнаты моей сестры выбежали эти два парня в масках, так как пистолет у меня был в руке, я быстро сообразил и выстрелил всю обойму в первого. Второй же, сбив меня с ног, скатился по лестнице и потерял сознание. Я встал, перезарядил пистолет и выстрелил две пули второму в грудь. Когда я поднялся на второй этаж и зашёл в комнату сестры, я увидел, как она лежит... Мёртвая... Вдруг я услышал, как кто-то ходит по квартире. Я сообразил - третий. Я тихо спустился вниз и увидел на кухне зомби. Я выстрелил ему пулю в голову. Он упал. Я подошёл к столу, возле которого лежал этот зомби, вдруг он укусил меня за ногу. Я выстрелил ещё раз ему в голову. Вдруг у меня в глазах всё почернело, я упал и отключился.

Продолжение следует...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:01 by ОбительЗлаПросмотров: 74Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Зомби апокалипсис страх ужас сестра еда медикаменты авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 09:20
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Пока больше вопросов чем ответов. Вроде и плохо, когда автор выкладывает рассказы из 20 листов, и таких вот огрызков для впечатления маловато.
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